Doar o singură țară din lume produce suficientă mâncare pentru locuitorii ei. Care este aceasta

Potrivit studiului, comerțul internațional cu alimente și cooperarea sunt esențiale pentru diete sănătoase și sustenabile. Sursa foto: https://www.magnific.com/, @magnific

Un nou studiu scoate la iveală cât de dependenți suntem de importurile de alimente. Doar o singură țară din lume produce suficientă mâncare pentru locuitorii ei.

Ce țări s-ar putea hrăni independent dacă tot comerțul internațional cu alimente s-ar opri? Doar una, potrivit unui nou studiu publicat în revista Nature.

Care este singura țară din lume care produce suficientă mâncare pentru locuitorii ei

Cercetătorii de la Universitatea din Göttingen din Germania și de la Universitatea din Edinburgh au analizat datele privind producția alimentară din 186 de țări. Rezultatele au arătat că Guyana este singura țară care poate fi complet autosuficientă în toate cele șapte grupe alimentare cheie pe care s-a concentrat studiul.

China și Vietnam s-au clasat pe locul doi, producând suficiente alimente pentru a satisface nevoile populațiilor lor în șase din cele șapte categorii.

Noul studiu scoate la iveală că doar una din șapte țări atinge cota în cinci sau mai multe grupe alimentare, în timp ce mai mult de o treime sunt autosuficiente în două sau mai puține grupe. Șase țări - Afganistan, Emiratele Arabe Unite, Irak, Macao, Qatar și Yemen - nu au reușit să atingă autosuficiența în niciun grup alimentar.

Majoritatea țărilor se bazează pe comerț, iar asta le face deosebit de vulnerabile la șocurile pieței

Consiliul de Cooperare al Golfului din Orientul Mijlociu, de exemplu, atinge autosuficiența doar în ceea ce privește carnea, în timp ce uniunile din Africa de Vest și Caraibe nu ating obiectivul doar pentru două grupuri. Nicio uniune economică nu produce suficiente legume pentru a-și hrăni întreaga populație.

Pentru a acoperi golurile și a satisface nevoile alimentare ale populațiilor lor, majoritatea țărilor se bazează pe comerț. Cu toate acestea, multe încă depind de un singur partener comercial pentru peste jumătate din importurile lor, ceea ce le face deosebit de vulnerabile la șocurile pieței.

Discuțiile despre cât de multă mâncare produce fiecare țară, importrante după pandemia de COVID-19 și izbucnirea războiului în Ucraina

"Perturbările recente — cum ar fi pandemia de COVID-19 și izbucnirea războiului în Ucraina — au subliniat vulnerabilitatea lanțurilor lungi de aprovizionare cu alimente, determinând discuții reînnoite despre autosuficiență. În plus, în timp ce susținătorii mișcării „mănâncă local” se concentrează pe reducerea emisiilor legate de alimentație, transportul contribuie cu doar ~5% la emisiile sistemelor alimentare.

Acest lucru ridică întrebarea dacă țările pot atinge autosuficiența alimentară. Am folosit datele de producție din Bilanțul Alimentar (FBS) 2020 ale Organizației pentru Alimentație și Agricultură (FAO) și dieta Livewell9 a Fondului Mondial pentru Fauna Sălbatică (WWF) pentru a analiza discrepanța dintre producția alimentară internă și recomandările dietetice pentru șapte grupe alimentare.

Studiile anterioare au evaluat autosuficiența calorică la diferite niveluri administrative pe baza modelelor de consum actuale. Noi adoptăm o abordare mai cuprinzătoare, concentrându-ne pe grupele de alimente esențiale pentru o dietă sănătoasă - mai degrabă decât exclusiv pe calorii - și analizând atât vechile tendințele, cât și cele viitoare, în materie de autosuficiență. În cele din urmă, am analizat dependențele comerciale ale țărilor cu o autosuficiență scăzută", au explicat cercetătorii.

Datele studiului, pe larg

"Din 186 de țări, 154 pot îndeplini cerințele pentru 2 până la 5 din cele 7 grupe alimentare ale dietei Livewell prin producția internă. Doar Guyana atinge autosuficiența pentru toate cele șapte grupe alimentare, în timp ce China și Vietnam ating șase. Prin contrast, șase țări, în principal din Orientul Mijlociu - Afganistan, Emiratele Arabe Unite, Irak, Regiunea Administrativă Specială China Macao, Qatar și Yemen - nu acoperă nevoile niciunei grupe alimentare. Peste o treime din totalul țărilor ating autosuficiența pentru două sau mai puține grupe; 25 se află în Africa, 10 în Caraibe și 7 în Europa. Doar una din șapte țări atinge autosuficiența în cinci sau mai multe grupe alimentare, majoritatea în Europa și America de Sud.

65% dintre țări au suficientă carne

În ceea ce privește agricultura animalieră, autosuficiența în materie de carne este relativ ridicată, 65% dintre țări depășindu-și nevoile alimentare, în timp ce Africa Subsahariană se confruntă cu deficite considerabile. Țările africane se confruntă, de asemenea, cu provocări în producția de lactate, la fel ca Oceania; 82% și, respectiv, 83% nu își pot acoperi necesarul de lactate. Mai puțin de jumătate ating autosuficiența în materie de lactate (44%), dar toate țările europene își pot acoperi necesarul de lactate în mod independent.

60% dintre țări nu își pot acoperi jumătate din necesarul de pește

Autosuficiența în materie de pește și fructe de mare este deosebit de scăzută în majoritatea regiunilor, doar 25% atingând suficiența, inclusiv Rusia și țările din regiunea Pacificului. La nivel global, 60% dintre țări nu își pot acoperi jumătate din necesarul de pește.

Majoritatea țărilor produc și prea puține legume

Aproximativ jumătate dintre țări ating autosuficiența pentru alimentele de bază amidonoase (45%), leguminoase, nuci și semințe (46%) și fructe (47%), dar mai puțin de un sfert ating acest nivel pentru legume (24%). Producția de alimente de bază amidonoase este insuficientă în regiuni cheie, inclusiv Asia de Vest, Orientul Mijlociu și Africa de Nord, Caraibe și America Centrală, unde doar Dominica este autosuficientă. În schimb, America de Sud și Caraibe au performanțe bune în producția de fructe, în timp ce toate țările din Europa de Nord nu reușesc să acopere nici măcar jumătate din necesarul lor de fructe.

Producția de legume este ridicată în Marea Mediterană și Asia Centrală, însă 91% dintre țările din Africa Subsahariană sunt deficitare. Europa de Nord, America de Sud și Caraibe se confruntă, de asemenea, cu dificultăți în producția de legume, doar Guyana atingând suficiența în aceste regiuni.

De asemenea, am examinat autosuficiența în cadrul uniunilor economice și modelele rezultate observate la nivel de țară. De exemplu, Consiliul de Cooperare al Golfului este autosuficient doar în producția de carne. În mod similar, Uniunea Economică și Monetară a Africii de Vest și Comunitatea Caraibelor sunt autosuficiente doar în două grupe alimentare - leguminoase, nuci și semințe și alimente de bază amidonoase pentru Uniunea Economică și Monetară a Africii de Vest și fructe și carne pentru Comunitatea Caraibelor.

Patru uniuni economice ating autosuficiența pentru cinci din șapte grupe alimentare, dar niciuna nu depășește acest nivel. Este demn de remarcat faptul că nicio uniune nu este autosuficientă în legume și doar două ating autosuficiența în ceea ce privește peștele și fructele de mare.

Avertismentul cercetătorilor: Comerțul regional, important, dar și periculos

Deși comerțul regional sporește autosuficiența, acesta expune și țările la riscuri dacă se bazează prea mult pe un grup restrâns de parteneri comerciali. De exemplu, dependența ridicată a Africii de Vest de importurile de orez - 70% în unele țări - face regiunea vulnerabilă la șocurile pieței, așa cum s-a observat în timpul pandemiei de COVID-19 și al blocajului de 6 zile al Canalului Suez din 2021. Aceste exemple subliniază importanța diversificării relațiilor comerciale pentru a îmbunătăți reziliența.

Țările caracterizate printr-o autosuficiență scăzută și o dependență ridicată de unul sau câțiva parteneri comerciali se confruntă cu o vulnerabilitate crescută la perturbări. Multe țări care produc mai puțin de jumătate din legumele necesare pe plan intern, cum ar fi cele din Africa Subsahariană și Asia de Est, se bazează pe o singură țară pentru peste jumătate din importurile lor. În mod similar, țările din America Centrală și Caraibe depind de Statele Unite pentru alimentele de bază amidonoase, în timp ce mai multe țări europene și din Asia Centrală își aprovizionează majoritatea leguminoaselor, nucilor și semințelor dintr-o singură țară. Acest model este deosebit de pronunțat în națiunile mai mici, inclusiv în statele insulare.

Comerțul dintre țările cu producție alimentară excedentară și cele cu deficit poate stimula considerabil autosuficiența. Comerțul intra-unional duce la o îmbunătățire medie a autosuficienței de alimente, Republica Congo, Malaezia, Cambodgia, Afganistanul și Malta beneficiind cel mai mult, crescând în cazul a trei grupe alimentare. La nivel mai larg, autosuficiența se îmbunătățește în medie cu 1,43 grupe alimentare, țările insulare beneficiind cel mai mult.

Cu toate acestea, disponibilitatea nutrienților poate fi încă afectată de dinamica comercială. De exemplu, natura perisabilă a cărnii și a produselor lactate poate limita accesul la micronutrienți esențiali, cum ar fi calciul și vitamina B12, în regiunile cu autosuficiență scăzută. Autosuficiența ridicată în fructe, așa cum se observă în America Latină, poate duce la o disponibilitate redusă a vitaminei C, potențial legată de exporturi substanțiale", arată studiul citat.

Astfel, concluzia cercetătorilor de la Universitatea din Göttingen din Germania și de la Universitatea din Edinburgh este că menținerea unor rețele comerciale diverse între țări și regiuni este crucială pentru viitoarele aprovizionări cu alimente. Totuși, deși comerțul internațional cu alimente și cooperarea sunt esențiale pentru diete sănătoase și sustenabile, dependența puternică de importurile din alte țări poate lăsa națiunile vulnerabile în vremuri de criză.