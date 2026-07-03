FOTO - Descoperire rară: Instrument medical antic găsit în timpul săpăturilor de la Heraclea Sintica

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Un rar instrument medical antic, utilizat în intervenţiile chirurgicale pentru îndepărtarea calculilor vezicali, a fost descoperit cu ocazia unor săpături arheologice în oraşul antic Heraclea Sintica.

Un instrument medical antic extrem de rar, utilizat în intervențiile chirurgicale pentru îndepărtarea calculilor vezicali, a fost descoperit în timpul săpăturilor arheologice desfășurate în orașul antic Heraclea Sintica. Anunțul a fost făcut vineri de profesorul de arheologie dr. Lyudmil Vagalinski, într-o declarație pentru BTA.



Descoperire importantă la nivel global

Instrumentul a fost găsit într-o încăpere alăturată Templului lui Hercule din acest oraş. Conform profesorului, instrumentul este o descoperire rară nu doar pentru Bulgaria, ci pe plan global. Din literatura ştiinţifică disponibilă, doar o altă descoperire asemănătoare este cunoscută în Italia.

Este vorba despre un set de instrumente medicale pe care medicii antici le foloseau atunci când efectuau intervenţii chirurgicale pentru îndepărtarea calculilor vezicali. Este o intervenţie chirurgicală foarte delicată, periculoasă, dar necesară, a spus prof. Vagalinski. Profesorul a adăugat că instrumentul era cunoscut sub denumirea de litulkos. Mânerul din bronz al cârligului dublu al instrumentului decorat cu inele în relief s-a păstrat, lipsind doar vârfurile curbate.

Arheologul a subliniat că medicina antică avea o varietate de instrumente chirurgicale la dispoziţie, respectiv bisturie, ace, chiurete, linguri şi alte instrumente specializate, dar astfel de descoperiri sunt rare. Instrumentul descoperit este extrem de specializat şi putea fi utilizat numai de un medic bine pregătit.

Artefactul descoperit dovedește medicina avansată practicată în Heraclea Sintica acum aproape 2.000 de ani

Demonstrează existenţa unui nivel medical ridicat în Heraclea Sintica în primele trei secole ale Imperiului Roman, când oraşul a traversat un boom economic, a declarat el.

Conform profesorului, calculii vezicali au fost menţionaţi de scriitori antici precum Plinius cel Bătrân ca fiind cea mai dureroasă dintre afecţiuni. Medicul Ammonius din Alexandria (secolul III î. Hr.) este considerat creatorul metodei chirurgicale pentru tratamentul acestei afecţiuni şi a instrumentelor specializate pentru această intervenţie.

De aceea l-au supranumit pe Ammonius 'Lithotomos', adică 'Cioplitorul de Piatră'. Singura asemănare cunoscută cu litulkos-ul nostru este un instrument descoperit în Italia, a zis prof. Vagalinski.

Bolnavii ar fi fost tratați lângă templul lui Hercule

Conform acestuia, descoperirea instrumentului într-o încăpere adiacentă templului lui Hercule oferă argumente pentru ipoteza de lucru potrivit căreia pelerinii care încercau să obţină vindecarea prin venerarea eroului mitologic ar fi fost trataţi aici. Faptul că a fost descoperit într-o încăpere aflată lângă templul lui Hercule sugerează că e posibil ca oameni bolnavi care căutau ajutorul eroului mitologic - fiul lui Zeus - să fi fost trataţi aici, a subliniat arheologul.

Potrivit acestuia, descoperirea atestă un nivel ridicat de practică medicală în Heraclea Sintica în perioada romană. Arheologii continuă să studieze încăperea şi, după ce vor fi procesat toate descoperirile, vor putea să tragă nişte concluzii definitive cu privire la folosirea sa. Conform datării stratigrafice, obiectul datează din secolul al III-lea d.Hr.

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Investigațiile arheologice continuă în Heraclea Sintica

Continuă investigaţiile arheologice în acest sit. Un număr total de 34 de muncitori şi şapte arheologi participă la săpături. În zonele din afara templului şi din imediata apropiere, un echipament mecanizat este folosit pentru a îndepărta sedimente fluviale dense, urmând apoi ca investigaţiile să continue manual pentru a clarifica arhitectura din jurul templului lui Hercule.

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