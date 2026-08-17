Cine sunt cei doi frați din Vaslui care au murit înecați în mare la Olimp. Ambii lucrau pe litoral. Unul voia să-și cumpere mașină, celălalt să-și ia permisul

Imagine cu cei doi frați din Vaslui care au murit înecați în mare la Olimp. Sursa foto: capturi video Știrile Pro TV

Doi frați din Vaslui, unul de 17 ani, celălalt de 19 ani, au murit înecați în mare la Olimp, după ce au ignorat steagul roșu arborat de salvamari, duminică seara.

Au apărut noi detalii despre tragedia din Olimp, unde doi tineri, de 17 ani și respectiv 19 ani, au pierit, duminică seară, înecați în mare. S-a întâmplat după ce în aceeași zi, în Olimp, echipele de intervenție de pe plajă au salvat din apele mării cel puțin 50 de oameni. Și la Eforie, 100 de turiști care au ignorat steagul roșu au fost scoși la limită din apă. Printre ei, un turist fusese salvat de două ori de la înec, iar o fetiță de 13 ani a fost recuperată din larg, după ce valurile și curenții au purtat-o departe de țărm. Cu toții s-au aventurat în larg într-o zi în care steagul roșu era arborat și scăldatul era interzis.

Dacă ceilalți au scăpat cu viață, pentru cei doi tineri, frați, ignorarea avertismentului lansat de salvamari a fost fatal.

Cine sunt cei doi tineri care au murit înecați în mare la Olimp

Vlad și Ionuț erau din comuna Dodești, județul Vaslui. Au ajuns pe litoral în urmă cu o lună și lucrau ospătari la un hotel din Olimp.

"Am auzit țipete de ajutor, am luat tubul de salvare, am fugit. Erau trei persoane în stare de înec. Dintre ele am salvat-o pe una, iar celelalte două, care s-au înecat, una am prins-o de mână, iar valurile și curenții foarte mari mi-au smuls-o", a povestit Șerban Adrian, salvamar, pentru Știrile Pro TV.

Se pare că fratele mai mic a vrut să-l salveze pe celălalt, care nu știa să înoate, dar amândoi au fost trași în larg de curenți. Deși salvamarii au încercat să îi salveze pe amândoi, nu au reușit. Valurile erau prea puternice. După aproximativ 30 de minute de căutări, Vlad a fost adus la mal de valuri. Fratele său mai mare, Ionuț, a fost găsit de scafandrii de la ISU Dobrogea la câteva zeci de metri de țărm. A fost tras sub apă de curenții de retur.

Vlad muncea pe litoral pentru că voia să își cumpere o mașină. Fratele lui își dorea să facă școala de șoferi. Acum, o familie a rămas îndurerată.

"A intrat prima dată cel mare, apoi cel mic. Știa să înoate și a intrat după el. Și i-a luat pe amândoi. Mi-au rupt sufletul. Eu aveam nunta luna viitoare. I-am zis: "Vlăduț, vino cu o domnișoară, să o pun domnișoară de onoare".", a spus Camelia Chiricuță, sora celor doi tineri.

Ce sunt "curenții rip" din Marea Neagră cărora nici măcar înotătorii experimentați nu le fac față

An de an avem zeci de tragedii din cauza faptului că turiștii ignoră steagurile arborate de salvamari. Unii cred că dacă știu să înoate nu are ce să li se întâmple, că se vor descurca și vor izbuti în fața valurilor uriașe. Dar adevăratul pericol nu sunt valurile. Specialiștii au atras atenția că aproape două treimi din plajele de pe litoralul românesc sunt afectate de așa numiții "curenți rip" și că nici măcar înotătorii experimentați nu le pot face față.

"Curenții rip riprezintă curenți de apă orientați către larg, din zona de plajă spre larg, sunt perpendiculari pe plajă și se caracterizează printr-o scurgere orizontală a apei. A înota împotiva acestui curent e ca și cum ai înota într-un râu de munte, în amonte. Nu ai nicio șansă să înaintezi. (...) Dacă sunteți surprinși de curenții rip și simțiți că sunteți trași către larg, trebuie să rămâneți calmi, să nu vă agitați și să încercați să plutiți. Acești curenți nu ne trag la fund, ci plutim către larg, cu viteze destul de mari. Încercați să agitați mâinile și să strigați după ajutor. Nu înotați împotriva curentului. Trebuie să înotăm paralel cu plaja, până când simțim că nu mai suntem trași către larg și apoi să înotam spre plajă" a explicat la un moment dat Florin Tătui, profesor la Facultatea de Geografie a Universității din București, în cadrul unui interviu pentru Digi24.

De ce ignoră unii turiști steagul roșu și avertismentele salvamarilor

Acum câteva zile, psihologul Bogdan Cotigă explicase pentru DC News de ce unii oameni ignoră steagul roșu și avertismentele salvamarilor.

"În momentul în care noi avem un stat destul de slab, vorbim despre un stat care nu reușește să aibă o imagine pozitivă, să se poată impune cu reguli, pentru că, atâta vreme cât nu ai o imagine pozitivă în ochii unui om, este foarte dificil să vii cu reguli. Ori acele reguli sunt boicotate de oameni, ori pur și simplu nu ai legitimitate, de fapt, să impui reguli. Iar oamenii nu fac diferența între un salvamar și un polițist sau un politician. Mai ales în situațiile în care interesul personal, de grup, «suntem la mare, mergem în concediu», primează de obicei.

Adică el are un concediu limitat, în care se duce o săptămână, 10 zile pe litoral, în care vrea să bifeze niște activități. Printre care să înoate, să se simtă bine, să intre în apă când vrea, cum vrea și așa mai departe. În momentul în care autoritatea vine și spune «nu trebuie să faci asta», da, într-adevăr, omul poate ajunge într-o situație absurdă, încât să ignore faptul că e o dronă în apă, să ignore faptul că sunt valuri puternice, să ignore toate aceste lucruri, dar asta pe fondul acestui boicot la adresa autorității în general, care se întâmplă la noi", spus psihologul pentru DC News. Vezi mai mult AICI.