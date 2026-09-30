Adio cărucior și drumuri prin hipermarket! Ilan Laufer te învață cum să cumperi apă rapid: Deschizi portbagajul, ți se încarcă sticle noi și ai plecat / video

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Ilan Laufer a prezentat un concept prin care oamenii pot cumpăra apă direct din mașină, fără să mai intre în magazin.

Ilan Laufer, fost ministru, a deschis la Otopeni primul drive-in mall din România, un concept inspirat de spațiile similare pe care le-a văzut în Florida, SUA. Acum, clienții pot comanda și beneficia de servicii direct din mașină.

Acesta a povestit la DC News că operatorii restaurantelor din proiect au avut curaj să se alăture unui concept nou și chiar dacă au fost îngrijorați inițial, din cauza situației economice a țării, după primul weekend, aceștia au înțeles că există potențial și interes din partea oamenilor.

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„Cei care au ales să opereze restaurantele astea au venit cu entuziasm, s-au codit, au mai văzut rețeta?”, a întrebat Val Vâlcu.

„Eu cred că toți cei care sunt astăzi în proiect au avut curaj să intre într-un proiect nou, inedit. Din discuțiile pe care le-am avut cu ei, unii au fost destul de îngrijorați în ideea în care, nu că nu ar fi proiectul bun, ci că momentul deschiderii cu toată nebunia asta cu criza economică ar fi mai complicat, dar s-au liniștit. După primul weekend au înțeles care este potențialul proiectului și că, de fapt, lumea caută așa ceva. Am făcut un concept care place oamenilor și mă bucur foarte mult”, a spus Ilan Laufer.

Apă îmbuteliată în sticlă de sticlă, direct din mașină

Ilan Laufer a povestit că la Drive-In Mall pot cumpăra rapid apă îmbuteliată în sticlă de sticlă. Clienții pot aduce sticlele folosite, iar acestea sunt înlocuite cu unele noi, cu apă îmbuteliată.

Potrivit acestuia, este un concept care le permite oamenilor să evite bătaia de cap din hipermarketuri și să își cumpere apă fără să fie nevoiți să intre în magazin.

„Am văzut pe unii care vindeau apă, pur și simplu. Ce e cu apa asta?”, a întrebat Val Vâlcu.

„Avem un concept nou, „La sticlă.ro” se numesc. E un concept mic, sunt la început de drum. Trendul acum este ca lumea să nu mai bea apă din sticla asta de plastic, de poluare și de gust, și atunci ei vând apă îmbuteliată în sticlă de sticlă. Adică mărcile consacrate din sticlă de sticlă. Tu vii acolo pur și simplu, îți aduci rezervele de sticlă pe care le-ai consumat și îți dă sticlă nouă îmbuteliată cu apă proaspătă, plată sau minerală”, a spus Ilan Laufer.

„Pe vremea noastră, lăsam sacoșa la coadă”, a adăugat Val Vâlcu.

„Exact! Doar că ce se întâmplă aici și ce place oamenilor foarte mult este faptul că, dacă se duc la mall, ia-ți alea, dă-le jos din mașină, du-te ia-ți cărucior, du-te până la intrarea în hipermarket, împinge căruțul ăla, du-te și ia-le de pe raft, pune-le. Aici vii, deschizi portbagajul, scoți sticlele folosite, ți se încarcă sticle noi și ai plecat. Și dai și sticlă la schimb. Tu dai sticle noi și primești altele”, a spus Ilan Laufer la DC News.