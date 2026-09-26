Dronă detectată lângă granița României. Avioane F-18, ridicate de urgență de la sol. RO-Alert în Tulcea

Avion F-18. Sursa foto: Pexels

O dronă a fost detectată în apropierea graniței cu România, pe teritoriul Ucrainei. Două aeronave F-18 spaniole au fost ridicate de la sol pentru monitorizarea situației.

O dronă a fost detectată în noaptea de vineri spre sâmbătă, în proximitatea localităţii Vâlkove, pe teritoriul Ucrainei, în apropierea graniţei cu România, iar două aeronave F-18 ale Forţelor Aeriene şi Spaţiale Spaniole, aflate la Baza Mihail Kogălniceanu, au fost ridicate de la sol pentru monitorizarea situaţiei.

Potrivit MApN, sistemul de supraveghere radar al Ministerului Apărării Naţionale a detectat, în noaptea de 25 spre 26 septembrie, o ţintă aeriană ce evolua în proximitatea localităţii Vâlkove, pe teritoriul Ucrainei, în apropierea graniţei cu România.

RO-ALERT în Tulcea și avioane F-18 ridicate de la sol

Centrul Naţional Militar de Comandă a notificat Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă cu privire la instituirea măsurilor de alertare a populaţiei din nordul judeţului Tulcea, iar la ora 00:15 a fost transmis un mesaj RO-ALERT.

Două aeronave F-18 ale Forţelor Aeriene şi Spaţiale Spaniole, aflate în serviciul de Poliţie Aeriană Întărită la Baza 57 Aeriană Mihail Kogălniceanu, au fost ridicate de la sol pentru monitorizarea situaţiei.

Alerta aeriană a încetat la ora 01:30.

Nu au fost raportate pătrunderi în spaţiul aerian naţional.