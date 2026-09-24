Trupuri ascunse în valize, crime judecate în România. Condamnările din cazurile Mangalia și Giurgiu

Valentina

Cazul Valentinei, ucisă de „iubitul” ei și pusă într-o valiză, fiind găsită plutind pe râul Olt, ne aduce aminte și de alte situații similare.

Nu este prima crimă care se termină într-un geamantan. Tânăra de 28 de ani găsită moartă într-o valiză care plutea pe râul Olt nu este prima victimă din România al cărei trup a fost ascuns într-un astfel de bagaj. În cazul ei, ancheta este încă în desfășurare: Un bărbat de 30 de ani este cercetat pentru omor și a fost dat în urmărire după emiterea unui mandat de arestare preventivă în lipsă.

Un precedent este crima de la Mangalia, din 2023

Cazul crimei din Mangalia a șocat opinia publică în 2023. Alina Ciobanu a fost ucisă de colega ei de cameră, Loredana Atănăsoaie, care i-a pus trupul într-un geamantan și l-a abandonat într-un parc. Loredana a fost condamnată definitiv la 16 ani de închisoare. Pedeapsa rezultată include condamnarea pentru omor și pedepsele pentru alte infracțiuni comise în același dosar.

Pedeapsa pentru crimă a fost de 13 ani, însă magistrații au mai adăugat un „spor” de trei ani pentru celelalte infracțiuni: folosirea cardului prietenei ei, furt de pe cardul acesteia și acces ilegal la telefonul Alinei. Perioada în care a stat în arest preventiv va fi scăzută din pedeapsă. Având în vedere că un an de închisoare reprezintă, de fapt, opt luni de zile, Loredana Atănăsoaie va mai sta după gratii maximum zece ani. Astfel, aceasta va putea ieși la 29 de ani. De asemenea, Curtea de Apel a menținut valoarea daunelor morale stabilite de Tribunalul Constanța, pe care trebuie să le plătească Loredana Atănăsoaie mamei Alinei Ciobanu: 75.000 euro.

Cum s-au desfășurat faptele

Alina Ciobanu a fost ucisă de cea mai bună prietenă a sa din copilărie, Loredana Atănăsoaie, într-o cameră de hotel din Saturn, unde munceau în perioada sezonului estival. Loredana a înjunghiat-o mortal pe Alina în urma unui conflict. După ce s-a asigurat că nu mai respiră, a pus-o într-un geamantan și a chemat un taxi ca să ducă trupul într-un parc din Mangalia, unde l-a lăsat sub o bancă.

Loredana Atănăsoaie a spus anchetatorilor că și-a împiedicat prietena să strige după ajutor și că timp de jumătate de oră a privit-o cum își dă ultima suflare.

Alt caz: În Giurgiu

Un alt caz este cel al Sabinei Mihaela Mircea. Trupul ei a fost găsit, la finalul lunii octombrie 2020, pe un câmp dintre localitățile Ghimpați și Valea Plopilor din județul Giurgiu, într-o valiză. Tânăra a fost ucisă și mai apoi incendiată.

Dinu Geani Alexandru, Elena Constantin și Silvia Constantin sunt cei care au ucis-o, apoi au pus cadavrul într-o valiză și i-au dat foc pe un câmp. Ei au fost condamnați definitiv. Silvia Constantin a luat 18 ani și 20 de zile, Elena Constantin, 14 ani (13 ani și 4 luni, plus sporul de 8 luni) și Giani Alexandru Dinu, 13 ani și 8 luni. Inculpații au fost obligați să plătească 100.000 euro fiului victimei.

Pe 30 octombrie 2020, un martor a sunat la numărul unic de urgență 112 pentru a anunța un incendiu pe câmp, iar când au ajuns la fața locului, polițiștii au descoperit că ardea o valiză în care se afla cadavrul unei femei.

Legiștii care au făcut necropsia femeii au stabilit că victima era încă vie atunci când criminalii i-au dat foc. Uciderea ei a fost doar ultima parte a coșmarului pe care tânără l-a trăit, mai multe luni, din cauza celor trei indivizi.

Anchetatorii au stabilit că Sabina Mircea era prostituată și locuia împreună cu cei trei. În noaptea crimei, ar fi avut loc o ceartă, în urma căreia femeia a fost omorâtă după ce a fost lovită în cap cu corp dur, greu, dar în același timp ascuțit, cel mai probabil o toporișcă. Cei trei au recunoscut ca au omorât-o în bătaie pe Sabina, apoi au transportat-o cu mașina pe câmpul din județul Giurgiu și, împreună, au hotărât să o incendieze. Transportarea de la mașină până pe câmp și incendierea geamantanului ar fi durat, după calculul procurorilor, aproximativ șapte minute.

La scurt timp, medicii legiști au stabilit și cauza morții: șoc traumatic și hemoragic. Anchetatorii au mai stabilit și că această crimă a fost comisă chiar în locuința din Ferentari.