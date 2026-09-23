Ce ne așteaptă în această toamnă și în iarna care vine? Florinela Georgescu, la DC News / video

Foto: Crișan Andreescu

Florinela Georgescu, director ANM, vine la DC News cu cele mai noi informații despre vreme.

Florinela Georgescu, director executiv în Administrația Națională de Meteorologie (ANM), va oferi informații exclusive despre vreme la DCNews și DCNewsTV.

Principalele teme de discuție vor fi:

Ultimul weekend din septembrie. Cum va fi vremea la mare și la munte?

Vortexul polar se apropie de Europa sau nu? Vine cea mai severă iarnă?

Anul agricol. Avem semne bune sau apar motive de îngrijorare?

Un ciclon din Atlantic aduce aer cald în nordul Europei. Cum ne influențează?

Când va ploua suficient pentru ca Dunărea să își refacă debitul?

Clima se schimbă. Ce fenomene sunt cu adevărat anormale și ce începe să devină noul normal?

Toate răspunsurile le puteți afla de la Florinela Georgescu, director Prognoză în Administrația Națională de Meteorologie, astăzi, de la ora 17:00, la DC News și DC News TV.

Interviul va fi transmis pe DC News și DC News TV, pe Facebook și YouTube.

Rămâneți alături de noi!