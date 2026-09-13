Ciprian Ciucu, la interviurile DC News: Bucureștiul, fondurile și criza politică din România

Foto: Agerpres

Ciprian Ciucu, primarul general al Capitalei, va fi invitat luni, 14 septembrie, la interviurile DC News. El va vorbi despre problemele cu care se confruntă Bucureștiul și despre rezolvarea crizei politice prelungite din România, într-un dialog cu analistul politic Bogdan Chirieac.

Ciprian Ciucu, primarul general al Capitalei, este invitat luni, 14 septembrie 2026, la interviurile DC News. Acesta va răspunde celor mai importante întrebări privitoare la dezvoltarea Bucureștiului și atragerea de fonduri pentru Capitala României. De asemenea, în dialogul cu Bogdan Chirieac, edilul va comenta criza politică prelungită cu care se confruntă România și va preciza care este, din punctul său de vedere, varianta de soluționare.

Principalele teme de discuție vor fi:

Cum impactează Primăria capitalei faptul că nu este un Guvern stabil la Palatul Victoria?

Foarte multe șantiere în București, de ce toate în același timp?

Când va fi gata Parcul Herăstrău?

Ce proiecte majore are primarul Ciprian Ciucu pentru Capitala României

Bani de la buget sau și din fonduri europene?

Cum atrage Primăria Generală a Capitalei fondurile private?

Cum vedeți rezolvată criza politică de la București?

ANM a anunțat o iarnă grea din cauza El Nino. Cum vă pregătiți pentru asta?

Emisiunea va fi difuzată LIVE, luni, 14 septembrie 2026, începând cu 12:00, pe DC News, DC News TV, pe paginile de Facebook ale acestora și pe canalul de YouTube DC News.

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Cine e Ciprian Ciucu, primarul general al Capitalei

Ciprian Ciucu este primarul general al Capitalei din decembrie 2025. În vârstă de 48 de ani, Ciucu s-a născut pe 16 martie 1978, în Pitești.

Anterior alegerii în funcția de edil al Bucureștiului, Ciprian Ciucu a câștigat de două ori alegerile la Primăria Sectorului 6, ultima dată în 2024, când a fost votat de peste 73% dintre locuitorii din sector.

E absolvent al Școlii Naționale de Studii Politice și Administrative (SNSPA), unde a obținut atât diploma de licență în Științe Politice (1996-2000), cât și o diplomă de master în Politici Publice și Integrare Europeană (2000-2001).

De-a lungul carierei sale, Ciucu a ocupat diverse funcții în administrația publică, organizații neguvernamentale, instituții internaționale și proiecte finanțate din fonduri europene.

A lucrat ca expert, formator, evaluator de politici publice, manager de proiect și consultant pentru instituții precum Comisia Europeană, Banca Mondială, GIZ, ministere din România și Republica Moldova, administrații locale, ONG-uri și instituții academice. Activitatea lui a vizat domenii precum reformă administrativă, planificare strategică, achiziții publice, management public, dezvoltare organizațională, comunicare publică și integrare europeană.

Experiența profesională este marcată de proiecte internaționale în România, Republica Moldova și Georgia; el a oferit expertiză în evaluarea strategiilor publice, elaborarea programelor de cooperare transfrontalieră, dezvoltarea capacității administrative, monitorizarea și evaluarea programelor guvernamentale și formarea funcționarilor publici. Potrivit CV-ului său, Ciprian Ciucu a coordonat echipe de proiect, a elaborat manuale, a organizat traininguri și a contribuit la conceperea de politici publice și strategii naționale.

În paralel, Ciucu a activat și în mediul academic, fiind lector la Universitatea din București (2007-2013), unde a predat management de proiect și a participat la dezvoltarea curriculumului universitar. El are experiență în comunicare, relații publice și marketing, fiind implicat în campanii de comunicare, dezvoltare de site-uri, elaborarea de materiale informative și relaționarea cu presa.

Pe lângă activitatea profesională, Ciucu este autor și coautor al mai multor studii, rapoarte, analize de politici publice și ghiduri, publicate în cadrul Centrului Român de Politici Europene și altor instituții de profil. Domeniile abordate includ spațiul Schengen, sistemul de pensii, politici europene, evaluarea reformelor, relațiile România-Republica Moldova și funcționarea instituțiilor publice.