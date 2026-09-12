Ultimele Știri DCNews TV Vremea Rezultate sondaj
Cele mai citite
DCNews Stiri De la PISA la inteligența artificială. Marile provocări ale școlii românești, analizate de prof. dr. Florian Lixandru

De la PISA la inteligența artificială. Marile provocări ale școlii românești, analizate de prof. dr. Florian Lixandru

Anca Murgoci Autor: Anca Murgoci
Prof. univ. dr. Sorin Ivan va discuta cu prof. dr. Florian Lixandru
Prof. univ. dr. Sorin Ivan va discuta cu prof. dr. Florian Lixandru

Prof. univ. dr. Sorin Ivan vă invită luni la DC Edu.

Un nou an școlar, probleme vechi și provocări tot mai mari. Rezultatele PISA 2025 trag un nou semnal de alarmă. Care sunt soluțiile pentru învățământul românesc? Cum începe școala în București, care este situația cadrelor didactice și ce priorități ar trebui să aibă Educația?

Despre toate acestea, dar și despre digitalizarea școlii, inteligența artificială, programele și proiectele ISMB, prof. univ. dr. Sorin Ivan va discuta cu prof. dr. Florian Lixandru, inspectorul general al Inspectoratului Școlar al Municipiului București și fost secretar de stat în Ministerul Educației și Cercetării.

„Provocările noului an școlar”, o ediție DC Edu despre problemele care se văd deja și soluțiile de care școala românească are nevoie. Aflăm mai multe luni, de la ora 20.00, pe Facebook și Youtube DC News.

Fiți la curent cu ultimele noutăți.

Urmăriți DCNews și pe Google News

florian lixandru
scoala
educatie
sorin ivan
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Adaugă comentariu

0 caractere :: Număr maxim de caractere 1000

* Comentariile care contin limbaj vulgar vor fi suspendate

Citește mai multe din Stiri
Citește mai multe din Stiri
 
Cele mai citite știri

Incubatorul de conferinte

Impreuna pentru afacerea ta

x close