A murit Davina Morley, iubita din tinerețe a regelui Charles, considerată în anii ’70 viitoarea regină: Și-a numit fiii William și Harry

Regele Charles al III-lea nu își mai văzuse nepoții de patru ani. Sursa foto: Agerpres

Davina Morley (fostă Sheffield), femeia pe care mulți apropiați ai casei regale britanice o considerau în anii '70 sufletul-pereche al Regelui Charles și viitoarea lui regină, a încetat din viață la vârsta de 75 de ani. Aceasta a murit după o scurtă suferință, înconjurată de cei trei fii ai săi: Tom, Billy și Henry.

Familia a transmis că o ceremonie de comemorare va avea loc în luna noiembrie, la o biserică locală din Gloucestershire, în zona Cotswolds, la doar aproximativ 25 de kilometri distanță de Highgrove, reședința privată a regelui Charles, notează Daily Mail.

Davina Sheffield a intrat în viața prințului de Wales în jurul anului 1976. La acel moment, Charles încerca încă să depășească suferința provocată de căsătoria din 1973 a Camillei Shand cu Andrew Parker Bowles. Presa vremii o considera pe Davina cea mai frumoasă dintre tinerele din înalta societate britanică supranumite „îngerii lui Charlie” sau „trandafirii englezești”.

Inteligentă, spirituală, înaltă de 1,78 metri și cu un zâmbet cuceritor, nepoata magnatului Lord McGowan avea origini aristocratice care mergeau până la regele Charles al II-lea și era verișoară cu Samantha Sheffield, soția fostului premier britanic David Cameron. Relația dintre cei doi a devenit rapid foarte apropiată. Plimbările lor la bordul modelului decapotabil Aston Martin DB5 Volante al prințului și aparițiile publice comune au atras atenția întregii lumi. Davina a fost acceptată cu căldură la Castelul Balmoral, unde a cucerit-o pe Regina Mamă, și a fost chiar fotografiată la evenimente hipice alături de regina Elisabeta a II-a și de prințul Philip.

Conform scriitoarei regale Penny Junor, Davina a refuzat inițial invitația la cină a prințului de Wales deoarece avea o relație stabilă. Însă Charles a insistat atât de mult, încât tânăra a cedat în cele din urmă curții asidue pe care acesta i-o făcea.

Rigiditatea protocolului regal a oprit povestea

În ciuda sentimentelor evidente dintre cei doi, povestea s-a încheiat brusc din cauza regulilor dinastice de la acea vreme. Fostul iubit al Davinei, pilotul de ambarcațiuni cu motor James Beard, a acordat un interviu presei britanice în care a dezvăluit că a locuit împreună cu tânăra înainte ca ea să se întâlnească cu moștenitorul coroanei.

Potrivit cutumelor stricte ale Curții Regale din acea epocă, viitorul monarh trebuia să se căsătorească cu o femeie cu o reputație „fără pată”, care să nu fi locuit anterior cu un alt bărbat. A fost exact același obstacol care îl împiedicase inițial pe Charles să se căsătorească cu Camilla. Dezvăluirea publică a dus la ruperea imediată a legăturii și l-ar fi lăsat pe Charles afectat.

După despărțire, Davina și-a găsit liniștea alături de Jake Morley. Cei doi s-au căsătorit în 1981, chiar în anul în care Charles s-a căsătorit cu Lady Diana Spencer, pe care a întâlnit-o pentru prima oară în 1977. Soțul Davinei a încetat din viață în aprilie 2022, la vârsta de 80 de ani.

Într-o coincidență remarcabilă cu familia regală, Davina și soțul ei au devenit părinții a trei băieți: Thomas (născut în 1983), William (născut în 1984) și Henry (născut în 1987), ultimele două prenume fiind identice cu cele primite de fiii regelui Charles și ai prințesei Diana.

La rândul său, Charles a rămas apropiat de Camilla de-a lungul deceniilor și a devenit chiar nașul de botez al fiului acesteia, Tom. În cele din urmă, Charles și Camilla s-au căsătorit oficial în 2005.