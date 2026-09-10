Câți copii are Kim Jong Un. Spionii sud-coreeni susțin că Kim Ju Ae nu este singurul copil al liderului nord-coreean

Liderul Kim Jong Un (dreapta) și fiica sa, Kim Ju Ae (stânga), urmăresc în direct un test de rachetă strategică de croazieră efectuat de distrugătorul naval Choe Hyon. Sursa foto: Agerpres

Agenția de spionaj sud-coreeană susține că Kim Ju Ae nu este singurul copil al liderului nord-coreean Kim Jong Un.

Kim Jong Un, liderul Coreei de Nord, nu ar avea doar un singur copil, așa cum crede toată lumea. Agenția de spionaj a Coreei de Sud susține că Kim Ju Ae are un frate sau o soră. Potrivit sursei citate, cel de-al doilea copil al lui Kim Jong Un ar fi mai mic decât fiica sa și nu ar fi ajuns încă la vârsta adolescenței. Totuși, nu se știe câți ani are mai exact.

Agenția de spionaj de la Seul a afirmat anterior că liderul nord-coreean ar avea trei copii, însă au existat incertitudini cu privire la ordinea în care s-au născut, scrie Straits Times.

Fiica lui Kim, Kim Ju Ae, a fost prezentată publicului pentru prima dată în 2022, când și-a însoțit tatăl la lansarea unei rachete balistice intercontinentale.

Familia Kim conduce Coreea de Nord cu o mână de fier de zeci de ani, iar cultul personalității construit în jurul „liniei de sânge Paektu” domină viața de zi cu zi în această țară izolată din punct de vedere diplomatic, scrie sursa citată.

Nu se știe nici sexul, nici vârsta celui de-al doilea copil pe care l-ar avea Kim Jong Un

„Serviciul Național de Informații evaluează în prezent că Kim Ju Ae este prezentată ca succesor și înțelege că are un frate mai mic de sex necunoscut”, a declarat agenția de spionaj a Coreei de Sud într-un comunicat.

Spionii sud-coreeni continuă să verifice dacă Kim Ju Ae are un frate mai mare, dar consideră că „chiar dacă acesta există, nu este în măsură să devină succesor”, a mai transmis agenția.

Din 2022, Kim Ju Ae a apărut la o serie de evenimente politice majore alături de liderul nord-coreean, inclusiv o vizită de mare amploare la Beijing. Recent, dictatorul de la Phenian a mers cu fiica lui la un spectacol de circ, eveniment organizat cu ocazia celei de-a 81-a aniversări a Eliberării Coreei de sub dominația japoneză.

Mass-media de stat nord-coreeană o numește adesea „copilul iubit” și „mare persoană de îndrumare” - „hyangdo” în limba coreeană - un termen rezervat de obicei liderilor de rang înalt și succesorilor acestora.

Și vârsta fiicei lui Kim Jong Un este un mister

Nici vârsta fiicei lui Kim Jong Un nu este cunoscută. Se prespune doar că ar avea în jur de 13 ani, dar nu există nicio confirmare oficială din partea Coreei de Nord privind numele sau vârsta ei.

În martie, fiica lui Kim Jong Un a fost fotografiată în timp ce conducea un tanc

În luna martie, fiica adolescentă a lui Kim Jong Un a condus un tanc în timpul unui exerciţiu militar la Phenian, cu liderul suprem nord-coreean stând în spatele ei, potrivit unor fotografii publicate atunci de agenţia de presă nord-coreeană KCNA. Analiștii au sugerat că aceasta s-ar putea pregăti pentru a-i succeda la putere tatălui ei.

Tot în martie 2026, ea a fost fotografiată într-un poligon de tragere, ţintind cu o puşcă.

Kim Jong Un nu este singurul lider care își ține ascunși copiii. Nici în cazul lui Vladimir Putin, președintele Rusiei, nu se știe exact câți urmași are, liderul de la Kremlin fiind foarte secretos în legătură cu viața s-a privată. Presa de la Moscova a scris de-a lungul anilor că familia Alinei Kabaeva, amanta secretă a lui Putin, este ținută departe de ochii jurnaliștilor.