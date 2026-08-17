Foto - De ce și-a dus Kim Jong Un fiica la circ. Eveniment grandios în Coreea de Nord

Liderul nord-coreean, Kim Jong Un. Sursa foto: Agerpres

Kim Jong Un și-a dus fiica la un spectacol de circ, cu ocazia unui eveniment important pentru Coreea de Nord.

Dictatorul de la Phenian, Kim Jong Un, a mers cu fiica lui, Ju A, la un spectacol de circ, eveniment organizat cu ocazia celei de-a 81-a aniversări a Eliberării Coreei de sub dominația japoneză.

Până acum, liderul Coreei de Nord nu a vorbit despre propunerea preşedintelui Coreei de Sud, Lee Jae Myung, de a începe negocieri privind încheierea şi înlocuirea armistiţiului cu un acord de pace, transmite SBS News.

Spectacol al Trupei Naționale de Acrobație din Coeea de Nord

Agenția oficială de știri nord-coreeană KCNA a transmis, ieri, că liderul Kim Jong Un a participat la un spectacol acrobatic al Trupei Naționale de Acrobație, cu ocazia celei de-a 81-a aniversări a eliberării de sub dominația colonială a Japoniei. Evenimentul s-a desfășurat sâmbătă, la Teatrul Circului din Phenian. Kim Ju Ae a fost prezentă împreună cu tatăl ei şi mama sa, Ri Sol Ju.

Cum au fost surprinși la circ Kim Jong Un şi Ju Ae

Kim Jong Un şi fiica sa, Ju Ae, au fost surprinşi, în timpul spectacolului, comentând diverse momente ale show-ului, ce a inclus numere premiate la festivaluri internaționale de circ, printre care mers pe sârmă și acrobații aeriene. Conform KCNA, dictatorul nord-coreean și-a arătat aprecierea pentru prestația artiștilor, lăudându-i.

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De asemenea, în cursul zilei de sâmbătă, Kim Jong Un a fost alături de fiica sa, Ju Ae, și de soția sa, Ri Sol Ju, şi la o competiţie de înot și sărituri în apă.

Coreea de Nord nu a răspuns propunerii Coreei de Sud

De menționat este că Phenianul nu a răspuns cererii președintelui sud-coreean, Lee Jae Myung, pentru discuții multilaterale, cu scopul încheierii războiului. Ziariștii de la SBS News au mai transmis că dictatorul Kim Jong Un a ales să se dedice evenimentelor ce s-au desfășurat în acest weekend cu prilejul Zilei Eliberării Coreei de sub stăpânirea japoneză.

Până în momentul de față, Phenianul a respins în mod constant cererile lui Lee Jae Myung și a denunțat recent exercițiile militare comune dintre Seul și Washington programate pentru august 2026, amenințând săptămâna aceasta că va duce măsurile de descurajare la un "nou nivel".

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