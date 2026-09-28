Coreea de Sud l-a convocat pe ambasadorul ucrainean în cazul celor doi prizonieri de război nord-coreeni capturaţi de Ucraina

Volodimir Zelenski, președintele Ucrainei. Sursa foto: Agerpres

Între Coreea de Sud și Ucraina au loc tensiuni, din cauza modului în care Kievul s-a raportat la doi prizonieri de război nord-coreeni capturați la începutul anului 2025.

Ministerul de Externe sud-coreean l-a convocat luni pe ambasadorul ucrainean în disputa legată de transferul către Seul a doi prizonieri de război nord-coreeni capturaţi de Ucraina în timpul conflictului său împotriva Rusiei, notează dpa și Agerpres.

Kievul a fost acuzat de Ministerul Afacerilor Externe de la Seul de încălcarea unui acord ce prevedea menţinerea confidenţialităţii în acest dosar.

Viceministrul de externe sud-coreean Park Yoon Joo a spus că afirmaţia Kievului conform căreia nu a existat un astfel de acord subminează grav încrederea dintre guvernele celor două ţări şi ar putea afecta relaţiile dintre ele. El i-a cerut guvernului Ucrainei să ofere o explicaţie oficială şi să prezinte scuze.

Cazul celor doi coreeni, dezvăluit de Zelenski la Adunarea Generală a ONU

Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a dezvăluit joi, în faţa ONU, cazul celor doi prizonieri de război nord-coreeni capturaţi de Ucraina, explicând că "nu a fost uşor să fie capturaţi vii".

Cei doi soldaţi nord-coreeni au fost luaţi prizonieri de Ucraina în ianuarie 2025 după o desfăşurare militară a Phenianului în sprijinul aliatului său rus. Într-o scrisoare adresată unei organizaţii neguvernamentale din Seul, ei şi-au exprimat dorinţa de a avea o "viaţă normală" în Coreea de Sud.

Conform Constituţiei acestei ţări, toţi coreenii, inclusiv cei din Coreea de Nord, sunt consideraţi cetăţeni ai Coreei de Sud. Oficiali de la Seul afirmă că această prevedere se aplică, de asemenea, soldaţilor nord-coreeni capturaţi în războiul dintre Rusia şi Ucraina.