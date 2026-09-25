Melania Trump a ieșit din codul vestimentar al dineului de stat pentru Xi Jinping

Prima Doamnă a Statelor Unite ale Americii, Melania Trump, a făcut o alegere vestimentară neobișnuită la dineul oficial cu liderul Chinei, Xi Jinping, și Prima doamnă a Chinei, Peng Liyuan.

Melania Trump și-a ales ținuta de seară axându-se pe combinații clasice de cămașă și pantaloni, în contrast cu rochia purtată de Peng Lyiuan. Mai mult, soţia lui Donald Trump a purtat un accesoriu ce a făcut trimitere la cultura chineză, relatează USA Today.

Melania Trump a fost atentă la fiecare detaliu de la dineul oficial, desfășurat la Casa Albă, coordonând decorul serii, cu fețe de masă roșii și aranjamente cu dalii și ranunculus. Melania şi Donald Trump i-au găzduit pe președintele Chinei, Xi Jinping, și pe soția acestuia, Peng Liyuan.

Melania Trump a ieșit din tiparul vestimentar obișnuit pentru un dineu de stat. Ținuta feminină este în mod obișnuit una foarte formală. Rochia de seară lungă este des aleasă. Astfel, unele publicații au catalogat acest fapt ca fiind o abatere de la așteptările vestimentare tradiționale, însă acest lucru nu poate fi considerat neapărat o încălcare a unei reguli oficiale.

Elementul principal al ținutei purtate de Melania Trump

Prima Doamnă a SUA a ales să își reafirme dragostea pentru pantaloni, arată sursa citată, chiar dacă unii critici vestimentari consideră că ar fi trebuit să poarte o rochie elegantă. Cămașa albă, cu o fundă supradimensionată la gât şi semnată de Saint Laurent, a fost elementul principal al vestimentației Melaniei Trump.

Accesoriul care a ieșit în evidență poate fi asociat cu China

Pantalonii negri, purtaţi de Melania Trump, erau de la Dolce & Gabbana. Aveau talie înaltă, croială dreaptă și un luciu discret. Accesoriul ce a completat ținuta și a ieșit în evidență a fost un brâu negru din mătase, material asociat de mii de ani cu istoria și cultura Chinei, a notat sursa citată.

În plus, specialiştii spun că brâul negru de smoking, o piesă specifică vestimentației masculine, va reveni printre tendințele sezonului toamnă-iarnă, a scris publicaţia Hola. Soţia lui Donald Trump a ales pentru ţinuta sa pantofi negri Christian Louboutin.

Prima doamnă a Chinei a ales să poarte rochie, spre deosebire de Melania Trump

Prima doamnă a Chinei, Peng Liyuan, a avut o apariţie elegantă. Spre deosebire de Melania Trump, ea a fost îmbrăcată într-o rochie roșie, accesorizată cu un colier dublu de perle, precum și cercei asortați. Ţinuta sa a avut un clutch negru, prevăzut cu o închizătoare aurie, asemănătoare unei bijuterii.

Dineul de joi seară a fost principalul eveniment din programul de trei zile al lui Xi Jinping la Washington. A fost prima sa vizită de stat în Statele Unite din 2015, având loc la patru luni după vizita de stat a lui Donald Trump la Beijing.

Cele două cupluri s-au întâlnit deja de mai multe ori în acea săptămână, dar la dineu toate privirile s-au îndreptat spre ținute.

Un lider important a lipsit de la dineu

Amintim că o parte din cei mai puternici lideri din industria tehnologică americană, precum Elon Musk, Sam Altman, Jensen Huang şi Tim Cook au participat joi la cina de stat oferită de preşedintele american Donald Trump la Casa Albă preşedintelui chinez Xi Jinping.

Însă cine a lipsit de la dineu? Este vorba despre directorul general al Anthropic, Dario Amodei, unul din principalii susţinători al unui control mai strict asupra inteligenţei artificiale (AI).