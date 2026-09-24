Salonic vrea și mai mulți turiști români. Primarul Stelios Angeloudis: Credem că există un potenţial mult mai mare

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Primarul oraşului Salonic, Stelios Angeloudis, spune că își dorește mai mulţi turişti români pe tot parcursul anului.

Primarul Salonicului, Stelios Angeloudis, aflat joi, 24 septembrie, în România, a declarat că își dorește ca un număr și mai mare de turiști să viziteze orașul grecesc pe tot parcursul anului. El a precizat că România reprezintă deja o piaţă foarte importantă pentru Salonic, turiştii români generând 92.955 de înnoptări în oraş în 2025, ceea ce a plasat țara noastră pe locul al şaselea între pieţele internaţionale ale oraşului, dar "există un potenţial mult mai mare".

Precizăm că potrivit celui mai recent „World Tourism Barometer” (Barometru al Turismului Mondial n.r.) publicat de UN Tourism, în prima jumătate a anului 2026, Grecia a înregistrat o creștere de 15% a numărului de turiști.

"România este deja foarte importantă pentru Salonic. Există o relaţie strânsă între ţările noastre, un flux important de persoane în ambele direcţii şi, desigur, o legătură foarte importantă în domeniul turismului. Potrivit datelor noastre, vizitatorii români au generat 92.955 de înnoptări în Salonic în 2025, ceea ce face din România a şasea cea mai importantă piaţă internaţională pentru oraşul nostru. Dar credem că există un potenţial mult mai mare. Vrem ca mai mulţi vizitatori români să descopere chiar oraşul Salonic şi vrem ca aceştia să descopere oraşul pe tot parcursul anului", a spus Stelios Angeloudis, la o întâlnire cu jurnaliştii din România.

Iniţiativa "Destination Thessaloniki", prezentată la București

Stelios Angeloudis a prezentat la Bucureşti iniţiativa "Destination Thessaloniki", prin care municipalitatea urmăreşte să promoveze oraşul nu doar ca destinaţie turistică, ci şi ca centru economic, de afaceri şi de inovare pentru Europa de Sud-Est.

Potrivit acestuia, poziţia strategică şi conectivitatea reprezintă unul dintre principalele atuuri ale Salonicului. Portul, aeroportul şi conexiunile rutiere şi feroviare îi conferă oraşului un rol important în transport, comerţ şi logistică, conectând nordul Greciei cu regiunea Balcanilor şi cu pieţele europene.

"Thessaloniki este al doilea oraş ca mărime din Grecia şi principalul centru metropolitan al Greciei de Nord. Dar credem că rolul său merge mult mai departe de atât. Ambiţia noastră este să consolidăm poziţia Salonicului ca un important centru economic, de afaceri şi de inovare pentru Europa de Sud-Est", a afirmat Angeloudis.

El a menţionat, de asemenea, dezvoltarea ecosistemului de inovare al oraşului, care reuneşte universităţi, instituţii de cercetare, start-up-uri şi companii internaţionale. Municipalitatea urmăreşte atragerea de investiţii şi talente şi crearea de noi oportunităţi pentru tineri.

"Salonic este unul dintre principalele centre academice ale Greciei. Mii de studenţi dau oraşului o energie distinctă, în timp ce universităţile şi instituţiile noastre de cercetare sunt parteneri importanţi în inovare, antreprenoriat şi cooperare internaţională", a spus primarul.

Salonic, "2.300 de ani de istorie într-un spaţiu care poate fi parcurs pe jos"

În ceea ce priveşte turismul, obiectivul municipalităţii este ca Salonic să-şi consolideze statutul de destinaţie europeană pe tot parcursul anului, dar şi de oraş pentru conferinţe, evenimente internaţionale şi întâlniri de afaceri.

Angeloudis a subliniat patrimoniul istoric al oraşului, care permite vizitatorilor să descopere "2.300 de ani de istorie într-un spaţiu care poate fi parcurs pe jos", precum şi patrimoniul roman, bizantin, otoman şi evreiesc. Salonic are 15 monumente creştine timpurii şi bizantine incluse în patrimoniul UNESCO şi o legătură strânsă cu Muntele Athos.

În acelaşi timp, oraşul este prezentat ca o destinaţie contemporană, cu acces la mare, universităţi, gastronomie, festivaluri, viaţă de noapte şi evenimente culturale.

"Vrem mai mulţi vizitatori români să descopere Salonic în sine şi vrem ca aceştia să descopere oraşul pe tot parcursul anului", a reiterat primarul.

Bucureştiul, ales ca prima destinaţie internaţională pentru noua iniţiativă prezentată de Angeloudis

Bucureştiul a fost ales ca prima destinaţie internaţională pentru noua iniţiativă "Destination Thessaloniki", a precizat Angeloudis. Prin aceasta, municipalitatea urmăreşte să prezinte identitatea completă a oraşului şi să îl promoveze ca loc pentru vizitare, studiu, întâlniri de afaceri, investiţii şi dezvoltarea unor proiecte.

"Şi, foarte important, vedem relaţia noastră cu România ca pe o relaţie în ambele sensuri. Vrem ca mai mulţi români să viziteze Salonic, dar vrem şi ca mai mulţi oameni din Salonic şi din nordul Greciei să descopere Bucureştiul şi România", a declarat edilul.

Cu cine se vor mai întâlni la București reprezentanţii Salonicului

În cadrul vizitei la Bucureşti, reprezentanţii Salonicului au programate întâlniri cu primarul Capitalei, cu comunitatea de afaceri elenă, reprezentanţi ai instituţiilor şi ai comunităţii greceşti, dar şi cu Patriarhul Daniel. Din delegația care reprezintă municipalitatea din Salonic face parte și viceprimarul responsabil de cooperarea în domeniul turismului și culturii.

Discuţiile vizează oportunităţi în turism, conectivitate şi logistică, afaceri şi investiţii, inovare, universităţi şi cultură, dar şi schimbul de experienţă între cele două oraşe în domenii precum mobilitatea, infrastructura, spaţiile publice şi dezvoltarea urbană sustenabilă. Delegația se află în România joi, 24 septembrie și vineri, 25 septembrie, potrivit Agerpres.

"Obiectivul nostru este ca Salonic şi Bucureştiul să se cunoască mai bine, să îşi conecteze ecosistemele şi să lucreze mai strâns împreună", a mai spus primarul.

Acesta a adăugat că vizita nu ar trebui să rămână un eveniment izolat, ci să reprezinte începutul unei relaţii care să continue prin intermediul instituţiilor, companiilor şi universităţilor din cele două oraşe şi, în primul rând, prin intermediul oamenilor.

Și Insula Thassos voia mai mulți turiști români. Primarul venise la București să-i convingă pe nehotărâți

Intențiile anunțate de primarul din Salonic nu reprezintă ceva ieșit din comun. În februarie 2026, și primarul insulei Thassos spunea la București că își dorește și mai mulți turiști români, semn că țara noastră este importantă pentru turismul grecesc.

"Doresc să mulțumesc tuturor românilor care preferă insula Thassos pentru a-și face vacanțele. În anul 2025, aproape jumătate de milion de români au vizitat insula Thassos și este pentru noi un mare succes. Suntem aici pentru a vă mulțumi și pentru a promova insula pentru cei care nu o cunosc.

Thassos este o insulă frumoasă, în partea de nord a Greciei, cu plaje superbe. Avem hoteluri de bună calitate pentru toate categoriile de turiști. Insula poate oferi clipe de neuitat. În anul 2026 se vor deschide noi hoteluri, infrastructura se va îmbunătăți și vom avea mai multe vapoare pentru a facilita accesul turiștilor pe insulă", a spunea primarul insulei Thassos atunci, potrivit Mediafax.

Numărul vizitatorilor străini în Grecia a ajuns la 43,31 milioane anul trecut, o creștere cu 6,4% față de 40,69 milioane în 2024, aceste evoluții contribuind la avansul cu 9,4% al veniturilor din turism, care s-au situat la 23,63 miliarde de euro.