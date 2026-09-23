Chirieac desființează discursul lui Siegfried Mureșan și propune noi nume de premier: Soluțiile de la PNL, PSD și AUR pentru Guvern

Siegfried Mureșan / Foto: Agerpres

Bogdan Chirieac a comentat rezultatele ultimului sondaj CURS, care a arătat că 15% dintre români consideră că țara se îndreaptă într-o direcție bună, după un an în care măsurile de austeritate au îngreunat viața pentru milioane de cetățeni. De asemenea, analistul politic și-a exprimat opinia despre discursul politic al lui Siegfried Mureșan și a spus care ar putea fi variantele de premier mai bune decât acesta.

Analistul politic Bogdan Chirieac a intervenit telefonic, miercuri după-amiază, la Realitatea Plus, la emisiunea moderată de Laurențiu Botin, unde a comentat rezultatele ultimului sondaj CURS, care au arătat o fotografie de moment a percepției românilor cu privire la direcția în care se îndreaptă țara.

„15% dintre români spun că țara merge într-o direcție bună, în timp ce 79% spun că merge într-o direcție greșită“, a spus moderatorul Laurențiu Botin, uimit de procentul destul de ridicat de 15%.

„Sunt și oameni care sting luminile la mașină noaptea, în timp ce gonesc, și intră în stâlp. Fiecare are dreptul la opțiune“, a spus Bogdan Chirieac amintind de provocarea de pe TikTok în urma căreia doi tineri și-au pierdut viața.

„Am văzut și eu sondajul. E o fotografie a momentului, dar e o contrapondere la sondajul făcut de USR săptămâna trecută, în care PSD era cu 12%, iar PNL și USR erau pe creștere“, a adăugat Bogdan Chirieac.

Analiza discursului lui Siegfried Mureșan

Analistul politic și-a exprimat dezamăgirea față de discursul politic al lui Siegfried Mureșan, care a precizat că dacă PSD nu îl votează, înseamnă că nu e partid pro-european.

„Faptul că a intrat în Parlamentul European pe listă cu PSD, atunci nu a avut greață, faptul că PSD a terminat negocierile de aderare la UE și a băgat România în NATO, nu are nicio relevanță.

M-a șocat discursul său politic mediocru. De trecut nu trece acest guvern, dar singura dilemă pe care o am e dacă merge în Parlament sau își depune mandatul. Cu un discurs ca ăsta, de-a dreptul aberant „dacă nu mă votezi pe mine, nu ești pro-european“, nu trece. E un discurs cenușiu, dar mediocru, de low-level“, a precizat Bogdan Chirieac.

Soluții pentru funcția de premier. Chirieac propune pe Cătălin Predoiu, Sorin Grindeanu sau Petrișor Peiu

Analistul politic Bogdan Chirieac e de părere că în toate partidele mari, respectiv PSD, AUR și PNL, există persoane capabile să conducă un Guvern.

„De la PNL, eu îl văd în continuare pe Cătălin Predoiu. De la PSD, președintele partidului, domnul Sorin Grindeanu. Plus că mai au câteva nume acolo, îmi place Corneliu Ștefan, președintele Consiliului Județean Dâmbovița. De la AUR, domnul Petrișor Peiu ar putea să fie, sau domnul Simion, care e președintele partidului“, a spus Bogdan Chirieac.

Într-o ironie, analistul politic a spus că de la USR ar putea fi oricine premier, deoarece acolo sunt toți buni: „Ești USR-ist, ești specialist!“.

„Eu m-aș apleca îndelung asupra candidaturii doamnei Clotilde Armand. Cred că dânsa ar fi cea mai bună!“, a punctat Bogdan Chirieac.

Nu în ultimul rând, Bogdan Chirieac a precizat că, „dacă Siegfried Mureșan nu trece, există posibilitatea nominalizării lui Alexandru Nazare“.

„Până acum, Nicușor Dan a venit cu patru premieri din așa-zisa dreapta. I-a pus pe Ilie Bolojan, Eugen Tomac, Adrian Veștea, iar acum pe Siegfried Mureșan. Nu-l împiedică nimic să pună și pe al cincilea tot de acolo, pe Nazare“, a mai spus analistul politic.