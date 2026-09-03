Rezoluție anti-România, susținută de PNL și USR. Chirieac laudă anunțul Georgianei Teodorescu: „Ei au crezut că nu o să aflăm?“

Foto: Parlamentul European

Analistul politic Bogdan Chirieac a precizat că demersul USR din Parlamentul European, susținut în primă fază și de PPE, din care face parte Partidul Național Liberal, poate fi etichetat ca „trădare de țară“, deoarece nu poate fi pus interesul unui singur om, în speță Dominic Fritz, deasupra interesului cetățenilor români de a beneficia de fonduri europene.

Într-o intervenție la postul de televiziune Realitatea Plus, joi, analistul politic Bogdan Chirieac a comentat subiectul și a precizat că „totul e pentru a-i salva funcția de primar la Timișoara lui Dominic Fritz“.

„Nu poți cataloga gestul USR decât în sensul celor spuse nu doar de Sorin Grindeanu, ci de mulți alți politicieni din România. Poate fi și trădare de țară! Nu poți să pui interesul unui singur om deasupra interesului țării“, a punctat Bogdan Chirieac la Realitatea Plus.

Ulterior, analistul politic a precizat că nu înțelege motivul pentru care se mai cer clarificări din partea Uniunii Europene, având în vedere că vorbim de o decizie a instanței de judecată și a Curții Constituționale.

„Acolo e vorba de o hotărâre definitivă și irevocabilă a instanței de judecată pe care onorabila Curte Constituțională - care altminteri ne-a anulat alegerile și a fost totul în regulă atunci, deși nu s-a adus vreo dovadă - ne-a spus că legea e perfect constituțională. Ce să mai argumenteze România că ar fi afectat statul de drept? Ce să argumenteze politicul atunci când instanța și Curtea Constituțională au spus că e totul în regulă? Care sunt argumentele?“, a întrebat Bogdan Chirieac. El a adăugat că orice altă discuție nu are relevanță, deoarece justiția și Curtea Constituțională s-au pronunțat.

Precizăm că pe acest subiect a avut un punct de vedere și Gabriela Firea, europarlamentar social-democrat, care le-a cerut public explicații lui Ilie Bolojan și Oanei Țoiu cu privire la lobby-ul pe care l-ar fi făcut pentru „pedepsirea“ României și privarea de fonduri europene, ca urmare a nerespectării statului de drept.

Foto: Georgiana Teodorescu

Bogdan Chirieac: Europarlamentarul AUR Georgiana Teodorescu a fost prima care a anunțat

Bogdan Chirieac a lăudat faptul că Georgiana Teodorescu, europarlamentar AUR din grupul Conservatorilor și Reformiștilor Europeni (ECR), a fost prima care a atenționat cu privire la rezoluția ce viza România. Analistul politic a precizat că PNL merită, de asemenea, o „bilă neagră“, chiar dacă grupul politic din care face parte, PPE, și-a schimbat poziția în ultimul moment.

„A făcut scandal europarlamentarul Georgiana Teodorescu de la AUR, a fost prima care a anunțat, iar apoi cei de la PSD. În ultimul moment, PPE, din care face parte PNL, și-a schimbat poziția. PNL-ul acceptase. La USR nu am pretenții, că știm ce înseamnă USR, extremă stângă, progresism, etc. Dar tu, PNL, partidul care a făcut Unirea, să pui sub semnul întrebării banii gratuiți pentru România, care înseamnă dezvoltare, și să-i sacrifici pentru Dominic Fritz, după care să te trezești în ultima clipă în urma presiunilor făcute de ceilalți europarlamentari români aflați la Bruxelles?“, a mai spus Bogdan Chirieac, adăugând: „Ei au crezut că nu o să aflăm?“.

Reamintim că, miercuri seară, Georgiana Teodorescu, europarlamentar AUR, a afirmat că, în Parlamentul European, se conturează o majoritate pentru adoptarea unei rezoluții critice la adresa României pe tema statului de drept, iar asta ar putea pune în pericol fondurile europene acordate țării noastre. Partidul Popular European, din care face parte PNL, și-a modificat opțiunea de vot în ultima clipă, iar majoritatea necesară pentru adoptarea unei rezoluții critice la adresa României nu s-a mai format.