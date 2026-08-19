Cine ar putea fi succesorul lui Dominic Fritz la Primăria Timișoara: „Va fi susținut chiar de Fritz” / video

Cine ar putea prelua Primăria Timișoarei și care este scenariul luat în calcul de Bogdan Chirieac? Iată ce varianta vede analistul pentru viitorul administrației locale din Timișoara.

Analistul politic Bogdan Chirieac a vorbit despre viitorul Primăriei Timișoara și a explicat că Dominic Fritz va rămâne implicat în administrația locală și că, cel mai probabil, viitorul primar al municipiului ar putea fi o persoană de acolo, susținută de Dominic Fritz.

„Ce fac timișorenii fără Fritz? Cred că toată lumea plânge în zona aia”, a spus Anca Murgoci, redactor-șef DC News.

„Înțeleg că a fost un primar bun domnul Fritz și rămâne acolo, rămâne consultant. O să-și pună un locotenent primar, nu?”, a spus Bogdan Chirieac.

„Cine ar putea fi primar? Drulă?”, a întrebat Anca Murgoci.

„Drulă... Când e de candidat la ceva și e de pierdut, îl chemați pe Drulă. Nu! Eu cred că va fi tot cineva din Timișoara, care va fi susținut de Dominic Fritz. Nu cred că timișorenii vor să-l schimbe pe Fritz și, de altfel, nici nu va fi schimbat. Va rămâne tot președintele USR-ului”, a spus Bogdan Chirieac.

Întrebare pentru cititorii DC News: Cine credeți că ar putea fi primarul Timișoarei?

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Amendamentul prin care aleşii incompatibili îşi pierd funcţiile

Curtea Constituţională a stabilit ca fiind constituţional un amendament introdus în Legea integrităţii la cererea PSD şi AUR, prin care aleşii găsiţi incompatibili sau în conflict de interese îşi pierd funcţiile.

Cu majoritate de voturi, CCR a declarat ca fiind constituţională prevederea din lege care menţionează încetarea de drept a funcţiei/demnităţii publice la 30 de zile de la intrarea în vigoare a legii.

Reprezentanţii USR au reclamat faptul că acest amendament introdus în lege îl vizează pe preşedintele partidului, Dominic Fritz, care are o decizie definitivă privind conflictul de interese şi poate să-şi piardă funcţia de primar al municipiului Timişoara.

Articolul la care se face referire în are următorul conţinut: "Persoanelor faţă de care, pana la data intrării în vigoare a prezentei legi, s-a constatat în mod definitiv starea de incompatibilitate sau de conflict de interese şi pentru care nu s-a împlinit termenul de 3 ani aferent interdicţiei prevăzute de lege, calculat de la data rămânerii definitive a raportului de evaluare, respectiv a hotărârii judecătoreşti, le încetează de drept funcţia, demnitatea publică ori mandatul, la 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi".

Dominic Fritz a afirmat luni, după decizia Curţii Constituţionale pe Legea integrităţii, că "în loc să oprească un brutal abuz de putere, majoritatea PSD din CCR tocmai l-a validat".

"Dacă preşedintele va promulga Legea ANI, mandatul meu de primar va înceta în 30 zile, ca o sancţiune retroactivă pentru lucruri care s-au întâmplat înainte să intre în vigoare legea. Nevoia mafiei privilegiaţilor de a scăpa de mine îi face să acţioneze disperat până într-acolo încât demolează bazele democraţiei. Un stat de drept care există doar atunci când PSD îşi doreşte, nu mai este stat de drept. Art. 15 din Constituţie - "legea dispune numai pentru viitor" - a fost suspendat azi pentru mine. Mâine poate fi suspendat pentru oricine. De azi înainte, orice majoritate parlamentară poate inventa pedepse pentru trecut, croite pe numele unui adversar politic, iar CCR-ul controlat politic le va parafa", a scris Dominic Fritz pe pagina sa de Facebook.