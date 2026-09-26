Siegfried Mureșan și-a prezentat programul de guvernare și lista miniștrilor. Bogdan Chirieac: Guvernul „Doamne ferește”

Siegfried Mureşan a depus programul de guvernare. Foto: Inquam Photos / Octav Ganea

Analistul Bogdan Chirieac a comentat programul de guvernare și lista miniștrilor propuși, sâmbătă, de premierul desemnat Siegfried Mureșan. El crede că Executivul, care va cere încrederea Parlamentului săptămâna viitoare, este, de fapt, „Guvernul USR, cu USR-iști sub acoperire”.

Premierul desemnat Siegfried Mureșan a depus, sâmbătă dimineață, programul de guvernare și lista miniștrilor alături de care se va prezenta în Parlament, săptămâna viitoare, pentru a cere votul de încredere.

Analistul Bogdan Chirieac vede Guvernul Mureșan ca fiind un executiv USR, plin de „USR-iști sub acoperire și declarați”, deși premierul desemnat este, oficial, membru PNL.

Programul de guvernare Mureșan, „niște vorbe aruncate”

„Acesta este guvernul USR. Sunt numai USR-iști sub acoperire sau USR-iști declarați. Îl putem numi, fără să greșim, Guvernul Doamne ferește! Vorbesc foarte serios... Ce spune domnia sa sunt niște vorbe de clacă.

Doamna Oana Țoiu a negociat admiterea României la OCDE?! Asta e făcută de trei ani de zile de Luca Niculescu. De când a venit Oana Țoiu, i-a pus numai piedici lui Luca Niculescu, secretar de stat în MAE. Să știm despre ce vorbim! Și la fiecare (n.r. propunere de ministru) se poate adăuga. Laudă pe toată lumea, ne explică, face... Este guvern USR cu un pic de UDMR! UDMR-ul n-are nicio vină în chestiunea asta. Să fie foarte clar!

Partea cea mai importantă, măsurile economice pe care urmează să le adopte, au fost bypassate (n.r. ocolite). Sunt niște vorbe efectiv aruncate acolo, amestecate de ChatGPT gratuit. Ferească Dumnezeu!”, a declarat, sâmbătă, Bogdan Chirieac, într-o intervenție la Realitatea Plus.

Chirieac: Pe unii miniștri îi recomandă că sunt USR-iști sub acoperire

Analistul politic a spus că în spatele unor nominalizări de miniștri s-ar afla interese „adânci, inclusiv comerciale”.

„Pe unii îi recomandă că sunt USR-iști sub acoperire, cum este doamna Oana Gheorghiu - e înregistrată la PNL, dar, de fapt, e USR clar. Sau faptul că sunt loiali cu totul domnului Bolojan, cum e domnul Abrudean. El nu e USR-ist mai mult decât domnul Bolojan, dar este credinciosul domnului Bolojan. Și atunci, vrea să-l pună la Interne, deoarece Cătălin Predoiu n-a utilizat niciodată serviciul secret al Poliției în scop politic, iar acest lucru nu s-a mai întâmplat de pe vremea lui Ioan Rus și Vasile Blaga, deci măcar aici și-au păstrat firma, dar, probabil, domnul Bolojan are nevoie de un serviciu secret, și atunci probabil că-l va folosi pe cel de la MAI.

La fiecare dintre aceste personaje, avem câte ceva de spus. În spatele lor se află interese adânci, inclusiv interese comerciale. De aceea, nu cred că greșim dacă îl numim Guvernul Doamne ferește. Eu sper să nu se întâmple ceva în Parlament, cineva să-și abandoneze linia și să ne trezim că trece acest guvern, pentru că, dacă trece, România va avea o perioadă cumplită. Până când acest guvern va fi alungat de oameni ieșiți în stradă o să dureze un an, doi, iar situația țării se va înrăutăți mult de tot”, a mai punctat Bogdan Chirieac.

Precizăm că Guvernul Mureșan este sprijinit de PNL, USR și UDMR. Până în acest moment, cele trei partide nu au ajuns la un consens cu PSD pentru o susținere în Parlament. Dacă social-democrații nu votează Guvernul Mureșan în Parlament, șansele ca acesta să treacă sunt minime, având nevoie de 233 de voturi pentru a fi învestit.