PSD sesizează Comisia LIBE privind probleme în justiție: Chirieac amintește de momentul în care PNL a „intrat în istorie” cu aceeași rețetă

Partidul Social Democrat (PSD). Sursa foto: Agerpres

Analistul politic Bogdan Chirieac a comentat la B1 TV decizia Partidului Social Democrat de a sesiza Comisia pentru Libertăți Civile, Justiție și Afaceri Interne, LIBE, din Parlamentul European, în legătură cu ceea ce PSD consideră a fi atacuri ale PNL la adresa independenței justiției. Analistul politic a spus că are semne de întrebare cu privire la acest demers și s-a întrebat cum va fi perceput acesta de electoratul din România.

PSD a sesizat Comisia pentru Libertăți Civile, Justiție și Afaceri Interne, LIBE, din Parlamentul European cu privire la ceea ce formațiunea numește atacuri ale PNL la adresa independenței justiției din România. Social democrații susțin că declarațiile recente ale reprezentanților PNL ridică semne de întrebare privind respectarea independenței justiției, a separației puterilor în stat și a statului de drept. Potrivit PSD, sesizarea nu urmărește ca Parlamentul European să se pronunțe asupra dosarelor aflate pe rolul instanțelor din România. Demersul vizează declarațiile publice formulate în ultimele zile de reprezentanți ai PNL, prin care au fost contestate modul de repartizare a completurilor de judecată și activitatea instanțelor în dosare privind propriul partid, precum și anchete penale referitoare la presupuse fapte de corupție în care sunt vizați lideri liberali.

Invitat la B1 TV, analistul politic Bogdan Chirieac a comentat decizia social democraților și s-a întrebat dacă această strategie va avea efectul politic dorit.

„O fi o măsură bine cântărită aceasta a PSD-ului? PNL a intrat în istorie în 2018 când europarlamentarii de acolo, cu excepția lui Cristi Bușoi, au votat o rezoluție împotriva României. Atunci ei spuneau că votează împotriva guvernului PSD din România, dar nu era guvernul PSD. Era împotriva României. S-a făcut istorie. Să scrie în cartea de istorie, în manualul politic al României post-decembriste. O fi bine ce face PSD-ul, ținând seama că opinia publică nu este de partea distinșilor magistrați în aceste chestiuni, cum n-a fost nici în cazul pensiilor speciale, nici în cazul majorărilor de salarii, care poate că sunt justificate, dar guvernul mai are o datorie la magistrați de 5,7 miliarde lei?

O fi bine că PSD-ul face asta în Parlamentul European? Mă gândesc! În ochii electoratului PSD, electoratului general din România? E o întrebare. N-am niciun sondaj la îndemână. Sunt convins că ei au sondaje de opinie și au calculat bine mișcarea. Fiindcă nu e foarte clar în ce constă afectarea independenței justiției de către guvernul Bolojan în cazul acesta” susține analistul politic DC News.

În timpul emisiunii, moderatoarea Ioana Constantin a adus în discuție și alte procese în care PNL este implicat, inclusiv litigiile legate de Congresul partidului.

Ioana Constantin: „Ei vorbesc inclusiv de PNL în procesele celelalte legate de Congres, pentru că, într-adevăr, acolo au ieșit și instanțele să se plângă”.

Bogdan Chirieac: „Iarăși, dacă există PNL-iști care fac presiuni asupra magistraților în aceste procese, asta e faptă penală”

Ioana Constantin: „Avem legi pentru asta, de acord”

Bogdan Chirieac: „Este faptă foarte penală și există pedepse aspre că mă bag peste un magistrat care anchetează o cauză. Păi, cred că cel care a încercat să facă asta, trebuia de mult să fie adus de urechi și în cătușe la televizor”.