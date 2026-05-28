Răsturnare de situație la Cotroceni, urmează un weekend de foc. Bogdan Chirieac: Nicușor Dan nu renunță la el

Analistul politic Bogdan Chirieac a vorbit, într-o intervenție telefonică la Realitatea Plus, despre impasul politic total în care se află România, la aproximativ o lună de la căderea Guvernului Bolojan, fără a exista o numire clară a noului premier.

Totuși, se pare că președintele Nicușor Dan nu a renunțat la ideea de a-l propune pe Eugen Tomac, chiar dacă, miercuri seară, acest lucru părea imposibil.

Noi negocieri în perioada următoare pentru numirea noului premier

”Ne aflăm într-o situație, în care încălcăm cele mai elementare reguli democratice, inclusiv cu numirea premierului. Și înțeleg că domnul Nicușor Dan nu renunță la Eugen Tomac. Vor avea negocieri și în perioada următoare, probabil în acest weekend prelungit, deci nu renunță, deocamdată, la domnul Eugen Tomac, vom vedea dacă se va concretiza ceva. Dar săptămâna viitoare se împlinește o lună de când nu a fost numită nicio personalitate, care să încerce să formeze un guvern, după demiterea Guvernului Bolojan. Trebuie făcut ceva, sunt decizii de luat”, a menționat Bogdan Chirieac.

”Domnul Eugen Tomac a candidat pe listele USR la europarlamentare...”, a intervenit avocata Ingrid Mocanu.

Eugen Tomac, ”cu iscusință mare la Bruxelles și Washington”

”Da, dar este un USR-ist cu față umană. Și nu e chiar un USR-ist, este din PMP, un om echilibrat, înțelept, cu iscusință mare, și la Bruxelles, și la Washington. Însă la Bruxelles are 6 ani de mandat de europarlamentar. Nu are o zonă extremistă, care ne caracterizează pe ai mei (n.red. ironie, e vorba de USR). Deci, Eugen Tomac ar fi o soluție bună, echilibrată. Și Nicușor Dan a mizat pe faptul că USR va rămâne la guvernare, ceea ce ne asigura o majoritate și încercăm să mai luăm 6 miliarde de euro din cele 20 pe care le-am pierdut în prostul management al PNRR”, a spus Bogdan Chirieac.

”Este posibil ca USR să fie întors și să schimbe discursul că nu vrea la guvernare fără PNL?”, a spus moderatoarea Nicoleta Cone.

Nicușor Dan nu renunță la ideea propunerii lui Eugen Tomac ca viitor premier

”A ieșit, ieri, Nicușor Dan cu Eugen Tomac la Palatul Cotroceni, într-o conferință făcută de un ONG, tot de-al nostru (n.red. ironie - ONG USR-ist), despre fake news, ai mei de la USR știu cel mai bine cum e cu fake news-ul (n.red. ironie) și, în timp ce erau la conferință, Dominic Fritz a spus că USR nu renunță la alianța cu PNL. Deci, i-a închis iar toți nasturii lui Nicușor Dan. Prin urmare, credeam că domnul Nicușor Dan renunță, dar se pare că nu renunță la numirea lui Eugen Tomac. Și domnul Tomac a dat o urmă de declarație, azi dimineață, și a lăsat să înțeleagă că nu va fi deocamdată numit premier”, a mai spus Bogdan Chirieac.