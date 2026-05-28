Tezaur vechi de aproape 3.000 de ani, descoperit în Prahova de un detectorist de metale. Riscul pentru specialiști, explicat de Daniel Costache

Daniel Costache a explicat la DC News că descoperirea oferă o posibilă cheie de înțelegere pentru o perioadă de tranziție istorică, în care societățile se schimbau, tehnologiile evoluau, iar structurile sociale se reconfigurau.

„Descoperirea din județul Prahova, care a făcut vâlvă și în zona noastră, este una de importanță majoră pentru arheologia românească și nu mă refer doar la valoarea materială a obiectelor, ci mai ales, pentru noi este foarte important, de multe ori mult mai important acest lucru, la valoarea lor documentară. Pentru că vorbim despre un ansamblu care cuprinde colane din aur, piese din bronz, fier și cu o greutate destul de importantă. Iar importanța științifică vine din faptul că aceste tezaur pare a fi poziționat, pare să se situeze într-o zonă cronologică foarte sensibilă, dacă mă întrebați pe mine ca specialist, și anume între etapele mijlocii și târzii ale bronzului, ale Epocii Bronzului, și începutul primei Epoce a Fierului, adică Hallstatt-ul.

Din ce am auzit de la colegii mei și am citit de la colegii mei de la Prahova, pentru că eu le văd în fotografii, nu am ajuns să și văd piesele, datarea, cel puțin în această fază a cercetărilor, nu este chiar atât de sigură și poate ridica probleme, mai ales că poate fi vorba despre un tezaur de acumulare. Tezaurul de acumulare sunt acele tezaure care se compun din piese, din paliere cronologice foarte diferite și care, cu siguranță, datarea lor poate să fie - dar nu este o regulă - poate să fie dată de cea mai nouă, cea mai recentă piesă atribuibilă cronologic dintre cele care îl conțin.

Prin urmare, este spectaculos, face senzație, ceea ce este extraordinar de bine, dar științific poate funcționa ca o cheie de interpretare pentru perioada de tranziție. E extrem de importantă pentru studiul acestei etape, pentru că acum se modifică tehnologii, ierarhii sociale, vorbim de forme de prestigiu și, de ce nu, nu pot fi excluse, comportamentele rituale”, explică directorul Muzeului Județean Buzău.

O descoperire la „cald”, cu multe necunoscute

Daniel Costache atrage atenția asupra unui detaliu important. Cercetarea abia începe. Specialiștii vor analiza atât terenul, cât și piesele, iar concluziile vor veni în timp, pe măsură ce contextul este reconstruit.

„Acum există un risc major în general, dar specialiștii nu pică în această eroare. Și anume că este la cald, tezaurul a fost descoperit decontextualizat, a fost descoperit recent și un asemenea însamblu trebuie privit cu prudență și cu seriozitate. Faptul că ai în același tezaur, în aceeași depunere, aur, bronz, fier, nu este un element super spectaculos. Trebuie remarcat însă și modul de depunere și cred că de aici ar putea pleca o analiză.

Colanele nu par să fi fost abandonate întâmplător, probabil că au fost rulate sau, cine știe, cum au fost ele depuse sau ce s-a întâmplat după momentul în care ele au fost depuse. În general, în arheologie, tezaurul poate fi interpretat în mai multe note. Fie depozite de prestigiu, acumulări de avere, rezerve de metal, ofrande votive, gesturi rituale legate de locuri cu o anumită semnificație. Dar, în cazul de față, repet, și cu informațiile preliminare pe care le am (...) cred că, ținând cont de faptul că descoperirea a fost făcută într-o zonă izolată, pe un deal, fără drumuri cunoscute astăzi sau așezări care să fi fost identificate de arheologi, cred cu foarte mari rezerve că ar putea fi vorba de o depunere care să facă parte din ansamblul ideilor și credințelor magico-religioase.

E de evitat în această situație o concluzie clară, definitivă. Vă dați seama că vor fi făcute acolo cercetări ample în zonă. Cu siguranță, vor fi făcute cercetări folosind metode invazive, dar în primă fază metode non-invazive. Adică, este mult de cercetat, mult de lucrat în zonă, dar și pe piese, până la a da un verdict cât mai aproape de adevăr. Și, odată intrat, din punct de vedere științific, în circulație în mediul academic, cu siguranță descoperirea din Prahova de zilele trecute va suscita foarte multă dezbatere. Sunt convins că în întreaga Europa, nu numai în România”, a mai spus Costache.

Daniel Costache: „Detectoristul în cauză a acționat conform legii”

Un alt element important al cazului ține de modul în care a fost predat tezaurul. Detectoristul implicat a anunțat autoritățile și a respectat procedura legală. Daniel Costache a explicat cadrul:

„Există o lege. Detectoristul în cauză a acționat conform legii. Din punct de vedere legal există un termen de 72 de ore în care descoperirea trebuie anunțată și predată către autoritățile locale. Autorități locale care au obligația de a securiza zona și după aceea intră în circuitul administrativ, Direcția Județeană pentru Cultură, după care ajunge la muzeu. Gestul în sine este unul de legalitate, este unul de normalitate și e ceva normal.

E de lăudat că a respectat legea, pentru că altfel lucrurile ar fi fost foarte, foarte complicate, din foarte multe puncte de vedere”, a conchis directorul Muzeului Județean Buzău.