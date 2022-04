Acad. Florica Dimitrescu-Niculescu a studiat culoarea din poeziile lui Eminescu. Nu există portocaliu

Academician Florica Dimitrescu-Niculescu, lingvist, istoric al limbii române, profesor universitar a scris numeroase studii de specialitate din domeniul lingvisticii și istoriei limbii române, cea mai cunoscută lucrare a sa pentru publicul larg fiind Dicționarul de cuvinte recente, ajuns la cea de-a patra ediție.

În podcastul realizat de Ionuț Vulpescu, prof. Florica Dimitrescu-Niculescu a fost întrebată cum i-a venit ideea să scrie ”Lumea culorilor lui Eminescu”, un studiu despre cromatica din lirica poetului național. Am văzut că în poeziile lui Eminescu nu apare cuvântul „portocaliu”, i-a spus Ionuț Vulpescu, realizatorul podcastului Avangarda. Cum v-a venit ideea acestui studiu?

Florica Dimitrescu-Niculescu: Singurul cuvânt cromatic care nu există în versurile eminesciene este „portocaliu” și cred că nu există nici acel albastru către mov. Acum vreo opt-nouă ani, a apărut o carte a Reginei Maria, ultimul ei jurnal, până înainte de a muri. Și m-a impresionat cât de mult iubea Regina Maria florile. Mi-am dat seama care erau preferatele ei, ea le îngrijea, mergea acolo și le punea apă. Și plăcându-mi așa de mult partea cromatică a scrierilor Reginei Maria, m-am gândit că poate o să scriu un articol despre asta.

În timpul acela, mai citeam din când în când – îmi face mare plăcere să recitesc – Eminescu. Și mi-am dat seama că nu există pagină în care să nu aibă o culoare. Dar eu nu am luat în raza mea de cercetare numai culoarea în sensul de roșu, verde, galben, albastru, că nu sunt decât șapte, mari și late, din care două sunt nonculori. Dar am luat și substitutele. Dacă vorbești de marmură, atunci te gândești dacă e albă sau dacă e neagră și toate celelalte cuvinte care apar în locul culorii. Jăratec e roșu. Îl contabilizez și pe acesta.

Pesimismul lui Eminescu e ceva adăugat. A fost un copil al naturii

Atunci am scris o lucrare destul de mare, cred că avea vreo 80 de pagini, pe care am intitulat-o Lumea culorilor lui Eminescu. De aici am tras o concluzie care mie mi s-a părut foarte interesantă, și anume că acest pesimism al lui Eminescu, despre care se vorbește atât de mult, e ceva adăugat. El a fost un copil de la țară, care se bălăcea în apă, căruia îi plăcea să meargă în pădure, un copil al naturii. Or, natura e plină de culori, pe care el le-a introdus în opera lui. Și am scris lucrarea aceea din care a reieșit că între alb și negru – m-aș fi așteptat, ca un pesimist ce mă așteptam și credeam eu că e, să apară negrul – la el apare albul, în primul rând. Deci dintr-odată, o lucrare de genul ăsta îți schimbă puțin optica. Asta a fost atunci când am citit, acum vreo șapte-opt ani. Dar acum vreo trei-patru ani, am reluat lectura și mi-am dat seama că, de fapt, Eminescu e nu numai un mare poet, dar într-un fel este un pictor și un sculptor în poezie. Și am căutat să dau exemple cât mai multe și să aduc și tot felul de argumente că era așa. Lui îi plăcea istoria artelor. În proză, el are unul dintre personaje sculptor. Deci se apropia de aceste activități anexate poeziei.

I.V: Noi am dedicat Ziua Culturii Naționale zilei de naștere a lui Eminescu. Francezii sau alte națiuni cu o cultură solidă nu au o zi specială a culturii. Vi se pare că spiritul românesc stă sub semnul lui Eminescu? Vi se pare că acestă zi e justificată?

F.D.N: Nu numai că e justificată. Mi-ați pus întrebarea asta într-un moment în care n-a trecut mult timp de la ziua de 19 februarie. Nimeni nu știe sau prea puțini știu că în ziua aceea s-a născut Brâncuși. N-ar fi meritat și el o zi? Măcar așa, să se discute, să îți aduci aminte?

I.V: Este o zi dedicată lui Constantin Brâncuși, la 19 februarie.

F.D.N: Ai văzut ceva în vreun ziar, ai văzut pe undeva vreo expoziție?

I.V: Din păcate, nu. Avem o Zi a Lecturii într-o țară care e la coada clasamentelor la citit. Am vorbit de culori. Care e culoarea dumneavoastră favorită?

F.D.N: Albul, pentru că e culoarea iernii, culoarea perioadei când omul are mai mult timp de stat acasă și gândit. În celelalte trei anotimpuri, mergi pe câmp, la mare, la munte, dar iarna stai mai mult acasă.

