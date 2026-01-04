€ 5.0985
|
$ 4.3417
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0985
|
$ 4.3417
 
DCNews Stiri Internațional UE, reacție susținută de 26 de state membre privind consecințele intervenției SUA în Venezuela
Data actualizării: 23:03 04 Ian 2026 | Data publicării: 22:49 04 Ian 2026

UE, reacție susținută de 26 de state membre privind consecințele intervenției SUA în Venezuela
Autor: Ioana Dinu

nicolas maduro 3 Maduro
 

UE a transmis o reacție susținută de 26 de state membre privind consecințele intervenției SUA în Venezuela.

UE susține răsturnarea lui Nicolas Maduro de către Donald Trump, dar vorbește și despre necesitatea respectării dreptului internațional.

VEZI ȘI: În 2025, cititorii DC Media Group au fost de milioane. Un an greu, înțeles mai bine împreună 

„Uniunea Europeană face apel la calm și reținere din partea tuturor actorilor, pentru a evita escaladarea și pentru a asigura o soluție pașnică a crizei.

UE reamintește că, în toate circumstanțele, principiile dreptului internațional și ale Cartei ONU trebuie respectate. Membrii Consiliului de Securitate al Națiunilor Unite au o responsabilitate specială de a susține aceste principii, ca pilon al arhitecturii securității internaționale.

UE a afirmat în repetate rânduri că Nicolas Maduro nu are legitimitatea unui președinte ales democratic și a pledat pentru o tranziție pașnică către democrație condusă de venezueleni în țară, cu respectarea suveranității acesteia. Dreptul poporului venezuelean de a-și determina propriul viitor trebuie respectat.

UE împărtășește prioritatea de a combate criminalitatea organizată transnațională și traficul de droguri, care reprezintă o amenințare semnificativă la adresa securității la nivel mondial. În același timp, UE subliniază că aceste provocări trebuie abordate prin cooperare susținută, cu respectarea deplină a dreptului internațional și a principiilor integrității teritoriale și suveranității.

Suntem în contact strâns cu Statele Unite, precum și cu partenerii regionali și internaționali pentru a sprijini și facilita dialogul cu toate părțile implicate, ducând la o soluție negociată, democratică, incluzivă și pașnică a crizei, condusă de venezueleni. Respectarea voinței poporului venezuelean rămâne singura cale pentru Venezuela de a restabili democrația și de a rezolva actuala criză.

În acest moment critic, este esențial ca toți actorii să respecte pe deplin drepturile omului și dreptul internațional umanitar. Toți prizonierii politici deținuți în prezent în Venezuela trebuie eliberați necondiționat.

Autoritățile consulare ale statelor membre UE lucrează în strânsă coordonare pentru a proteja siguranța cetățenilor UE, inclusiv a celor deținuți ilegal în Venezuela”, se arată într-un comunicat al UE emis prin vocea șefei diplomației, Kaja Kallas.

VEZI ȘI: Războiul poate începe, ministrul Apărării anunță pe FB că e gata de luptă 

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

venezuela
nicolas maduro
ue
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 19 minute
Războiul poate începe, ministrul Apărării anunță pe FB că e gata de luptă
Publicat acum 26 minute
UE, reacție susținută de 26 de state membre privind consecințele intervenției SUA în Venezuela
Publicat acum 43 minute
Mette Frederiksen, premierul Danemarcei, răspunde SUA, după noile amenințări ale lui Trump
Publicat acum 1 ora si 0 minute
Lecția pe care o predă animalul de companie: Ce să nu faci niciodată atunci când petreci timp cu el / video
Publicat acum 1 ora si 24 minute
Donald Trump s-a împăcat cu Elon Musk / dovada video
 
Cele mai citite știri
Publicat pe 03 Ian 2026
Surpriză pentru Trump! Țările din UE care nu recunosc intervenția SUA în Venezuela și condamnă atacul americanilor
Publicat pe 03 Ian 2026
Creșterea vârstei de pensionare în MAI. Bolojan, anunțul zilei pentru polițiști și nu numai
Publicat pe 03 Ian 2026
Trump îl ia tare pe Putin, după „atacul spectaculos“ asupra Venezuelei
Publicat pe 03 Ian 2026
China, reacție dură după atacul SUA asupra Venezuelei și capturarea lui Maduro
Publicat pe 03 Ian 2026
Maduro, capturat de SUA. Chirieac: Vechea ordine mondială s-a prăbușit. Trump a transmis un avertisment pentru toată lumea
 
razboiul poate incepe ministrul apararii anunta pe fb ca e gata de lupta Războiul poate începe, ministrul Apărării anunță pe FB că e gata de luptă

de Val Vâlcu

ce spunea ion iliescu in mesajul de anul nou 1990 si ar putea fi preluat de nicusor sau bolojan Ce spunea Ion Iliescu în mesajul de Anul Nou, 1990, și ar putea fi preluat de Nicușor sau Bolojan

de Val Vâlcu

cum s a luptat roosevelt cu cei patru calareti ai apocalipsei model pentru ccr Cum s-a luptat Roosevelt cu ”cei patru călăreți ai Apocalipsei”. Model pentru CCR

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
SONDAJ DE OPINIE
Închide
Considerați că intervenția lui Trump în Venezuela este:
Necesară și legitimă
Necesară, dar ilegitimă
Trimite răspunsul
x close