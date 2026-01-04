UE, reacție susținută de 26 de state membre privind consecințele intervenției SUA în Venezuela

UE susține răsturnarea lui Nicolas Maduro de către Donald Trump, dar vorbește și despre necesitatea respectării dreptului internațional.

„Uniunea Europeană face apel la calm și reținere din partea tuturor actorilor, pentru a evita escaladarea și pentru a asigura o soluție pașnică a crizei.

UE reamintește că, în toate circumstanțele, principiile dreptului internațional și ale Cartei ONU trebuie respectate. Membrii Consiliului de Securitate al Națiunilor Unite au o responsabilitate specială de a susține aceste principii, ca pilon al arhitecturii securității internaționale.

UE a afirmat în repetate rânduri că Nicolas Maduro nu are legitimitatea unui președinte ales democratic și a pledat pentru o tranziție pașnică către democrație condusă de venezueleni în țară, cu respectarea suveranității acesteia. Dreptul poporului venezuelean de a-și determina propriul viitor trebuie respectat.

UE împărtășește prioritatea de a combate criminalitatea organizată transnațională și traficul de droguri, care reprezintă o amenințare semnificativă la adresa securității la nivel mondial. În același timp, UE subliniază că aceste provocări trebuie abordate prin cooperare susținută, cu respectarea deplină a dreptului internațional și a principiilor integrității teritoriale și suveranității.

Suntem în contact strâns cu Statele Unite, precum și cu partenerii regionali și internaționali pentru a sprijini și facilita dialogul cu toate părțile implicate, ducând la o soluție negociată, democratică, incluzivă și pașnică a crizei, condusă de venezueleni. Respectarea voinței poporului venezuelean rămâne singura cale pentru Venezuela de a restabili democrația și de a rezolva actuala criză.

În acest moment critic, este esențial ca toți actorii să respecte pe deplin drepturile omului și dreptul internațional umanitar. Toți prizonierii politici deținuți în prezent în Venezuela trebuie eliberați necondiționat.

Autoritățile consulare ale statelor membre UE lucrează în strânsă coordonare pentru a proteja siguranța cetățenilor UE, inclusiv a celor deținuți ilegal în Venezuela”, se arată într-un comunicat al UE emis prin vocea șefei diplomației, Kaja Kallas.

