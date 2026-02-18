€ 5.0941
DCNews Stiri Fraudă în Spania: Un tânăr a stat la mai multe hoteluri de lux și a plătit șederea doar cu un 1 cent
Data publicării: 23:11 18 Feb 2026

Fraudă în Spania: Un tânăr a stat la mai multe hoteluri de lux și a plătit șederea doar cu un 1 cent
Autor: Tiberiu Vasile

Fraudă în Spania: Un tânăr a stat la mai multe hoteluri de lux și a plătit șederea doar cu un 1 cent Hacker. Sursa Foto rol ilustrativ: FreePik

Un tânăr de 20 de ani a reușit să se cazeze la mai multe hoteluri de lux din Madrid și din Insulele Canare, unde o noapte putea ajunge și la 1.000 de euro. La final, însă, nota de plată a fost aproape simbolică.

Ancheta a pornit după ce au apărut tranzacții suspecte în sistemul unui site de rezervări hoteliere. Tânărul ar fi intervenit asupra mecanismului de validare a plăților, printr-un atac cibernetic, astfel încât rezervările să fie confirmate chiar și atunci când introducea suma de 0,01 euro.

Abia când platforma de plată a virat efectiv acel 1 cent către compania hotelieră, neregula a devenit evidentă. Prea târziu pentru hoteluri. Paguba deja crescuse.

Prins într-un hotel din Madrid

Bărbatul a fost reținut într-un hotel din capitala Spaniei, după ce, potrivit poliției, ar fi provocat pierderi de peste 20.000 de euro în urma mai multor șederi. Ancheta a durat patru zile și s-a încheiat rapid, mai ales că suspectul și-a făcut rezervările folosind identitatea reală, conform BBC.

Într-unul dintre episoadele documentate, ultima ședere la hotelul din Madrid a durat patru nopți. Costul normal ar fi fost de aproximativ 4.000 de euro. Tânărul nu s-a limitat la cameră. A consumat produse din minibar si a mai lăsat în urmă și alte note neachitate.

Pagubele cresc, detaliile lipsesc

Autoritățile spun că Frauda din Spania ar putea fi mai amplă decat pare la prima vedere. Există indicii că au fost făcute rezervări similare și la alte hoteluri de lux, însă poliția nu a oferit, deocamdată, detalii despre numărul exact al unităților afectate.

Potrivit sursei, tânărul a mai fost arestat anterior în Insulele Canare. Și atunci ar fi folosit aceeași schemă.

Ancheta continuă și autoritățile încearcă acum să stabilească dimensiunea reală a prejudiciului și dacă în spatele acestei povești a fost vorba doar de un „experiment” riscant sau de ceva mai complex.

CITEȘTE ȘI: Un român a furat zilnic 1.000 de euro din restaurantul unde muncea încă din 2018. Câți bani a strâns și ce facea cu ei
 

spania
tanar
atac cibernetic
frauda
