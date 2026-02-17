Lecția pe care Kate Middleton a primit-o de la Regina Elisabeta despre cum să se descurce cu „soții încăpățânați”

Să te integrezi în Familia Regală nu este o sarcină ușoară, dar regretata Regină Elisabeta a II-a a făcut tot posibilul să se asigure că Prințesa Kate era pregătită. Relația dintre Kate și Prințul William a început la Universitatea St. Andrew's cu o prietenie, înainte de a se îndrăgosti în cele din urmă.

De-a lungul timpului, cuplul a avut suișuri și coborâșuri, inclusiv o scurtă despărțire în 2007, cauzată de Kate care i-a impus lui William să aleagă și fie să își respecte angajamentul unul față de celălalt, fie să încheie relația.

Când William a cerut-o în căsătorie în 2010, a marcat alăturarea oficială a lui Kate la Casa de Windsor, în rolul important de viitoare regină, iar pregătirile pentru fastuoasa lor nuntă regală au început. O nouă carte scrisă de Russell Myers, editor al revistei Mirror, arată povestea intimă din interior și oferă o perspectivă nouă și exclusivă asupra modurilor în care regretata Regină Elisabeta s-a asigurat cu blândețe că Kate era pregătită pentru marea zi - și nu numai.

Regina Elisabeta a II-a a avut grijă că Kate Middleton înțelege ce înseamnă viața regală

Regina, care i-a oferit un sprijin constant lui William când acesta a fost „distrus” de despărțirea de Kate în 2007, dezvăluie Myers, și-a făcut timp și să se asigure că Kate s-a gândit bine înainte de nuntă că ia cea mai bună decizie pentru ea. Autorul dezvăluie în noua sa carte - prima biografie comună despre Prințul și Prințesa de Wales publicată în mai bine de un deceniu - că în decembrie 2010, regretata regină a aranjat ca Kate să vină să o viziteze la un ceai la Palatul Buckingham, unde i-a oferit câteva sfaturi extrem de necesare despre ce ar putea implica viața regală.

„Deși a fost prezentată ca o discuție informală, a fost prima dată când Kate se întâlnea singură cu regina și, pe bună dreptate, era nervoasă. Chiar dacă Kate se întâlnise deja cu regina de mai multe ori, a cerut sfaturi consilierilor cu privire la ce să poarte și ce să spună în timpul întâlnirii”, explică Myers.

„În mașină, în drum spre Palatul Buckingham, și-a aranjat părul și s-a machiat înainte de a fi întâmpinată de secretarul privat al reginei pentru a fi dusă într-o cameră unde fusese pregătit ceaiul de după-amiază”, a mai spus autorul.

Regina i-a oferit lui Kate îndrumări despre cum să se comporte cu soții "încăpățânați"

În timp ce se bucura de un „bufet ușor cu ceai și sandvișuri, regina a evitat întrebările despre detaliile mai fine și a căutat să o consoleze pe Kate, despre care spera că va modela cu succes instituția pentru următoarea generație. Potrivit unui fost curtean, regina i-a oferit cuvinte de încurajare lui Kate cu privire la viitorul ei rol de membru senior al familiei, precum și îndrumări despre cum să se comporte cu soții încăpățânați”, a mai spus Myers.

Soțul regretatei regine, Prințul Philip, era cu siguranță cunoscut pentru faptul că este „încăpățânat”, iar despre William, la rândul său, se spune că este hotărât să facă lucrurile în felul său și nu urmează întotdeauna instrucțiuni care contrazic propriile dorințe.











