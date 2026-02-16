Acrobatul spaniol rănit la Craiova, internat cu traumatism grav de coloană. Ar putea rămâne invalid

Hugo, acrobatul spaniol în vârstă de 39 de ani, rănit într-o reprezentație de circ la Craiova, este internat la Spitalul Clinic de Urgență „Bagdasar-Arseni” în Secția chirurgie vertebrală cu traumatism „grav” de coloană și toracic, a informat, luni, 16 februarie, unitatea medicală. Șansele ca bărbatul să rămână invalid sunt semnificative.

Accident într-o cascadorie pe „Roata Morții”

Acesta a ajuns la spital duminică, după ce s-a dezechilibrat în timp ce executa o acrobație. El a căzut de la o înălțime de 4 metri, în timpul unei spectacol de circ organizat în Craiova, în fața a sute de persoane, printre ele - foarte mulți copii. Cascadoriile erau efectuate pe așa-numita „Roată a Morții”.

Acrobatul solicită transferul în Spania pentru operație

Acrobatul necesită acum o intervenție chirurgicală, dar a solicitat transferul în Spania, potrivit sursei citate anterior.

„Legat de acrobatul spaniol rănit la Craiova - este internat la chirurgie vertebrală cu traumatism grav de coloană și toracic. Necesită intervenție chirurgicală, dar solicită să fie transferat în Spania. Se fac demersurile necesare pentru acest lucru”, arată aceeași sursă.

Bărbatul era conștient și cooperant când a fost transportat la spital, în urmă cu o zi.

Polițiștii au precizat că în cauză s-a întocmit dosar penal pentru săvârșirea infracțiunilor de neluarea măsurilor de sănătate și securitate în muncă, nerespectarea măsurilor de sănătate și securitate în muncă și vătămare corporală din culpă, potrivit Agerpres.

