Data publicării: 10:52 15 Feb 2026

Nouă înșelătorie în România: Mesajul la care să NU răspunzi - FOTO
Autor: Doinița Manic

imagine cu un telefon mobil Dacă te lași păcălit de astfel de mesaje s-ar putea să rămâi fără bani. Foto: Pexels

O nouă înșelătorie circulă în România. Dacă primești un astfel de mesaj, ai face bine să nu răspunzi.

Directoratul Național de Securitate Cibernetică (DNSC) lansează un nou avertisment privind una dintre înșelătoriile care face victime în România, sfătuindu-i pe oameni să nu reacționeze la acest tip de mesaje. Atacatorii cibernetici folosesc adesea urgența și presiunea emoțională pentru a-i păcăli pe oameni.

VEZI ȘI: Româncă, păcălită de un ”fals prinț al Dubaiului” cu 2 milioane de dolari. ”S-au folosit de ea până în ultimul moment"

"Urgența și presiunea emoțională sunt unele dintre cele mai folosite tactici de fraudă în mediul online. Atacatorii cibernetici creează situații aparent critice, probleme medicale, blocaje financiare sau incidente neprevăzute, și solicită bani „urgent”, mizând pe emoție și pe lipsa timpului de verificare.

VEZI ȘI: Nouă înșelătorie în România. Ce este metoda "porumbelul". Un bărbat din Cluj, păgubit de bunuri de 52.000 de lei

Exemplu de mesaj în spatele căruia s-ar putea ascunde o fraudă online

Mesajele sunt formulate astfel încât să inducă panică, să creeze sentimentul de responsabilitate și să împiedice victima să ceară ajutor sau să verifice informația. Verifică și nu trimite bani înainte de a confirma situația printr-un canal sigur și independent", se arată într-o postare pe pagina de Facebook a DNSC, alături de o fotografie cu un exemplu de mesaj în spatele căruia s-ar putea ascunde o fraudă online.

DNSC

DNSC
inselatorie
