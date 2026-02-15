Caz cutremurător în Tulcea. Copil de 3 ani, înfometat, bătut crunt, apoi lăsat să moară de propria mamă și iubitul acesteia

Caz cutremurător într-o comună din județul Tulcea. Un copil de doar trei ani ar fi fost înfometat, maltratat, iar apoi lăsat să moară de propria sa mamă și de partenerul acesteia. Un localnic a anunțat sâmbătă la Poliție că micuțul a fost omorât în bătaie. Intervenind la fața locului, oamenii legii au găsit trupul fără viață al băiețelului.

Ororile s-au petrecut într-un sat din comuna Mihai Bravu, județul Tulcea. Joi seara, mama băiețelului și partenerul ei l-ar fi bătut pe copil pentru că acesta ar fi făcut dezordine în casă, potrivit unor surse. Apoi l-ar fi dus să-l culce, în camera alăturată.

Clipe de groază pentru copilul de 3 ani: "râdeau, îl băteau"

Micuțul fost găsit a doua zi fără viață de tatăl partenerului femeii. Nici acesta, dar nici mama copilului sau iubitul acesteia nu s-a grăbit să alerteze Poliția. Bărbatul s-ar fi dus să cumpere lumânări după ce l-a găsit pe copil mort și s-a întâlnit cu un vecin căruia i-a povestit ce s-a întâmplat. Așa au ajuns să afle și oamenii legii despre cele întâmplate.

„Râdeau, îl băteau, "fii cuminte", eu știu ce făceau. Și, când am ieșit pe ușă, dus am fost. Dimineața, când am intrat, l-am găsit mort. Eu i-am aprins o lumânare, tămâie”, a spus Dumitru Străjeru, tatăl suspectului, pentru Pro TV.

Alte surse spun că băiatul a fost bătut pentru că plângea de foame

Totuși, în timp ce unele surse spun că micuțul a fost bătut pentru că făcea dezordine, alte surse relatează că cei doi l-ar fi agresat pentru că băiatul plângea de foame. Se pare că acesta era adesea înfometat de mama lui și partenerul ei. Cei doi ar fi consumat băuturi alcoolice și ar fi decis să îl încuie într-o încăpere a locuinței, pentru a nu-i deranja. Au plecat de acasă și au revenit sâmbătă, când băiatul a fost găsit decedat.

Tatăl suspectului, răspuns șocant: Spune că nu a sunat la 112 pentru că nu avea credit pe telefon

"Eu vineri dimineața am plecat la muncă și când am intrat l-am găsit mort. L-am găsit mort în pat. I-am aprins o lumânare. I-am anunțat, le-am spus să anunțe Poliția (pe mama copilului și pe fiul lui n.r.), vedeți ce faceți" a spus tatăl suspectului pentru un alt post de televiziune.

Întrebat de ce nu a anunțat el autoritățile bărbatul a venit cu un răspuns hilar: "Nu am credit pe telefon, nu am nimic".

Cei doi ar fi vrut să îngroape cadavrul copilului în curtea casei

Și mai tulburător este faptul că autorii ar fi încercat să ascundă ce s-a întâmplat. Surse din cadrul anchetei spun că ar fi intenționat să îl îngroape în curtea casei.

„După ce i-a făcut baie prietena mea, l-a băgat în altă cameră. Și, când m-am întors dimineața... Joi seara l-am băgat acolo și vineri dimineața, când m-am trezit, era țeapăn”, a declarat Florin Străjeru, iubitul mamei copilului, suspect în acest caz.

Aseară, atât mama copilului, cât și partenerul acesteia, dar și tatăl partenerului, care locuiește în aceeași casă cu ei, au fost reținuți de polițiști. A fost dechis un dosar penal pentru omor, iar oamenii legii încearcă acum să stabilească exact cum s-a întâmplat tot. Șocant e și faptul că o soră a iubitului femeii este în închisoare pentru pruncucidere, după ce și-ar fi ucis bebelușul la naștere.