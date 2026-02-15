€ 5.0943
|
$ 4.2964
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0943
|
$ 4.2964
 
DCNews Stiri Caz cutremurător în Tulcea. Copil de 3 ani, înfometat, bătut crunt, apoi lăsat să moară de propria mamă și iubitul acesteia
Data actualizării: 10:53 15 Feb 2026 | Data publicării: 09:33 15 Feb 2026

Caz cutremurător în Tulcea. Copil de 3 ani, înfometat, bătut crunt, apoi lăsat să moară de propria mamă și iubitul acesteia
Autor: Doinița Manic

imagine cu un copil care se joaca cu lego Nici mama copilului de 3 ani, nici iubitul acesteia, nu au anunțat Poliția. Foto cu caracter ilustrativ: Pixabay

Caz cutremurător într-o comună din județul Tulcea. Un copil de 3 ani ar fi fost ucis în bătaie de mama sa și concubinul acesteia.

Caz cutremurător într-o comună din județul Tulcea. Un copil de doar trei ani ar fi fost înfometat, maltratat, iar apoi lăsat să moară de propria sa mamă și de partenerul acesteia. Un localnic a anunțat sâmbătă la Poliție că micuțul a fost omorât în bătaie. Intervenind la fața locului, oamenii legii au găsit trupul fără viață al băiețelului.

Ororile s-au petrecut într-un sat din comuna Mihai Bravu, județul Tulcea. Joi seara, mama băiețelului și partenerul ei l-ar fi bătut pe copil pentru că acesta ar fi făcut dezordine în casă, potrivit unor surse. Apoi l-ar fi dus să-l culce, în camera alăturată.

Clipe de groază pentru copilul de 3 ani: "râdeau, îl băteau"

Micuțul fost găsit a doua zi fără viață de tatăl partenerului femeii. Nici acesta, dar nici mama copilului sau iubitul acesteia nu s-a grăbit să alerteze Poliția. Bărbatul s-ar fi dus să cumpere lumânări după ce l-a găsit pe copil mort și s-a întâlnit cu un vecin căruia i-a povestit ce s-a întâmplat. Așa au ajuns să afle și oamenii legii despre cele întâmplate.

„Râdeau, îl băteau, "fii cuminte", eu știu ce făceau. Și, când am ieșit pe ușă, dus am fost. Dimineața, când am intrat, l-am găsit mort. Eu i-am aprins o lumânare, tămâie”, a spus Dumitru Străjeru, tatăl suspectului, pentru Pro TV.

Alte surse spun că băiatul a fost bătut pentru că plângea de foame

Totuși, în timp ce unele surse spun că micuțul a fost bătut pentru că făcea dezordine, alte surse relatează că cei doi l-ar fi agresat pentru că băiatul plângea de foame. Se pare că acesta era adesea înfometat de mama lui și partenerul ei. Cei doi ar fi consumat băuturi alcoolice și ar fi decis să îl încuie într-o încăpere a locuinței, pentru a nu-i deranja. Au plecat de acasă și au revenit sâmbătă, când băiatul a fost găsit decedat.

Tatăl suspectului, răspuns șocant: Spune că nu a sunat la 112 pentru că nu avea credit pe telefon

"Eu vineri dimineața am plecat la muncă și când am intrat l-am găsit mort. L-am găsit mort în pat. I-am aprins o lumânare. I-am anunțat, le-am spus să anunțe Poliția (pe mama copilului și pe fiul lui n.r.), vedeți ce faceți" a spus tatăl suspectului pentru un alt post de televiziune.

Întrebat de ce nu a anunțat el autoritățile bărbatul a venit cu un răspuns hilar: "Nu am credit pe telefon, nu am nimic".

Cei doi ar fi vrut să îngroape cadavrul copilului în curtea casei

Și mai tulburător este faptul că autorii ar fi încercat să ascundă ce s-a întâmplat. Surse din cadrul anchetei spun că ar fi intenționat să îl îngroape în curtea casei.

„După ce i-a făcut baie prietena mea, l-a băgat în altă cameră. Și, când m-am întors dimineața... Joi seara l-am băgat acolo și vineri dimineața, când m-am trezit, era țeapăn”, a declarat Florin Străjeru, iubitul mamei copilului, suspect în acest caz.

Aseară, atât mama copilului, cât și partenerul acesteia, dar și tatăl partenerului, care locuiește în aceeași casă cu ei, au fost reținuți de polițiști. A fost dechis un dosar penal pentru omor, iar oamenii legii încearcă acum să stabilească exact cum s-a întâmplat tot. Șocant e și faptul că o soră a iubitului femeii este în închisoare pentru pruncucidere, după ce și-ar fi ucis bebelușul la naștere.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

crima
tulcea
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 11 minute
Răpire în supermarket! Un român a atacat o fetiță de un an și jumătate. A smuls-o din mâinile mamei ei - VIDEO
Publicat acum 42 minute
Suspect reținut în cazul morții lui Gheorghe Chindriş. Un tânăr de 26 de ani, ridicat de polițiști
Publicat acum 1 ora si 0 minute
Se pregăteşte o schimbare majoră pentru cei care vor permis de conducere
Publicat acum 1 ora si 16 minute
Ce se întâmplă cu pensiile românilor. Cifre oficiale de la CNPP
Publicat acum 1 ora si 16 minute
Crimă în Dolj: Un bărbat și-a ucis vecinul, apoi l-a jefuit
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 2 ore si 10 minute
Nouă înșelătorie în România: Mesajul la care să NU răspunzi - FOTO
Publicat acum 4 ore si 34 minute
Cod Galben de viscol. ANM, zonele vizate. UPDATE: Atenționarea meteo, prelungită
Publicat acum 4 ore si 21 minute
Horoscop 15 februarie 2026. Astrolog Daniela Simulescu, previziunile pentru toate zodiile
Publicat acum 3 ore si 28 minute
Mașina radiată automat dacă nu ai RCA: Modelul care schimbă regulile jocului
Publicat acum 12 ore si 54 minute
Conflictul Bostănică-Beregoi: Scandalul generat de Andreea, doar o tehnică de manipulate bine cunoscută. De ce a ales fix acest moment
 
platforma sau norma o noua dezbatere dupa o drama nationala Platforma sau norma? O nouă dezbatere după o dramă națională

de Val Vâlcu

rodica mitu nu avea impulsul de a merge dar a avut impulsul de a trai 31 ianuarie o zi a oftatului in culori trei ani fara colega noastra de la dc news Rodica Mitu nu avea impulsul de a merge, dar a avut impulsul de a trăi. 31 ianuarie, o zi a oftatului în culori: Trei ani fără colega noastră de la DC News

de Anca Murgoci

gerul care s a abatut asupra romaniei a adus cel mai mare consum de gaze din ultimii ani dar ce a salvat romania de la intreruperea livrarii gazelor Gerul care s-a abătut asupra României a adus cel mai mare consum de gaze din ultimii ani. Dar ce a salvat România de la întreruperea livrării gazelor?

de

vezi arhiva de editoriale
 
x close