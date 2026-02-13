Portocale din Egipt, pline de pesticide, vândute ca fiind din Grecia. Dr. Tudor Ciuhodaru explică pericolul: Nu există antidot!

Aproape 12.400 de kilograme de fructe din Egipt cu pesticide peste limită, reetichetate ca fiind din Grecia, au fost vândute de o firmă în hypermarketurile din România - este știrea care a revoltat întreaga țară, românii fiind îngrijorați acum de pericolul la care sunt supuși atunci când li se vând astfel de produse.

Poliția a deschis o anchetă, iar mai mulți importatori de fructe sunt acum suspectați că ar fi comercializat portocale contaminate cu pesticide în marile lanțuri de magazine din România, folosind etichete false pentru a ascunde proveniența reală a produselor. În acest context, dr. Tudor Ciuhodaru trage un semnal de alarmă și explică care pot fi efectele consumului de fructe pline de pesticide pentru sănătate.

Portocalele cu pesticide, toxice. Dr. Tudor Ciuhodaru: Efectele depind de doză şi durata expunerii

"Citiți cu mare atenție eticheta produselor pe care doriți să le achiziționați! Fructele si legumele contaminate cu pesticide nu au un miros sau culoare aparte. Efectele toxice depind de doză şi durata expunerii.

Nu există antidot. Tratamentul este doar simptomatic. Esenţiale sunt decontaminarea şi suportul vital. Valorile înregistrate nu ar trebui să producă efecte toxice acute în cazul unui consum ocazional dar se pot înregistra reacţii alergice sau iritative.

Consumul de fructe cu pesticide poate duce la afecțiuni hepatice sau chiar cancer

Pe termen lung consumul unor astfel de alimente contamintare este susceptibil de a conduce la afecțiuni hepatice și renale, produce cancer, dăuna fertilitităţii şi de a afecta fătul. În caz de expunere sau posibilă expunere: sunaţi la un centru de toxicologie sau la 112.

Îndepărtarea cojii fructelor și legumelor ajută la îndepărtarea bacteriilor nedorite și a pesticidelor, care se găsesc în concentraţie crescută în special la suprafaţa alimentelor.

Cum spălăm corect fructele

Nu uitaţi că fructele se spală corect ţinându-le sub jet de apă timp minim 60 de secunde sau măcar într-un vas cu apă, urmate de clătirea cu apă curată.

Riscul consumului de alimente contaminate cu astfel de produse nu e de neglijat (conform raportului din Comisia de Sănătate a Parlamentului European). Astfel de situații nu trebuie să se mai repete!", a scris Tudor Ciuhodaru pe pagina sa de Facebook.