€ 5.0934
|
$ 4.2881
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0934
|
$ 4.2881
 
DCNews Stiri Portocale din Egipt, pline de pesticide, vândute ca fiind din Grecia. Dr. Tudor Ciuhodaru explică pericolul: Nu există antidot!
Data publicării: 09:00 13 Feb 2026

Portocale din Egipt, pline de pesticide, vândute ca fiind din Grecia. Dr. Tudor Ciuhodaru explică pericolul: Nu există antidot!
Autor: Doinița Manic

imagine dintr-un supermarket, raionul de fructe și legume Vorbim despre aproape 2.400 de kilograme de portocale din Egipt cu pesticide peste limită, vândute în România. Foto cu caracter ilustrativ: Pixabay

Dr. Tudor Ciuhodaru trage un semnal de alarmă după ce s-a descoperit că mii de kilograme de portocale din Egipt, pline de pesticide, au fost vândute ca fiind din Grecia în magazinele din România.

Aproape 12.400 de kilograme de fructe din Egipt cu pesticide peste limită, reetichetate ca fiind din Grecia, au fost vândute de o firmă în hypermarketurile din România - este știrea care a revoltat întreaga țară, românii fiind îngrijorați acum de pericolul la care sunt supuși atunci când li se vând astfel de produse.

Poliția a deschis o anchetă, iar mai mulți importatori de fructe sunt acum suspectați că ar fi comercializat portocale contaminate cu pesticide în marile lanțuri de magazine din România, folosind etichete false pentru a ascunde proveniența reală a produselor. În acest context, dr. Tudor Ciuhodaru trage un semnal de alarmă și explică care pot fi efectele consumului de fructe pline de pesticide pentru sănătate.

Portocalele cu pesticide, toxice. Dr. Tudor Ciuhodaru: Efectele depind de doză şi durata expunerii

"Citiți cu mare atenție eticheta produselor pe care doriți să le achiziționați! Fructele si legumele contaminate cu pesticide nu au un miros sau culoare aparte. Efectele toxice depind de doză şi durata expunerii.

Nu există antidot. Tratamentul este doar simptomatic. Esenţiale sunt decontaminarea şi suportul vital. Valorile înregistrate nu ar trebui să producă efecte toxice acute în cazul unui consum ocazional dar se pot înregistra reacţii alergice sau iritative.

Consumul de fructe cu pesticide poate duce la afecțiuni hepatice sau chiar cancer

Pe termen lung consumul unor astfel de alimente contamintare este susceptibil de a conduce la afecțiuni hepatice și renale, produce cancer, dăuna fertilitităţii şi de a afecta fătul. În caz de expunere sau posibilă expunere: sunaţi la un centru de toxicologie sau la 112.

Îndepărtarea cojii fructelor și legumelor ajută la îndepărtarea bacteriilor nedorite și a pesticidelor, care se găsesc în concentraţie crescută în special la suprafaţa alimentelor.

Cum spălăm corect fructele 

Nu uitaţi că fructele se spală corect ţinându-le sub jet de apă timp minim 60 de secunde sau măcar într-un vas cu apă, urmate de clătirea cu apă curată.

Riscul consumului de alimente contaminate cu astfel de produse nu e de neglijat (conform raportului din Comisia de Sănătate a Parlamentului European). Astfel de situații nu trebuie să se mai repete!", a scris Tudor Ciuhodaru pe pagina sa de Facebook.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

portocale
fructe
pesticide
egipt
grecia
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 19 minute
Moscova ar putea readopta dolarul american în tranzacțiile externe: Posibil semn pentru resetarea relațiilor și pacea în Ucraina
Publicat acum 36 minute
Ce au rezolvat primarii din Bihor la întâlnirea cu Bolojan de la București: „M-am dus bou și m-am întors vacă”
Publicat acum 42 minute
Mesajul lui Marco Rubio pentru Europa, înaintea Conferinței de Securitate de la Munchen
Publicat acum 43 minute
Majorări pe tăcute: Cum a scumpit Poșta Română serviciile în 2026. Tarife mai mari, explicații zero
Publicat acum 53 minute
Ce trebuie să știi despre ruptura de menisc. Dr. Răzvan Dragomir (SANADOR), la DC Medical și DC News
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 2 ore si 48 minute
Horoscop 13 februarie 2026. Astrolog Daniela Simulescu, previziunile pentru toate zodiile
Publicat acum 42 minute
Mesajul lui Marco Rubio pentru Europa, înaintea Conferinței de Securitate de la Munchen
Publicat acum 1 ora si 14 minute
BANCUL ZILEI: Reproșuri în familie
Publicat acum 57 minute
Țările occidentale consideră că Al Treilea Război Mondial se apropie
Publicat acum 1 ora si 2 minute
Portocale din Egipt, pline de pesticide, vândute ca fiind din Grecia. Dr. Tudor Ciuhodaru explică pericolul: Nu există antidot!
 
platforma sau norma o noua dezbatere dupa o drama nationala Platforma sau norma? O nouă dezbatere după o dramă națională

de Val Vâlcu

rodica mitu nu avea impulsul de a merge dar a avut impulsul de a trai 31 ianuarie o zi a oftatului in culori trei ani fara colega noastra de la dc news Rodica Mitu nu avea impulsul de a merge, dar a avut impulsul de a trăi. 31 ianuarie, o zi a oftatului în culori: Trei ani fără colega noastră de la DC News

de Anca Murgoci

gerul care s a abatut asupra romaniei a adus cel mai mare consum de gaze din ultimii ani dar ce a salvat romania de la intreruperea livrarii gazelor Gerul care s-a abătut asupra României a adus cel mai mare consum de gaze din ultimii ani. Dar ce a salvat România de la întreruperea livrării gazelor?

de

vezi arhiva de editoriale
 
x close