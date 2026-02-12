Update: Nicuşor Dan la reuniunea informală a Consiliului European: Piaţa Unică şi competitivitatea UE, priorităţi pentru România

Update:

Președintele Nicușor Dan a prezentat principalele puncte pe agenda partnerilor din blocul comunitar și cum se poziționează România în această reuniune informală a Consiliului European.

"Discutăm foarte multe teme, de exemplu cum poate diferența pentru o companie, pentru diverse reglementări în țările europene, să fie mai mică și să compatibilizăm mai mult lucrurile. Totodată, faptul că Europa este împărțită în diferite reglementări face ca marile companii să fie în Statele Unite. De exemplu, pe telecomunicații avem 3 sau 4 companii în SUA și 150 în Europa. În felul acesta, banii pentru cercetare și dezvoltare vor fi mereu acolo, iar noi vom avea un dezavantaj competitiv. Deci, asta e o chestiune în care, cumva, toată lumea este de acord. Pe extern, din nou, cu puține nuanțe, oamenii sunt de acord că Europa trebuie să meargă să facă acorduri comerciale cu India, Mercosur și celelalte pe care le știți.

O chestiune care este foarte disputată și foarte importantă pentru România este prețul energiei și dacă nu cumva trebuie să mergem mai repede cu tranziția verde. Noi suntem printre țările care doresc ca acest proces să fie mai lent, astfel încât industriile care sunt mari consumatoare de energie să aibă timp. Foarte important pentru noi și pentru multă lume este prețul la energie, pentru că este o diferență de competitivitate între Uniunea Europeană, Statele Unite și China. Aici sunt cele două componente: rețelele care să permită o piață unică de energie, pentru că există discontinuități și diferențe de preț între țări, și, bineînțeles, taxele pe emisia de carbon care ridică prețul la energie. Aici sunt punctele importante. Dorința tuturor e ca procesul de simplificare să meargă cât mai repede cu putință", a explicat Nicușor Dan.

Nu trebuie să ne sperie Europa cu mai multe viteze

Conceptul de Europa cu mai multe viteze nu trebuie să sperie ţările UE, liderii acestora fiind preocupaţi de menţinerea preţului la energie cât mai jos şi combaterea unor decalaje economice, a declarat, joi, preşedintele Nicuşor Dan.

"Nu trebuie să ne sperie asta - Europa cu mai multe viteze sau, cel puţin aşa cum este ideea, la momentul ăsta, este pur şi simplu o reuniune de ţări (...) care au anumite idei, se coordonează pentru a pune împreună o idee pe masa Consiliului. Deci, aici nu trebuie să avem vreo îngrijorare", a arătat preşedintele, înainte de participarea la reuniunea informală a liderilor Consiliului European, care are loc la Castelul Alden-Biesen din Regatul Belgiei.

Potrivit şefului statului, liderii UE au două obiective mari: preţul energiei, anume interconectarea şi taxele pe emisii de carbon, şi împărţirea justă a bugetului multianual.

"Foarte important în momentul în care vom avea banii pe competitivitate în interiorul bugetului multianual 2028 - 2034 este ca împărţirea acestor bani să fie făcută şi pe criterii geografice, astfel încât să nu adâncim decalajul între ţările mai dezvoltate şi mai puţin dezvoltate", a subliniat Nicuşor Dan.

El a dat exemplul Programului european Horizon.

"Am avut un program de cercetare-dezvoltare al Uniunii Europene în care România nu a luat practic nimic. E foarte bine că în bugetul multianual, aşa cum este proiectul acum, există mulţi bani pentru competitivitate, însă, dacă criteriile vor fi strict, strict competitive, atunci, să fim foarte oneşti, România şi multe ţări să le spunem de la graniţa Uniunii Europene nu vor avea mari şanse să ia banii ăştia şi atunci decalajul se va adânci, se va mări", a explicat preşedintele.

Știre inițială:

Preşedintele Nicuşor Dan va participa joi, la o reuniune informală a Consiliului European, care se desfăşoară la Castelul Alden Biesen din Regatul Belgiei.

Potrivit Administraţiei Prezidenţiale, subiectul principal al acestei reuniuni este acela de a dezbate în mod cuprinzător, la nivelul liderilor europeni, cum se poate genera mai multă prosperitate, bunăstare şi servicii de calitate pentru cetăţeni în noul context global, marcat de transformări profunde.

Consolidarea Pieţei Unice şi creşterea competitivităţii Uniunii Europene sunt principalele soluţii aflate pe masa discuţiilor, arată sursa citată.

Din această perspectivă, agenda va cuprinde teme precum întărirea industriei europene şi construirea autonomiei strategice a UE, reducerea birocraţiei şi a barierelor naţionale, simplificarea legislaţiei, dar şi încurajarea investiţiilor şi a inovaţiilor pentru a dezvolta economiile europene.

Nicuşor Dan a avut mai multe întâlniri înainte

În pregătirea acestui Consiliu European, preşedintele Nicuşor Dan a solicitat puncte de vedere de la instituţii cu responsabilităţi pe problematici europene pentru a formula o viziune coerentă a României cu privire la priorităţile de acţiune la nivelul UE pentru perioada următoare.

În acest sens, la Administraţia Prezidenţială au avut loc în această săptămână discuţii aplicate cu ministrul Finanţelor, Alexandru Nazare, ministrul Investiţiilor şi Proiectelor Europene, Dragoş Pîslaru, ministrul Economiei, Irineu Darău, şi cu reprezentanţi ai Ministerului Energiei, Ministerului Afacerilor Externe şi ai Băncii Naţionale a României.

Astfel de întâlniri pentru pregătirea Consiliilor Europene pe teme economice vor avea de acum înainte un caracter permanent, anunţă Administraţia Prezidenţială.

În cadrul reuniunii de joi, preşedintele Nicuşor Dan va promova interesele ţării noastre în materie de dezvoltare economică şi competitivitate, care pot fi îndeplinite doar într-o Piaţă Unică complet integrată şi funcţională.

De aceea, în cadrul discuţiilor, Nicuşor Dan va pleda pentru consolidarea Pieţei Unice, atragerea de investiţii şi utilizarea noilor oportunităţi comerciale rezultate din acordurile recent semnate de către Uniunea Europeană, ceea ce va deschide noi posibilităţi economice pentru ţara noastră.

România va promova soluţii integrate pentru reducerea dependenţelor strategice

Totodată, şeful statului susţine necesitatea simplificării procedurilor administrative pentru afaceri, care să faciliteze creşterea investiţiilor şi extinderea companiilor româneşti pe pieţele europene.

De asemenea, ţara noastră va promova soluţii integrate pentru reducerea dependenţelor strategice, prin identificarea de parteneriate internaţionale, în special în domeniul materiilor prime critice.

În ceea ce priveşte energia, Nicuşor Dan consideră că soluţia de a reduce costurile pentru cetăţenii şi companiile din România o reprezintă consolidarea Uniunii Energiei, adică o interconectare mai bună a reţelelor energetice europene.

Preşedintele va solicita şi perioade de tranziţie mai lungi pentru implementarea politicilor de mediu, astfel încât acestea să fie sustenabile şi să nu afecteze negativ economia noastră.

Referitor la Cadrul Financiar Multianual 2028 - 2034, preşedintele României sprijină o alocare semnificativă destinată creşterii competitivităţii, dar va susţine totodată că trebuie să se ţină cont şi de criterii geografice pentru a reduce decalajele economice existente dintre ţările europene, conform Agerpres.

