OMS, raport îngrijorător despre persoanele care suferă de cataractă
Data actualizării: 09:52 11 Feb 2026 | Data publicării: 09:51 11 Feb 2026

OMS, raport îngrijorător despre persoanele care suferă de cataractă
Autor: Gabriela Ungureanu

ochelari---glasses_23074500 Sursa foto: https://www.freepik.com/, @cookie_studio

Aproximativ jumătate dintre cele peste 94 de milioane de oameni din întreaga lume care suferă de cataractă nu beneficiază de acces la intervențiile chirurgicale necesare pentru tratarea acestei afecțiuni, a anunțat miercuri Organizația Mondială a Sănătății (OMS).

Această opacifiere a cristalinului, care provoacă vedere înceţoşată şi poate duce la orbire, afectează un număr din ce în ce mai mare de persoane odată cu îmbătrânirea populaţiei, înaintarea în vârstă fiind principalul factor de risc, transmite AFP.

"Operaţia de cataractă - o procedură simplă, de 15 minute - este una dintre cele mai eficiente intervenţii medicale, permiţând o restabilire imediată şi durabilă a vederii", a notat OMS.

Chiar dacă este una dintre cele mai des efectuate proceduri chirurgicale în statele cu venituri mari , "jumătate din populaţia lumii care are nevoie de o operaţie de cataractă nu are acces la aceasta", a declarat Stuart Keel, responsabilul tehnic al OMS pentru îngrijiri oftalmologice.

Situație gravă în Africa

Situaţia este deosebit de gravă în Africa, unde trei din patru persoane care au nevoie de operaţie de cataractă dar nu beneficiază de aceasta.

În Kenya, în ritmul actual, 77% dintre oamenii care au nevoie de o astfel de intervenţie riscă să ajungă nevăzătoare sau să se confrunte cu deficienţe de vedere din cauza cataractei, a avertizat Keel.

Femeile, acces mai limitat

În toate aceste regiuni, femeile au în mod constant acces mai limitat la îngrijire în comparație cu bărbaţii.

Aproximativ 20% din cele 94 de milioane de persoane cu cataractă sunt nevăzătoare, în timp ce restul suferă de deficienţe de vedere.

OMS a explicat că, în ultimii 20 de ani, acoperirea globală în ceea ce priveşte tratamentul chirurgical al cataractei a crescut cu 15%.

Pentru a atinge obiectivul fixat în 2021 de creştere cu 30% a acestei acoperiri până în 2030, OMS a îndemnat ţările să integreze examenele oftalmologice în asistenţa medicală primară şi să investească în echipamentele necesare.

Prețul unui cristalin

Costul unui cristalin artificial poate fi mai mic de 100 de dolari. Statele ar trebui, de asemenea, să crească numărul membrilor personalului în acest sector, a recomandat OMS.

Deşi înaintarea în vârstă este principalul factor de risc, expunerea prelungită la razele UVB, fumatul, utilizarea prelungită a corticosteroizilor şi diabetul contribuie, de asemenea, la apariţia cataractei.

Keel a încurajat oamenii să facă dese controale oftalmologice pe măsură ce îmbătrânesc, pentru că majoritatea problemelor pot fi prevenite ori tratate.

"Când oamenii îşi recapătă vederea, ei îşi recapătă autonomia, demnitatea şi noi perspective", a spus la rândul său Devora Kestel, responsabilă în cadrul Departamentului de boli netransmisibile şi sănătate mintală din cadrul OMS.

Vezi și -  Monica Pop: tot ce nu s-a spus despre miopie, cataractă, glaucom și lentile de contact

