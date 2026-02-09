€ 5.0934
DCNews Stiri Ce spun cercetătorii: Cofeina ar putea avea beneficii pentru creier
Data publicării: 22:51 09 Feb 2026

Ce spun cercetătorii: Cofeina ar putea avea beneficii pentru creier
Autor: Dana Mihai

ibric cafea turceasca Ce spun cercetătorii: Cofeina ar putea avea beneficii pentru creier - Unsplash foto

Câteva cești zilnice de cafea sau ceai ar putea ajuta la menținerea sănătății creierului și la reducerea riscului de demență.

Câteva ceşti de cafea sau de ceai băute în fiecare zi ar putea ajuta într-o oarecare măsură la conservarea puterii creierului şi la prevenirea demenţei, au raportat luni oamenii de ştiinţă din Statele Unite, informează Reuters.

Persoanele cu cel mai mare consum zilnic de cafea (sortimente cu cofeină) au prezentat un risc cu 18% mai scăzut de a dezvolta demenţă în comparaţie cu persoanele care au raportat cel mai mic consum zilnic de cafea, potrivit unui studiu bazat pe răspunsurile oferite în chestionare de 132.000 de adulţi americani în decurs de patru decenii.

Mai puține probleme de memorie

Studiul, publicat în JAMA, a descoperit, de asemenea, că persoanele cu cel mai mare consum zilnic de cafea au prezentat o rată mai mică - cu aproape 2 puncte procentuale - de probleme de memorie sau gândire autopercepute în comparaţie cu personale cu cel mai mic consum.

Rezultatele au fost similare şi pentru ceaiul cofeinizat, dar nu şi pentru băuturile decofeinizate, au explicat cercetătorii.

Deşi rezultatele sunt încurajatoare, studiul nu dovedeşte că substanţa în cauză, cofeina, ajută la protejarea creierului, au adăugat ei.

Amploarea efectului cofeinei, dacă există, a fost mică şi există alte metode mai bine documentate pentru a proteja funcţia cognitivă pe măsură ce oamenii îmbătrânesc, a precizat coordonatorul studiului, Dr. Daniel Wang de la Facultatea de Medicină a Universităţii Harvard, într-un comunicat.

Sport, dietă și somn, aliați importanți

Factorii stilului de viaţă asociaţi cu riscuri mai mici de demenţă includ exerciţiile fizice, o dietă sănătoasă şi un somn adecvat, potrivit unor studii precedente.

"Studiul nostru sugerează că consumul de cafea sau de ceai cu cofeină poate fi o piesă din acest puzzle", a adăugat Daniel Wang.

Constatările au fost cele mai pronunţate la participanţii care au consumat în fiecare zi între două şi trei ceşti de cafea cofeinizată sau una sau două ceşti de ceai cu cofeină, au precizat autorii cercetării.

Cei care au băut cafea cofeinizată au avut, de asemenea, rezultate mai bune la unele teste obiective de evaluare a funcţiei cognitive, potrivit acestui studiu, finanţat de National Institutes of Health (NIH) din SUA.

Vor fi necesare cercetări suplimentare pentru a valida factorii şi mecanismele responsabile pentru aceste descoperiri, au raportat cercetătorii americani.

Citește și: Cercetătorii au descoperit un nou beneficiu al cafelei. Ce trebuie să știi

Ei au remarcat că ingredientele bioactive din cafea şi din ceai, cum ar fi cofeina şi polifenolii, au părut ca posibili factori ce reduc inflamaţia şi deteriorarea celulelor nervoase, protejând în acelaşi timp creierul împotriva declinului cognitiv.

"De asemenea, am comparat persoane cu diferite predispoziţii genetice de a dezvolta demenţă şi am observat aceleaşi rezultate - ceea ce înseamnă că cafeaua sau cofeina sunt probabil la fel de benefice pentru persoanele cu riscuri genetice mari şi cele cu riscuri genetice scăzute de a dezvolta demenţă", a declarat un coautor al studiului, Dr. Yu Zhang de la Facultatea de Sănătate Publică T.H. Chan din cadrul Universităţii Harvard. 

cofeina
dementa
