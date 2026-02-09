€ 5.0934
Data publicării: 19:34 09 Feb 2026

Ursula von der Leyen, plan ambițios pentru a contracara SUA și China. Caută modalități să evite dreptul de veto în UE
Autor: Ioan-Radu Gava

ursula_64670900 Foto: Agerpres

UE trebuie să lanseze un efort masiv pentru a uni economiile blocului în fața concurenței globale acerbe, a promis președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen.

Într-o scrisoare trimisă luni liderilor naționali, Ursula von der Leyen a avertizat că lumea este „din ce în ce mai mult modelată de puterea brută, rivalitatea strategică și transformarea dependențelor în arme”. Singura soluție, a susținut ea, este îmbunătățirea competitivității blocului pentru a sprijini „efortul nostru de independență”, scrie Politico.

„Este clar că nu mai putem face afaceri ca de obicei. Normele naționale divergente și condițiile comerciale din statele membre descurajează întreprinderile să își atingă întregul potențial și limitează competitivitatea Europei. Obiectivul nostru principal trebuie să fie eliminarea acestor bariere interne”, a scris von der Leyen.

Mesajul vine în timp ce liderii se pregătesc pentru o întrevedere la castelul Alden Biesen din zona rurală belgiană, joi, în cadrul căreia vor discuta despre competitivitatea UE în fața rivalilor precum China și SUA. În fruntea agendei se află modul de integrare a pieței sale unice și de valorificare a dimensiunii economiei UE pentru a se asigura că continentul nu este marginalizat.

CITEȘTE ȘI               -               Mario Draghi: UE trebuie să devină o „federație autentică“, pentru a evita declinul

Ursula von der Leyen caută modalități pentru evitarea dreptului de veto

Printre prioritățile stabilite de Comisie se numără o nouă acțiune împotriva birocrației UE, iar von der Leyen a anunțat că va prezenta liderilor un raport privind progresele sale în reducerea birocrației. În plus, Comisia Europeană va încerca să continue să-și diversifice legăturile comerciale, precum și să susțină o „preferință europeană” pentru achizițiile publice.

Potrivit lui von der Leyen, deși UE ar trebui să se străduiască „să ajungă la un acord între toate cele 27 de state membre”, dacă acest lucru se dovedește imposibil în domenii vitale ale politicii economice, vor fi luate în considerare diferite modalități de a depăși obiecțiile capitalelor pentru a preveni „lipsa de progres sau ambiție... care subminează competitivitatea sau capacitatea de acțiune a Europei”.

Înainte de summitul Alden Biesen, capitalele au prezentat opinii diferite cu privire la cea mai bună modalitate de a redresa economiile lente. Într-un document obținut de Politico, Germania a solicitat un nou val de dereglementare și măsuri specifice pentru a facilita desfășurarea activității de către firmele mai mici.

Între timp, Franța solicită asigurări că banii publici pentru priorități precum apărarea, tehnologia și modernizarea infrastructurii vor fi cheltuiți în principal cu furnizorii europeni.

