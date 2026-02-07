€ 5.0923
|
$ 4.3190
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0923
|
$ 4.3190
 
DCNews Stiri DNA, anunţ oficial. Administratorul public, arhitectul şef şi directorul adjunct al Poliţiei Locale Sector 5, reţinuţi 24 ore
Data publicării: 10:49 07 Feb 2026

DNA, anunţ oficial. Administratorul public, arhitectul şef şi directorul adjunct al Poliţiei Locale Sector 5, reţinuţi 24 ore
Autor: Florin Răvdan

dna sediu central Imagine cu DNA. Sursa foto: Agerpres

Iulian Cârlogea - administratorul public al Primăriei Sectorului 5, Robert Mihai Başca - arhitectul-şef şi Florin Chioran - director adjunct al Poliţiei Locale a Sectorului 5, au fost reţinuţi vineri seara de procurorii DNA, pentru 24 de ore, într-un dosar legat de acte de corupţie în domeniul imobiliar.

Cei trei vor fi duşi sâmbătă la Tribunalul Bucureşti cu propunere de arestare preventivă.

Potrivit unui comunicat al Direcţiei Naţionale Anticorupţie, în dosar mai este cercetat Cătălin Olaru, şeful Serviciului Disciplina în Construcţii din cadrul Direcţiei Generale de Poliţie Locală Sector 5, care a fost plasat sub control judiciar.

De asemenea, un administrator al mai multor societăţi comerciale a fost arestat preventiv vineri pentru o perioadă de 30 de zile.

DNA a precizat sâmbătă că, în perioada decembrie 2025 - februarie 2026, administratorul societăţilor comerciale ar fi pretins şi primit de la doi oameni de afaceri (suspecţi în cauză), suma totală de 40.000 de euro, în două tranşe egale, în schimbul promisiunii că îşi va exercita influenţa asupra unor funcţionari din cadrul Inspectoratului de Stat în Construcţii, precum şi asupra inculpatului Mihai Başca, arhitect-şef în cadrul Primăriei Sectorului 5, pentru urgentarea emiterii documentelor necesare finalizării construcţiei unui imobil. Prima tranşă de 20.000 de euro ar fi fost primită de acesta la finalul lunii decembrie 2025, scrie Agerpres.

Din suma primită, Mihai Başca ar fi primit 15.000 de euro, din cele 30.000 euro promise, pentru sprijinul acordat în vederea efectuării şi admiterii recepţiei la terminarea lucrărilor, diferenţa de 15.000 de euro urmând să fie remisă ulterior, după emiterea certificatului de atestare a edificării construcţiei.

În acest context, Başca ar fi urmat să intervină pe lângă funcţionari din cadrul Primăriei Sectorului 5 şi ai Direcţiei Generale a Poliţiei Locale Sector 5, pentru a determina urgentarea şi îndeplinirea unor acte ce intră în atribuţiile lor de serviciu.

Joi, administratorul societăţilor, inculpat în dosar, a primit de la unul dintre oamenii de afaceri cea de-a doua tranşă de 20.000 de euro din suma totală pretinsă, bani care au fost găsiţi la percheziţie de procurorii anticorupţie, precizează anchetatorii.

Potrivit acestora, Iulian Cârlogea, administrator public al Primăriei Sectorului 5, cunoscând promisiunea unor sume de bani către Mihai Başca, ar fi insistat, verbal şi telefonic, pe lângă Florin Chioran, director general adjunct al Poliţiei Locale Sector 5, pentru iniţierea şi finalizarea cu celeritate a recepţiei lucrărilor imobilului.

Florin Chioran ar fi emis şi semnat documentele privind recepţia şi valoarea finală a lucrărilor, ar fi repartizat lucrarea către poliţiştii locali din subordine, iar, după constatarea unor nereguli la controlul din 13.01.2026, ar fi redistribuit-o către Cătălin Olaru, şeful Serviciului Disciplina în Construcţii, care ar fi semnat procesul-verbal de recepţie fără a verifica nemijlocit construcţia şi fără a consemna neregulile constatate, arată sursa citată.

De asemenea, menţionează DNA, cercetările efectuate în cauză au mai arătat că, în perioada decembrie 2024 - decembrie 2025, Florin Chioran ar fi primit de la un subordonat sumele de 70.000 lei (echivalentul a 14.000 euro) şi 3.100 euro, pentru semnarea cât mai rapidă a unei adrese către Direcţia de Impozite şi Taxe Locale, prin care se fiscalizau două imobile aflate în proprietatea unei societăţi comerciale din Sectorul 5, pentru care fusese admisă recepţia la terminarea lucrărilor.

În cauză se desfăşoară acte de urmărire penală şi faţă de alte persoane, mai precizează DNA.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

dna
sector 5
retinuti
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 7 ore si 3 minute
Răzvan Marin a făcut cel mai bun meci al său la AEK Atena
Publicat acum 8 ore si 0 minute
Cum poate fi diminuat bullyingul din şcoli. Propunerea lui Eugen Ilea
Publicat acum 8 ore si 2 minute
Antonio Jose Seguro a câştigat alegerile prezidenţiale din Portugalia
Publicat acum 8 ore si 4 minute
FCSB câştigă cu Oţelul şi se apropie la două puncte de playoff
Publicat acum 8 ore si 49 minute
Război în PNL. Thuma spune că Bolojan a propus ca PNL să îi susţină pe Geoană sau Lasconi la prezidenţiale
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 21 ore si 56 minute
PNL acuză USR de „ticăloșie”. Fenechiu face lumină după ce Legea Academiei a aprins spiritele: Acuze de „tunuri imobiliare” și mandate nelimitate
Publicat acum 11 ore si 24 minute
Horoscop săptămânal. Daniela Simulescu, previziuni pentru 9-15 februarie 2026
Publicat acum 22 ore si 49 minute
BANCUL ZILEI: De ce soția și-a părăsit soțul
Publicat acum 16 ore si 54 minute
Ce este grafenul, mineralul rar al României, pe care a pus ochii Trump și de ce e el important
Publicat acum 21 ore si 12 minute
Horoscop 8 februarie 2026. Astrolog Daniela Simulescu, previziunile pentru toate zodiile
 
platforma sau norma o noua dezbatere dupa o drama nationala Platforma sau norma? O nouă dezbatere după o dramă națională

de Val Vâlcu

rodica mitu nu avea impulsul de a merge dar a avut impulsul de a trai 31 ianuarie o zi a oftatului in culori trei ani fara colega noastra de la dc news Rodica Mitu nu avea impulsul de a merge, dar a avut impulsul de a trăi. 31 ianuarie, o zi a oftatului în culori: Trei ani fără colega noastră de la DC News

de Anca Murgoci

gerul care s a abatut asupra romaniei a adus cel mai mare consum de gaze din ultimii ani dar ce a salvat romania de la intreruperea livrarii gazelor Gerul care s-a abătut asupra României a adus cel mai mare consum de gaze din ultimii ani. Dar ce a salvat România de la întreruperea livrării gazelor?

de

vezi arhiva de editoriale
 
x close