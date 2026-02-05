Un bloc din Craiova, construit lângă depozitele de muniție, cu aviz MApN. Acum afectează traiectoria radarului de la Cârcea

Caz revoltător în Craiova. Un dezvoltator imobiliar a ridicat lângă niște depozite de muniţie un bloc de nouă etaje fără a respecta distanţa legală, afectând acum traiectoria radarului de la Cârcea. Cazul a fost adus în atenția opiniei publice de către ministrul Apărării Naţionale, Radu Miruţă, care a precizat că inițial proiectul primise aviz negativ de la MApN, dar ulterior, în condiții deocamdată neclare, devoltatorul a primit aviz pozitiv, trei săpătămâni mai târziu.

"Este o poveste care pare că are un anumit istoric în ceea ce priveşte dezvoltarea imobiliară. E vorba de o situaţie de la Craiova, unde un dezvoltator imobiliar a ridicat în apropierea unor depozite de muniţie un bloc cu nouă etaje, fără să fi fost respectate procedurile pentru distanţa faţă de aceste depozite de muniţie. Aici, în august 2024, a fost solicitat un aviz de la Ministerul Apărării pentru a se autoriza construirea acestui ansamblu imobiliar, e vorba de ansamblul Satina Park de la Craiova.

Ministerul Apărării a avizat negativ, pentru că nu se respectau distanţele faţă de aceste obiective militare şi (...) trei săptămâni mai târziu a revenit exact aceeaşi cerere care a fost avizată negativ şi care de data aceasta a fost avizată pozitiv. A fost avizată favorabil, blocul este deja construit - structura de cadre, nu este respectată distanţa legală faţă de depozitele de muniţie şi nu este respectat regimul de înălţime, afectându-se traiectoria radarului de la Cârcea. Există un radar militar care nu mai poate balea întreg spectrul, pentru că se loveşte fasciculul pe un anumit sector de cerc de această clădire", a declarat Radu Miruţă, într-o conferinţă de presă la Ministerul Apărării.

Nu este singurul caz de acest fel în Craiova

Ministrul Apărării a adăugat că situaţia nu este singulară în municipiul Craiova, fiind identificat şi un alt caz similar.

"Au fost declanşate verificări la toate unităţile militare din România cu privire la modul în care a fost acordat avizul pentru construcţii în jurul unităţilor militare. Observ că la Craiova nu este o situaţie întâmplătoare, pentru că, tot de curând, un an şi un pic, lângă Craiova s-a propus construirea unui depozit pentru una dintre companiile mari din România - depozit logistic. Depozit logistic care, de asemenea, afecta performanţa acestui radar de la Cârcea. Am mers în instanţă, s-a dispus sistarea lucrării acolo, însă faptul că se întâmplă lucruri cam în aceeaşi zonă, din punctul meu de vedere, necesită o atenţie suplimentară din partea ministerului", a mai spus Radu Miruță.

Sunt căutați angajații MApN care au dat avizul pozitiv

Totodată, Radu Miruţă a anunţat că au fost dispuse măsuri pentru identificarea personalului din cadrul Ministerului Apărării Naţionale care a schimbat avizul iniţial.

"Pentru astfel de lucruri nu există absolut niciun fel de toleranţă, pentru că disciplina este cea care exclude corupţia şi pentru că, cu atât mai mult în profesia militară, respectarea legii este ceva de la care nu pot să îngădui vreo abatere", a mai declarat Radu Miruţă.