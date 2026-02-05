€ 5.0945
|
$ 4.3209
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0945
|
$ 4.3209
 
DCNews Stiri Un bloc din Craiova, construit lângă depozitele de muniție, cu aviz MApN. Acum afectează traiectoria radarului de la Cârcea
Data actualizării: 19:16 05 Feb 2026 | Data publicării: 18:36 05 Feb 2026

Un bloc din Craiova, construit lângă depozitele de muniție, cu aviz MApN. Acum afectează traiectoria radarului de la Cârcea
Autor: Doinița Manic

bloc imobiliare Imagine cu un bloc. Foto cu caracter ilustrativ: arhivă proprie

Un bloc de nouă etaje din Craiova a fost construit în apropierea unor depozite de muniție. Ministrul Apărării spune că imobilul afectează acum traiectoria radarului de la Cârcea.

Caz revoltător în Craiova. Un dezvoltator imobiliar a ridicat lângă niște depozite de muniţie un bloc de nouă etaje fără a respecta distanţa legală, afectând acum traiectoria radarului de la Cârcea. Cazul a fost adus în atenția opiniei publice de către ministrul Apărării Naţionale, Radu Miruţă, care a precizat că inițial proiectul primise aviz negativ de la MApN, dar ulterior, în condiții deocamdată neclare, devoltatorul a primit aviz pozitiv, trei săpătămâni mai târziu.

"Este o poveste care pare că are un anumit istoric în ceea ce priveşte dezvoltarea imobiliară. E vorba de o situaţie de la Craiova, unde un dezvoltator imobiliar a ridicat în apropierea unor depozite de muniţie un bloc cu nouă etaje, fără să fi fost respectate procedurile pentru distanţa faţă de aceste depozite de muniţie. Aici, în august 2024, a fost solicitat un aviz de la Ministerul Apărării pentru a se autoriza construirea acestui ansamblu imobiliar, e vorba de ansamblul Satina Park de la Craiova.

Ministerul Apărării a avizat negativ, pentru că nu se respectau distanţele faţă de aceste obiective militare şi (...) trei săptămâni mai târziu a revenit exact aceeaşi cerere care a fost avizată negativ şi care de data aceasta a fost avizată pozitiv. A fost avizată favorabil, blocul este deja construit - structura de cadre, nu este respectată distanţa legală faţă de depozitele de muniţie şi nu este respectat regimul de înălţime, afectându-se traiectoria radarului de la Cârcea. Există un radar militar care nu mai poate balea întreg spectrul, pentru că se loveşte fasciculul pe un anumit sector de cerc de această clădire", a declarat Radu Miruţă, într-o conferinţă de presă la Ministerul Apărării.

Nu este singurul caz de acest fel în Craiova

Ministrul Apărării a adăugat că situaţia nu este singulară în municipiul Craiova, fiind identificat şi un alt caz similar.

"Au fost declanşate verificări la toate unităţile militare din România cu privire la modul în care a fost acordat avizul pentru construcţii în jurul unităţilor militare. Observ că la Craiova nu este o situaţie întâmplătoare, pentru că, tot de curând, un an şi un pic, lângă Craiova s-a propus construirea unui depozit pentru una dintre companiile mari din România - depozit logistic. Depozit logistic care, de asemenea, afecta performanţa acestui radar de la Cârcea. Am mers în instanţă, s-a dispus sistarea lucrării acolo, însă faptul că se întâmplă lucruri cam în aceeaşi zonă, din punctul meu de vedere, necesită o atenţie suplimentară din partea ministerului", a mai spus Radu Miruță.

Sunt căutați angajații MApN care au dat avizul pozitiv

Totodată, Radu Miruţă a anunţat că au fost dispuse măsuri pentru identificarea personalului din cadrul Ministerului Apărării Naţionale care a schimbat avizul iniţial.

"Pentru astfel de lucruri nu există absolut niciun fel de toleranţă, pentru că disciplina este cea care exclude corupţia şi pentru că, cu atât mai mult în profesia militară, respectarea legii este ceva de la care nu pot să îngădui vreo abatere", a mai declarat Radu Miruţă.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

craiova
bloc
constructie
ministerul apararii nationale
radu miruta
Cârcea
radar
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum cateva secunde
România se aliniază cu evaluarea SUA: Țoiu a mers la Washington cu bogățiile țării: de la cupru, la magneziu și grafit
Publicat acum 15 minute
Avarie la o conductă de gaze în Craiova: 30 de persoane, evacuate
Publicat acum 19 minute
Cristina Iordache, producătoarea filmului "Efectul Pufi", invitată la DC Anima - VIDEO
Publicat acum 23 minute
Lege nouă în Italia: Dacă asupra unui copil este găsit un cuțit, părinții sunt amendați cu până la 1.000 de euro
Publicat acum 37 minute
Fostul ministru Răzvan Cuc, trimis în judecată pentru dare de mită
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 10 ore si 52 minute
Produs de la Kaufland, retras de pe rafturi. ANSVSA: Dacă ați cumpărat, nu consumați
Publicat acum 9 ore si 28 minute
Donald Trump întinde o mână României. Mesajul Ambasadei SUA la București
Publicat acum 10 ore si 49 minute
Apa curgea, gazele veneau, dar... nu s-a gândit că ar trebui să plătească. Ciudatul caz al unui manager de presă: Laura Sgaverdea
Publicat acum 8 ore si 6 minute
Minge la fileu pentru Nicușor Dan, după mesajul venit din SUA. Chirieac: În sfârșit am atras atenția administrației Trump
Publicat acum 10 ore si 41 minute
Bolojan, influențat sau rău intenționat? Năsui (USR) spune cine sunt consilierii premierului: Asta e tragedia!
 
platforma sau norma o noua dezbatere dupa o drama nationala Platforma sau norma? O nouă dezbatere după o dramă națională

de Val Vâlcu

rodica mitu nu avea impulsul de a merge dar a avut impulsul de a trai 31 ianuarie o zi a oftatului in culori trei ani fara colega noastra de la dc news Rodica Mitu nu avea impulsul de a merge, dar a avut impulsul de a trăi. 31 ianuarie, o zi a oftatului în culori: Trei ani fără colega noastră de la DC News

de Anca Murgoci

gerul care s a abatut asupra romaniei a adus cel mai mare consum de gaze din ultimii ani dar ce a salvat romania de la intreruperea livrarii gazelor Gerul care s-a abătut asupra României a adus cel mai mare consum de gaze din ultimii ani. Dar ce a salvat România de la întreruperea livrării gazelor?

de

vezi arhiva de editoriale
 
x close