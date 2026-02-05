O discuție purtată la MI-TH Influencer, între make-up artistul Mirela Vescan și Thea Haimovitz, despre machiaje a ajuns, neașteptat, la trafic și amenzi. Pornind de la tendințele de beauty pentru 2026, discuția a scos la iveală faptul că nuanțele purtate pe buze pot conta nu doar pe podium sau în viața profesională, ci și în situații cotidiene, precum un control în trafic.

Rujul, buze atrăgătoare

După ani în care industria de beauty a împărțit femeile între două extreme, nud sau roșu, lucrurile se schimbă radical. Mirela Vescan explică faptul că, timp de peste 15 ani, mesajele transmise prin culoarea rujului au fost extrem de clare:

„Rujul nud dă ca mesaj, taci din gură, fii la locul tău și așa, dar l-au promovat că e frumos și sexy. Rujul roșu îți dă personalitate, dacă spui ceva și ai ceva de zis, atunci rujul roșu îți trebuie. Dar s-a diversificat și după ce în prezentările mai multori designeri cum ar fi Valentino, au promovat și ruj negru, grena etc. Toamna trecută s-a purtat și maro, adică nuanțe prezente. Cred că asta e de subliniat aici, că s-a diversificat. Gata cu atâta nud, gata cu atâta roșu. Există multe alte culori. Pentru fiecare femeie există cu siguranță o nuanță de roz pentru ea. E fără vârstă culoarea.

În general la volan, e bine să ai ruj roz pentru că dacă te oprește poliția, se uită la tine cu amabilitate, ceea ce nu se întâmplă dacă ai ruj maro, deși maro e în trend. Deci atenție, la volan aveți alături acolo, lângă schimbătorul de viteză sau undeva, un ruj roz, pentru că vă ajută”.

Concluzia? Un ruj roz, ținut strategic lângă schimbătorul de viteze, poate fi un mic truc de imagine care să te ajute într-o situație tensionată.

Fardurile tip acuarelă, noul statement în machiaj

Discuția de la MI-TH Influencer a mers mai departe, spre o altă tendință majoră pentru 2026: machiajul realizat cu farduri tip acuarelă. Cu o experiență de 35 de ani în make-up, Mirela Vescan spune că acuarela este un produs-cheie pentru profesioniști, încă insuficient exploatat de zona mass-market.

„Ce are acuarela față de un fard obișnuit? Eu lucrez cu acuarela dintotdeauna. Anul ăsta eu fac 35 de ani de machiaj și am 35 de ani de când lucrez cu acuarela. Am folosit acuarela sub toate formele posibile. Am folosit-o ca fard de sprâncene, ca primer pentru ochi, pe machiajul corpului, al feței, buzelor. Acuarela mi se pare un produs statement, un produs de bază pentru un make-up artist. Eu predau la școală acuarela în a patra zi de curs. Este foarte bună și am folosit-o în prezentările de modă pe care le-am avut eu de-a lungul timpului.

Fără acuarela nu știu ce făceam, pentru că acum eu am echipă, dar nu am avut întotdeauna. Am echipă de când am școală. În momentul în care am fost singură, m-a scos din încurcătură acuarela și tehnicele de prelucrare a acuarelei: se poate estompa cu foarte multe produse, poate fi asociată cu foarte multe produse și de fapt, dacă stăm să ne gândim, a fost singurul produs profesional sau unul din puținele produse profesionale de make-up care nu a fost accesat de mass-market, de zona de public. Și de ce nu? În sfârșit a fost folosit în prezentări de modă și a fost văzut acest produs și atunci mă aștept să văd acuarela pe raft, toate mărcile pentru mass market, alea bune, să aibă acuarela în portofoliu în 2026. Rămâne de văzut cum se lucrează cu ea, cât de bine se stompează, ce culori sunt, cu ce pensule lucrezi? Duce machiajul în zona de pictură mai mult și în zona de artă mai mult.

Un ruj făcut din acuarela, pe baza care trebuie și bine făcută, ține mai mult pe buze decât orice alt tip de ruj de rezistență. Machiajele făcute în acuarela țin și o săptămână. Deci acuarela poate fi activată cu diferite tipuri de soluție. Unul din proiectele pe care le am în perioada următoare este un machiaj în acuarela pe care-l fac pe grupul de Facebook Make Up Club.

Tot acuarela te ajută să machiezi mult mai repede. Eu când am fost la Atena Fashion Week, mi s-au promis șase minute pe model. Aveam de făcut 15 fete. Am făcut vreo trei înainte, dar tot mai aveam vreo 12 și din șase minute de model, eu am primit patru minute de model până la urmă. Și dacă nu aveam acuarela, o încurcam. Deci te ajută să machiezi mult mai repede acuarela”, concluzionează aceasta.