Weird Lipstick, tehnica de aplicare ciudată a rujului. Iată cum arată acest trend și de ce este atât de popular / video

„Buze ciudate și ruj ciudat. Aplicarea Weird Lipstick reprezintă aplicarea rujului la modul ciudat pe buze”, a spus Thea Haimovitz.

„Este o consecință a faptului că buzele nu au putut să se exprime prea mult sub masca din pandemie. Femeile au suferit. Și-au pus accent doar pe ochi. Fetelor le plac fardurile, le plac rujurile. Acesta este un nou mod de exprimare, cu ajutorul machiajului buzelor. Este ciudat, dar este un trend, a prins.

Trendul este dat și numărul de like-uri. La noi în țară lumea nu prea dă like. Românii au senzația că dacă dai un like ți-a ieșit un leu din cont. Eu am pus o postare, are 27 de like-uri și dacă mă uit la reach văd 50.000. Oamenii se uită, studiază, dar nu dau like.

În America, am urmărit-o pe Anastasia (n.r. Anastasia Beverly Hills). Dacă postează ceva, după două secunde are 20.000 de like-uri.

Dacă o poză de genul Weird Lipstick primește multe like-uri, atunci devine trend. Buzele ca buzele, dar sprâncenele... Când designerii au folosit genul ăsta de machiaj, de anulare a sprâncenelor, a fost cumva un semnal de alarmă pentru ca oamenii să înțeleagă că nu trebuie să pună mult fard pe ele.

Nu cred că s-a gândit cineva că trebuie să rămână trend”, a dăugat Mirela Vescan.





„Începem să arătăm ca roboții și facem tot ce se poate pentru a arăta ca niște automate în mișcare. Oricât ar fi de «în trend», asta nu are legătură cu feminitatea. Eu nu văd în asta feminitate. Poate că trendul buzelor merită pentru că este vorba despre artă”, a precizat Thea Haimovitz.



Vezi emisiunea integrală în materialul video de mai jos:

VEZI ȘI: Cele mai populare tendințe din lumea beauty. Iată cum poți să obții un contur perfect al feței

În emisiunea Mi-Th influencer, de pe DC News și Spectacola, Mirela Vescan și Thea Haimovitz au discutat despre cele mai populare tendințe din lumea beauty.

„Contează cine suntem, cum arătăm, cum ne simțim. Altfel nu vom rezista tuturor provocărilor pe care ni le oferă viața. Măcar să te simți bine în pielea ta”, a spus Mirela Vescan.

„Contează cum arată pielea, cum ne machiem, cum ne îmbrăcăm, cum vedem viața”, a afirmat Thea Haimovitz.

„Tendințele sunt un rezultat firesc, sunt ecoul a tot ceea ce a produs societatea, ca eveniment social, ca descoperire științifică, ca tehnologie nouă, ca idei, creativitate, premiul Nobel și asa mai departe. Tendințele sunt cel mai flexibil mod și mai frumos mod de a fi la zi”, a mai precizat Mirela Vescan.

Citește continuarea pe: https://www.dcnews.ro/cele-mai-populare-tendinte-din-lumea-beauty-iata-cum-poti-sa-obtii-un-contur-perfect-al-fetei_920098.html

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News