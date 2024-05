Al treilea candidat din alegerile din SUA, Robert F. Kennedy Jr., crede că un vierme a fost în creierul său, i-a mâncat o parte din el și apoi a murit

Această declarație șocantă a fost făcută într-o depunere dintr-un dosar de divorț din 2012, pe care ziarul a declarat că l-a obținut. Cu doi ani înainte de depunere, ziarul a spus că Kennedy a experimentat „pierderea memoriei și ceață mintală atât de severă încât un prieten s-a îngrijorat că ar putea avea o tumoare la creier”, scrie New York Times, citat de The Guardian.

Neurologi care l-au tratat pe unchiul lui Kennedy, senatorul Massachusetts Ted Kennedy, înainte de moartea sa la vârsta de 77 de ani din cauza cancerului la creier în 2009, i-au spus tânărului că are o pată întunecată pe scanările creierului său și au concluzionat că are și el o tumoare. Cu toate acestea, Kennedy a declarat, conform ziarului, că un doctor de la New York-Presbyterian Hospital a sugerat o altă explicație: un parazit în creierul lui Kennedy.

Vorbind iarna trecută, ziarul a spus că Kennedy a declarat că în jurul aceleiași perioade a aflat că are și otrăvire cu mercur, care poate cauza probleme neurologice, probabil din cauza consumului mare de pește.

În depunerea din 2012, Kennedy a declarat, potrivit ziarului: „Am probleme cognitive, clar. Am pierderea memoriei pe termen scurt și am pierderea memoriei pe termen lung care mă afectează”. Într-un interviu recent, ziarul a declarat că Kennedy a spus că s-a recuperat din astfel de probleme. Ziarul a mai spus că purtătoarea de cuvânt a lui Kennedy, Stefanie Spear, a răspuns la o întrebare dacă problemele de sănătate ale candidatului ar putea compromite aptitudinea sa de a fi președinte spunând: „Aceasta este o sugestie hilară, având în vedere competiția”.

Acum în vârstă de 70 de ani, Kennedy a suferit și alte probleme, inclusiv o problemă de cord pentru care a fost internat de mai multe ori și spasm disfonic, o afecțiune neurologică care afectează vocea sa. Cu toate acestea, descendentul unei familii politice faimoase - tatăl său a fost procurorul general al SUA și senatorul New York Robert F. Kennedy, unchiul său John F. Kennedy, al 35-lea președinte - s-a concentrat pe a-și prezenta aptitudinea fizică în contrast cu cea a lui Joe Biden, cel mai bătrân președinte ales vreodată, acum în vârstă de 81 de ani, și Donald Trump, candidatul republican în vârstă de 77 de ani.

Ziarul a declarat că Kennedy a refuzat să-și împărtășească dosarele medicale. Biden și Trump nu au publicat niciun dosar medical în acest ciclu electoral. Observatorii din stânga și dreapta politicii americane se tem de campania lui Kennedy, care se bazează pe prominența sa ca teoretician al conspirației privind vaccinurile Covid și alte poziții de outsider, ar putea absorbi voturi cheie atât de la Biden, cât și de la Trump - candidați cu care publicul este în mare măsură nemulțumit.

Kennedy a obținut acces la buletinele de vot sau îl urmărește în statele cheie, inclusiv prin obținerea de nominalizări din partea partidelor marginale. În aprilie, o serie de membri ai familiei Kennedy s-au prezentat la Philadelphia pentru a-l susține public pe Biden.

Ziarul a declarat că depunerea din 2012 pe care a obținut-o a fost făcută în timpul divorțului lui Kennedy de a doua sa soție, Mary Richardson Kennedy. Kennedy, pe atunci avocat mediului și campion al mediului, a susținut că puterea sa de câștig a fost diminuată de problemele sale neurologice și cognitive, potrivit ziarului. Medicii au convenit în cele din urmă că pata de pe creierul lui Kennedy a fost cauzată de un parazit, a declarat Kennedy, potrivit ziarului. Kennedy a declarat, potrivit ziarului, că crede că ar putea fi infectat cu parazitul în Asia de Sud. Ziarul a declarat că experții care nu l-au tratat pe Kennedy au crezut că parazitul „era probabil o larvă de tenie de porc”.

„Unele larve de tenie pot trăi în creierul uman timp de ani fără a cauza probleme. Altele pot provoca pagube, de obicei când încep să moară, ceea ce cauzează inflamație. Cele mai frecvente simptome sunt convulsii, dureri de cap și amețeli”, a declarat ziarul. Cu toate acestea, Scott Gardner, curatorul Laboratorului Manter pentru Parazitologie de la Universitatea Nebraska-Lincoln, a declarat ziarului că pierderea severă a memoriei, așa cum a fost descrisă de Kennedy (care a declarat ziarului că a experimentat „ceață severă a creierului”), este mai des asociată cu otrăvirea cu mercur. În depunerea sa din 2012, ziarul a declarat că Kennedy a discutat și despre spasmul său disfonic, care, a spus el, a afectat câștigurile sale din vorbirea publică.

Kennedy i-a spus recent lui Vladislav „DJ Vlad” Lyubovny, „un intervievator ucraineano-american, jurnalist și fost DJ”, că anul trecut a mers la Kyoto, Japonia, „pentru a face o operație, o procedură ... care nu este disponibilă aici în Statele Unite” și care implică plasarea „unui pod de titan între coardele vocale”.

Depunerea lui Kennedy a inclus, de asemenea, discuții despre problemele sale de cord, pe care el a declarat că au început în facultate, potrivit ziarului. El a declarat, potrivit ziarului, că starea sa este declanșată de stres, cofeină și lipsă de somn, spunând: „Se simte ca și cum aș avea un sac de viermi în piept”.

