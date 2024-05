Elicopterul în care s-ar afla președintele Iranului, prăbușit. Răzvan Munteanu, două posibile scenarii. "Există riscul să nu aflăm niciodată varianta oficială"

Un elicopter în care se afla președintele Iranului, Ebrahim Raisi, precum și ministrul de Externe, Hossein Amirabdollahian, dar și alți oficiali locali, s-a prăbușit. Răzvan Munteanu, expert în Orientul Mijlociu, a comentat acest incident, în exclusivitate pentru DC NEWS.

Întrebat ce ar putea însemna acest incident pentru România, dar și pentru Europa în general, Răzvan Munteanu a declarat:

"Acum depinde cum se vor confirma informațiile finale, dacă este vorba despre un accident sau dacă este vorba despre un atentat orchestrat. Este greu de crezut că regimul de la Teheran are un interes în a orchestra un asemenea incident pentru că președintele iranian era acceptat de către liderul suprem de la Teheran. Pe de altă parte, rămâne de văzut dacă există o implicare externă în acest tragic eveniment, lucru care ar accentua tensiunile la nivel regional, între Iran, Israel și aliații statului israelian. Dacă vorbim totuși despre un accident, nu cred că va exista totuși nicio escaladare a tensiunilor".

Când am putea afla adevărul

Întrebat când am putea afla ce s-a întâmplat, de fapt, expertul ne-a spus: "Există un risc să nu aflăm niciodată varianta oficială pentru că aici depinde de interesele regimului de la Teheran în primul rând, de modul în care prezintă acest eveniment. Pe de altă parte, conform expertizei, în două săptămâni, dacă se dorește elucidarea cazului, putem să avem o viziune per ansamblu".

"Și dacă totuși se constată că există implicații internaționale în acest incident, care ar putea fi riscul?"

"Regimul de la Teheran se uită în momentul de față către Israel care este rivalul lor geopolitic regional, iar acest lucru nu cred totuși că va duce la o escaladare masivă. Am avut incidentul din 2020, atunci când Qasem Soleimani a fost ucis de către forțele aeriene americane și nu am asistat la o escaladare decât una care nu a fost de substanță, au încercat să lovească cu rachete balistice sediul ambasadei americane din Bagdad. Așadar, până la un eveniment de acest fel, am putea asista într-un asemenea posibil scenariu", ne-a mai spus Răzvan Munteanu, realizatorul emisiunii Check Media difuzată de B1TV, expert în relații internaționale și președintele think tank-ului Chamber of Excellence in International Affairs (CEIA).

