Cum îți dai seama că ai un partener narcisic. Psihologul Radu Leca explică cine devine "victima perfectă": E manipulat subtil

"Avem de a face cu un element care ține de structura narcisică și care are legătură cu noțiunea de furie și de răzbunare. Narcisicul este cel care elaborează cele mai interesante și pregnante forme de răzbunare care conțin de cele mai multe ori și elemente de furie. Răzbunarea lui se bazează pe furie", a explicat psihologul Radu Leca.

"Asta pentru că nu a obținut ce și-a dorit de cele mai multe ori sau pentru că vrea să arate ceva?", a întrebat Ramona A. Dumitru

"La un moment dat, structura lui internă merge către o zonă de catch, către o zonă de buffering, "buffering zone" se numește, în care subiectul are senzația că poate controla toate subiectele ce țin de universul partenerului. Când vine vorba de o trezire a partenerului, el începe secvențial să se răzbune pe partener", a spus Radu Leca.

Principala victimă a narcisicului

"Dar a fost ceva concret la un moment dat pentru că el chiar a putut să aibă control asupra partenerului", a punctat Ramona A. Dumitru.

"Da, narcisicul controlează partenerul. Când vorbim despre un narcisic smart, un narcisic care înțelege cum funcționează familia în jurul său, un narcisic care strânge familia în jurul său, el va întoarce copiii împotriva partenerului. Indiferent de vârsta pe care copiii o au, că e vorba despre un copil de 6 ani, că e vorba despre un copil de 14 ani, el va fi o victimă perfectă. Și ce să vezi? În conformitate cu legislația română de după divorț, când judecătorul întreabă concret pe copil "cu cine vrei să rămâi?", copilul, manipulat subtil de narcisist, îl va alege pe narcisic, indiferent de cine este acela - mama sau tata, deoarece copilul are senzația că narcisicul are nevoie de ajutor.

Copilul nu mai este copil, el este un prieten, un frățior, un ajutor și într-un final un egal al partenerului narcisic, asta simte el. La întrebarea simplă "de ce ai vrut să rămâi cu?", și aici avem nominalizarea mama sau tata, copilul spune așa: "am simțit că are nevoie de ajutorul meu", ani de zile mai târziu după ce copilul a spus că vrea să rămână cu mama sau cu tata", a explicat Radu Leca.

Cum este narcisicul la începutul relației

"Sunt câteva elemente care sunt cumva repetitive la narcisic, dar acesta uită de unde pleacă în relație. El intră într-o relație de cuplu pe ușa din față, liniștit, echilibrat, își desfășoară activitate corect în cuplu, este lipsit de structura oportunistă, este cinstit. Domnule, dă bine din toate punctele de vedere.

Dar, ce să vezi? Când vine vorba de viitor acesta manipulează mizer în așa fel încât toată lumea să-l privească drept un om ce are nevoie de ajutor, o victimă, un potențial partener ce trebuie să fie susținut. În mintea lui e așa: "mai frumos, mai deștept decât mine nu există. Tu reprezinți o prelungire a existenței mele, ai nevoie de mine mult mai mult decât am eu nevoie de tine". Acest "ai nevoie de mine mai mult decât am eu nevoie de tine" te duce într-o zonă rea în care tu de întrebi "Doamne, așa e? E adevărat?".", a mai spus Radu Leca.

