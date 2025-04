Nouă înșelătorie în România. Mare atenție dacă îți sună cineva la ușă și te întreabă dacă ai cafea. Antena 3 CNN, avertisment: Nu derulăm niciun concurs!

Postul de televiziune Antena 3 CNN îi avertizează pe români că nu organizează niciun concurs sau campanie cu ocazia "Zilei Internaționale a Cafelei" și nu a trimis reprezentanți pentru a premia cetățenii sau pentru a le solicita bani.

Reacția vine după ce, pe platforma Reddit, un utilizator a povestit o întâmplare bizară petrecută într-un bloc de locuințe, unde o femeie în vârstă ar fi fost abordată de un individ care pretindea că este reprezentant al postului TV și încerca să o convingă să-i dea bani, sub pretextul unui premiu.

Cum ar fi încercat escrocii să păcălească o femeie în vârstă

Redăm integral postarea de pe Reddit, care a atras rapid atenția comunității online:

„Mă trezesc acum câteva minute că sună cineva insistent la ușile de la etajul meu, eu nu răspund dar stau și mă uit pe vizor să văd care e faza deoarece o vecină (o bunicuță) răspunde.

Un băiat vorbăreț îi zice că astăzi este Ziua Internațională a Cafelei și îi cere vecinei să-i arate dacă are cafea în casă și că o să fie premiată dacă are. Vecina îi arată un pachet și acesta îi spune că „sunteți premiată din partea Antena 3 cu niște pantaloni ortopedici” după care îi zice „acest premiu costă 950 de lei la teleshopping pe Antena 3 dar dvs îi primiți gratis, tot ce am nevoie este o semnătură și 100 de lei taxa poștală”.

Vecina îi zice direct că nu vrea, la care marele reprezentant Antena 3 „dați-mi măcar 50, 25... 5 lei n-aveți?”. Când am auzit astea am deschis ușa și i-am zis că Ziua Internațională a Cafelei e pe 1 octombrie (cu telefonul în mână) și că sun direct la poliție. A luat-o la fugă pe scări și mă înjură de zor.

Nu știu dacă e schema veche, dar cred că le merge faza cu cei bătrâni. Avea o pungă plină de așa zise premii. Din păcate n-am apucat să-i fac poză și blocul nostru nu are camere”.

Antena 3 CNN a reacționat, precizând că nu are nicio legătură cu presupusul concurs și că nu solicită bani de la cetățeni sub nicio formă. Postul face apel la cetățeni să fie vigilenți și să nu se lase păcăliți de persoane care-i folosesc ilegal numele în tentative de fraudă. Cei care observă astfel de comportamente suspecte sunt îndemnați să anunțe autoritățile.

