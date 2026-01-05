Investiție de 20 de milioane de lei la UPU Dâmbovița. Lucrările reîncep oficial în 2026

Proiectul de modernizare și extindere a Unității de Primiri Urgențe (UPU) intră din nou în execuție, după ce a fost implementat etapizat, a anunțat președintele Consiliului Județean, Corneliu Ștefan pe Facebook.

Ordin de începere a lucrărilor, la prima vizită din an

Potrivit acestuia, ordinul de începere a lucrărilor a fost dat chiar în cadrul primei vizite de lucru din acest an. Oficialul a subliniat că investiția depășește dimensiunea strict administrativă și are un impact direct asupra vieții cetățenilor.

„Încă de dimineață, am făcut prima vizită de lucru din acest an și am dat ordinul de începere a lucrărilor, pentru că acest proiect este important nu doar ca investiție, ci mai ales prin impactul direct asupra vieții oamenilor”, a transmis Corneliu Ștefan.

Citește și: Ce este SGRT, tehnologia care urmărește pacientul în fiecare secundă de tratament. Se oprește instant

Dotări moderne pentru servicii de urgență mai eficiente

Investiția totală se ridică la aproximativ 20 de milioane de lei și vizează atât lucrări de reabilitare și construcție, cât și achiziția de echipamente medicale de ultimă generație. Printre dotările care vor ajunge la UPU se numără:

10 monitoare de funcții vitale

4 defibrilatoare

4 electrocardiografe

un aparat de radiologie digitală

un sistem de perfuzie sub presiune

două truse de instrumentar chirurgical

două aspiratoare pentru secreții

două injectomate cu infuzomate

un ventilator portabil

o stație centrală de monitorizare

un ecograf staționar

un monitor de triaj cu manșete pentru urgențe pediatrice

mobilier pentru spațiile de așteptare

tărgi pentru transportul pacienților

Beneficii directe pentru pacienți și cadrele medicale

Modernizarea Unității de Primiri Urgențe va aduce condiții îmbunătățite atât pentru pacienți, cât și pentru personalul medical, contribuind la creșterea vitezei de intervenție și a siguranței actului medical.

„Pentru județul Dâmbovița, modernizarea UPU înseamnă servicii de urgență mai rapide și mai sigure. Investițiile în sănătate sunt investiții în oameni și în viitorul județului nostru”, a mai transmis Corneliu Ștefan într-o postare pe Facebook.

Proiectul este considerat unul dintre cele mai importante demersuri recente în infrastructura medicală a județului și vine într-un context în care presiunea asupra serviciilor de urgență este tot mai mare.