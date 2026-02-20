€ 5.0956
|
$ 4.3216
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0956
|
$ 4.3216
 
DCNews Stiri Bancul zilei BANCUL ZILEI: Cum era înainte
Data publicării: 08:49 20 Feb 2026

BANCUL ZILEI: Cum era înainte
Autor: Crişan Andreescu

banc1

Bancul zilei. Discută doi despre cât de bine era ‘înainte”

– Când eram mic îmi aduc aminte că mama mă trimitea la Alimentara cu 5 lei și veneam acasă cu: trei kile de cartofi, un carton de ouă, un borcan de gem, o sticlă de țuică de prune, două ciocolate cu rom, un cartuș de Carpați și un pachet de gumă de mestecat Turbo. Azi nu mai este posibil așa ceva.

– Așa e ! Nenorocitul de patron a umplut magazinul de camere video!

Vezi și: BANCUL ZILEI: Definiția bărbatului

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 13 minute
NASA finalizează testul pentru lansarea rachetei SLS în misiunea Artemis 2
Publicat acum 16 minute
Nicușor Dan - Donald Trump, la Consiliul pentru Pace. Mircea Badea pune punctul pe i după vizita președintelui
Publicat acum 1 ora si 4 minute
Trump anunță publicarea dosarelor despre extratereștri și OZN-uri
Publicat acum 1 ora si 6 minute
BANCUL ZILEI: Cum era înainte
Publicat acum 1 ora si 17 minute
Cel mai mare dușman al ficatului gras. Prof. dr. Liana Gheorghe: Dieta care ne ajută
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 2 ore si 25 minute
Horoscop 20 februarie 2026. Conjuncție Saturn-Neptun în Berbec. Previziuni zodii
Publicat acum 9 ore si 50 minute
Prințul Andrew, „fiul preferat” al Reginei Elisabeta a II-a? Dezvăluirile unui fost secretar de presă al regretatei regine
Publicat acum 1 ora si 17 minute
Cel mai mare dușman al ficatului gras. Prof. dr. Liana Gheorghe: Dieta care ne ajută
Publicat acum 1 ora si 25 minute
Eric Dane, starul din "Grey’s Anatomy", a murit la 53 de ani
Publicat acum 1 ora si 28 minute
De ce apare ideea că bărbații „nu divorțează”, iar femeile „da”, dacă ambii trăiesc aceeași relație
 
solutia simpla la criza zapezii de neimaginat in romania Soluția simplă la ”criza zăpezii”, de neimaginat în România

de Val Vâlcu

platforma sau norma o noua dezbatere dupa o drama nationala Platforma sau norma? O nouă dezbatere după o dramă națională

de Val Vâlcu

rodica mitu nu avea impulsul de a merge dar a avut impulsul de a trai 31 ianuarie o zi a oftatului in culori trei ani fara colega noastra de la dc news Rodica Mitu nu avea impulsul de a merge, dar a avut impulsul de a trăi. 31 ianuarie, o zi a oftatului în culori: Trei ani fără colega noastră de la DC News

de Anca Murgoci

vezi arhiva de editoriale
 
x close