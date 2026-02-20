BANCUL ZILEI: Cum era înainte

– Când eram mic îmi aduc aminte că mama mă trimitea la Alimentara cu 5 lei și veneam acasă cu: trei kile de cartofi, un carton de ouă, un borcan de gem, o sticlă de țuică de prune, două ciocolate cu rom, un cartuș de Carpați și un pachet de gumă de mestecat Turbo. Azi nu mai este posibil așa ceva.

– Așa e ! Nenorocitul de patron a umplut magazinul de camere video!