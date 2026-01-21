BANCUL ZILEI: Un bărbat adevărat

Bancul zilei. Vasile era la cârciumă cu prietenul său cel mai bun.
La un moment dat, își scoate telefonul, formază numărul soției, spunându-i pe un ton sec:
-Alo, pregătește apa caldă, nu vreau să pierd timpul când ajung acasă, da?
Apoi închide. Prietenul său, cu un ton admirativ, i se adresează:
-Ești un bărbat adevărat, așa trebuie vorbit cu femeile, cu autoritate.
La care vine și răspunsul:
-Dar ce credea ea, că o să spăl vasele cu apă rece?
