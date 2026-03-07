€ 5.0941
DCNews Stiri Internațional Iranul răspunde cererii lui Trump de „capitulare necondiționată” cu referiri la „mormânt”. Regimul de la Teheran își încalcă promisiunea
Data publicării: 10:52 07 Mar 2026

Iranul răspunde cererii lui Trump de „capitulare necondiționată” cu referiri la „mormânt”. Regimul de la Teheran își încalcă promisiunea
Autor: Darius Muresan

donald trump iran Președintele american Donald Trump. În fundal, Teheranul bombardat. Sursa foto: Agerpres. Colaj DCNews/Iulia Horovei

Regimul fundamentalist din Iran, principalul sponsor al terorismului la nivel mondial, a răspuns declarației președintelui Donald Trump privind „capitularea necondiționată”.

Președintele Iranului afirmă că solicitarea Statelor Unite pentru de capitulare necondiționată este un „vis pe care ar trebui să îl ia cu ei în mormânt”.

Președintele Masoud Pezeshkian a făcut această declarație într-un discurs preînregistrat, difuzat de televiziunea de stat, citat de Times of Israel.

Comentariile au fost făcute în timp ce un atac masiv iranian a vizat statele arabe din Golf, în timp ce Israelul și Statele Unite și-au continuat atacurile aeriene vizând infrastructura militară din Republicia Islamică.

Au avut loc atacuri iraniene repetate asupra Bahrainului, Arabiei Saudite și Emiratelor Arabe Unite.

Iranul nu-și respectă promisiunea

Preşedintele iranian Masoud Pezeshkian şi-a cerut scuze sâmbătă ţărilor vecine pentru loviturile iraniene care le-au vizat de la începutul conflictului în 28 februarie cu SUA şi Israel, potrivit Agerpres și AFP.

"Cer scuze ţărilor vecine care au fost atacate de Iran", a declarat el într-un discurs difuzat de televiziunea de stat, afirmând că Iranul nu-şi vizează vecinii decât dacă este atacat dinspre aceste ţări.

Pezeshkian a afirmat că ţările vecine din Golf nu vor mai fi atacate de Iran decât dacă lovituri vor fi trase de pe teritoriul acestor ţări.

"Consiliul de conducere provizoriu a decis (vineri) că nu vor mai fi atacuri asupra ţărilor vecine, nici rachete trase, decât dacă un atac asupra Iranului va proveni din aceste ţări", a declarat el.

Mai multe ţări din Golf au pe teritoriul lor baze militare americane. Ţările vecine Iranului au fost ţinta dronelor şi rachetelor de la începutul conflictului în 28 februarie. Iranul a afirmat că nu ţinteşte decât interese şi baze americane, ceea ce ţările vizate au contestat.

Treisprezece persoane au fost ucise în ţările din Golf de la începutul războiului, între care o fetiţă de 11 ani lovită de fragmentele unei drone într-o zonă rezidenţială din Kuweit.

