DCNews Stiri Statele Unite aprobă vânzarea a 12.000 de bombe către Israel
Data actualizării: 12:07 07 Mar 2026 | Data publicării: 12:05 07 Mar 2026

Statele Unite aprobă vânzarea a 12.000 de bombe către Israel
Autor: Elena Aurel

steag sua israel Sursa foto: Freepik, @FREEMAN777

Statele Unite au aprobat vânzarea a 12.000 de bombe de 470 kg către Israel, în contextul intensificării confliectelor din Orientul Mijlociu.

Departamentul de Stat al SUA a aprobat vineri vânzarea către Israel a 12.000 de bombe cu o greutate de 470 kg fiecare, într-un moment în care cele două ţări sunt angajate într-un război ce se intensifică în Orientul Mijlociu, relatează AFP şi Agerpres. 

Această vânzare, estimată la 151,8 milioane de dolari, a fost aprobată de Biroul pentru afaceri politico-militare al Departamentului de Stat, potrivit unui comunicat de presă.

"Vânzarea propusă va îmbunătăţi capacitatea Israelului de a face faţă ameninţărilor actuale şi viitoare, va consolida apărarea sa naţională şi va servi drept factor de descurajare împotriva ameninţărilor regionale", se arată în comunicat.

În afară de muniţii, tranzacţia cuprinde servicii de inginerie, logistică şi asistenţă tehnică furnizate de guvernul SUA şi de contractanţi ai acestuia.

VEZI ȘI: Președintele Iranului cere scuze statelor din Golf și promite oprirea atacurilor asupra acestora, dar cu o condiție

Derogarea care permite ocolirea votului din Congres

Marile companii americane de apărare au convenit să-şi crească de patru ori producţia de arme sofisticate, a anunţat vineri preşedintele Donald Trump.

Deşi vânzările de arme americane necesită, în general, aprobarea Congresului, secretarul de stat Marco Rubio a invocat o derogare care ocoleşte votul, spre consternarea unor congresmeni.

"Secretarul de stat a stabilit şi a furnizat o justificare detaliată a faptului că există o situaţie de urgenţă care necesită vânzarea imediată către guvernul israelian a materialelor şi serviciilor de apărare menţionate, în interesul securităţii naţionale a SUA", a declarat Departamentul de Stat, invocând Legea privind controlul asupra exporturilor de arme.

Democratul Gregory Meeks, membru în Comisia pentru afaceri externe din Camera Reprezentanţilor, consideră că ocolirea votului în Congres "dezvăluie o contradicţie flagrantă în centrul argumentelor acestei administraţii în favoarea războiului". 

sua
israel
conflict orientul mijlociu
marco rubio
armament
