DCNews Stiri Ucraina va trimite trupe în Orientul Mijlociu pentru a apăra bazele Statelor Unite de dronele iraniene: Washington ne-a cerut
Data publicării: 17:41 06 Mar 2026

Ucraina va trimite trupe în Orientul Mijlociu pentru a apăra bazele Statelor Unite de dronele iraniene: Washington ne-a cerut
Autor: Tiberiu Vasile

Ucraina va trimite trupe în Orientul Mijlociu pentru a apăra bazele Statelor Unite de dronele iraniene: Washington ne-a cerut Președintele ucrainean Volodimir Zelenski (s), președintele american Donald Trump (d). Sursa foto: Agerpres

Ucraina va trimite în curând trupe în Orientul Mijlociu pentru a ajuta Statele Unite să-și protejeze bazele vizate de dronele iraniene Shahed, a anunțat președintele Volodimir Zelenski.

Kievul se pregătește să desfășoare militari în Orientul Mijlociu pentru a sprijini apărarea bazelor americane vizate de dronele iraniene Shahed, potrivit The Moscow Times, care citează surse Reuters. Operațiunea urmează să înceapă „în următoarele zile”.

Teheranul a lansat sute de drone asupra bazelor SUA din Golful Persic, ca răspuns la loviturile aeriene masive efectuate de Statele Unite și Israel în urmă cu o săptămână. Conflictul s-a extins rapid, tensionând întreaga regiune.

În timpul celor peste patru ani de război cu Rusia, Ucraina a acumulat experiență solidă în combaterea dronelor kamikaze Shahed de fabricație iraniană, pe care Moscova le-a copiat în producție. Această expertiză poate fi folosită acum pentru a întări protecția forțelor americane, țintite de rachete balistice și drone Shahed.

Zelenski confirmă sprijinul Ucrainei pentru SUA împotriva dronelor Shahed

Președintele Volodimir Zelenski a anunțat joi că Ucraina va oferi sprijin concret Statelor Unite pentru apărarea împotriva dronelor iraniene în Orientul Mijlociu.

Am primit o solicitare din partea Statelor Unite pentru sprijin specific în protejarea împotriva dronelor 'Shahed' în Orientul Mijlociu. Am dat instrucțiuni pentru a fi furnizate resursele necesare și a pentru a fi asigurată prezența specialiștilor ucraineni care pot garanta securitatea necesară”, a scris Zelenski pe platforma X.

Reuters, citată de The Moscow Times, precizează că președintele american Donald Trump ar fi declarat că „ar accepta asistență din partea oricărei țări” când a fost întrebat despre anunțul lui Zelenski.

Îngrijorările lui Zelenski privind livrările de arme occidentale

Liderul de la Kiev și-a exprimat recent temerea că intensificarea conflictului în Orientul Mijlociu ar putea reduce sprijinul militar occidental pentru Ucraina, mai ales în ceea ce privește sistemele antiaeriene esențiale împotriva rachetelor rusești.

În ultimele luni, Ucraina s-a confruntat deja cu penurie de rachete pentru sistemele Patriot, singurele eficiente împotriva rachetelor balistice rusești.

Marți, Zelenski a anunțat că Ucraina este deschisă unui schimb de tehnologii: drone special concepute pentru interceptarea Shahed contra rachetelor defensive.

Experiența ucraineană, cheia apărării bazelor americane

Astfel, experiența acumulată în lupta cu Rusia va fi acum pusă în slujba protecției bazelor americane din Golful Persic. Militarii ucraineni vor contribui la sistemele defensive împotriva dronelor iraniene Shahed, întărind poziția SUA în regiune și consolidând cooperarea militară dintre Kiev și Washington.

CITEȘTE ȘI: Zelenski îl ameninţă pe Viktor Orban că trimite armata ucraineană după el. Mărul discordiei
 

razboi
iran
ucraina
sua
america
drone
israel
conflict iran
