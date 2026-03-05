Panică în Sicilia după ce un cutremur a fost confundat cu un bombardament: Localnicii au crezut că Iranul atacă insula

Un seism minor în zona Muntelui Etna a stârnit panică printre locuitorii din Sicilia, care au crezut că insula este atacată. Mai mulți localnici au sunat la numărul de urgență întrebând dacă Iranul a bombardat zona, potrivit autorităților italiene de protecție civilă.

Războiul din Orientul Mijlociu reverberează la mii de kilometri distanță, iar prezența bazelor militare americane și NATO în Sicilia amplifică, pentru unii, temerile oamenilor. Miercuri, tremurul de pământ a fost suficient pentru a provoca panică și confuzie.

Miniștrii italieni liniștesc spiritele

Joi dimineață, ministrul de externe, Antonio Tajani, și ministrul apărării, Guido Crosetto, au explicat în parlament că, în ceea ce privește bazele americane, „tratatele guvernează utilizarea acestora”.

Miniștrii au menționat că nu exclud utilizarea acestor baze în viitor și au reiterat decizia premierului Giorgia Meloni privind trimiterea de sisteme de apărare aeriană în regiune.

„Intenționăm să desfășurăm un dispozitiv multi-domeniu în Orientul Mijlociu, cu sisteme de apărare aeriană anti-drone și antirachetă”, a declarat Crosetto, adăugând că Italia este pregătită să ia în considerare o cerere de utilizare a bazelor dacă situația o cere.

Sigonella, principala bază NATO din Sicilia

Insula găzduiește baza Sigonella, un punct strategic al Sistemului de Supraveghere Terestră NATO, unde activează peste 2.000 de militari americani. Aceasta a amplificat temerile locuitorilor, unii chiar fiind evacuați temporar pe continent din cauza zvonurilor.

„Sicilia a fost întotdeauna un ținut al păcii și al dialogului între popoare și nu poate fi folosită ca bază pentru agresiune și conflict”, a declarat eurodeputatul Cinci Stele, Giuseppe Antoci.

Localnicii rămân vigilenți

După cutremur, majoritatea sicilienilor și-au dat seama că nu a fost vorba de un bombardament, însă frica de un atac din partea Iranului a persistat pentru o bună perioadă. Autoritățile insistă că Sicilia nu este în pericol imediat, dar avertizează că vigilența rămâne necesară în contextul tensiunilor internaționale, potrivit CNN.

