€ 5.0937
|
$ 4.3883
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0937
|
$ 4.3883
 
DCNews Stiri Panică în Sicilia după ce un cutremur a fost confundat cu un bombardament: Localnicii au crezut că Iranul atacă insula
Data actualizării: 18:38 05 Mar 2026 | Data publicării: 18:37 05 Mar 2026

Panică în Sicilia după ce un cutremur a fost confundat cu un bombardament: Localnicii au crezut că Iranul atacă insula
Autor: Tiberiu Vasile

Panică în Sicilia după ce un cutremur a fost confundat cu un bombardament: Localnicii au crezut că Iranul atacă insula Foto: Inquam, de Octav Ganea

Un cutremur minor în Sicilia a provocat panică printre localnici, care au sunat la autorități crezând că insula a fost bombardată de Iran.

Un seism minor în zona Muntelui Etna a stârnit panică printre locuitorii din Sicilia, care au crezut că insula este atacată. Mai mulți localnici au sunat la numărul de urgență întrebând dacă Iranul a bombardat zona, potrivit autorităților italiene de protecție civilă.

Războiul din Orientul Mijlociu reverberează la mii de kilometri distanță, iar prezența bazelor militare americane și NATO în Sicilia amplifică, pentru unii, temerile oamenilor. Miercuri, tremurul de pământ a fost suficient pentru a provoca panică și confuzie.

Miniștrii italieni liniștesc spiritele

Joi dimineață, ministrul de externe, Antonio Tajani, și ministrul apărării, Guido Crosetto, au explicat în parlament că, în ceea ce privește bazele americane, „tratatele guvernează utilizarea acestora”.

Miniștrii au menționat că nu exclud utilizarea acestor baze în viitor și au reiterat decizia premierului Giorgia Meloni privind trimiterea de sisteme de apărare aeriană în regiune.

„Intenționăm să desfășurăm un dispozitiv multi-domeniu în Orientul Mijlociu, cu sisteme de apărare aeriană anti-drone și antirachetă”, a declarat Crosetto, adăugând că Italia este pregătită să ia în considerare o cerere de utilizare a bazelor dacă situația o cere.

Sigonella, principala bază NATO din Sicilia

Insula găzduiește baza Sigonella, un punct strategic al Sistemului de Supraveghere Terestră NATO, unde activează peste 2.000 de militari americani. Aceasta a amplificat temerile locuitorilor, unii chiar fiind evacuați temporar pe continent din cauza zvonurilor.

„Sicilia a fost întotdeauna un ținut al păcii și al dialogului între popoare și nu poate fi folosită ca bază pentru agresiune și conflict”, a declarat eurodeputatul Cinci Stele, Giuseppe Antoci.

Localnicii rămân vigilenți

După cutremur, majoritatea sicilienilor și-au dat seama că nu a fost vorba de un bombardament, însă frica de un atac din partea Iranului a persistat pentru o bună perioadă. Autoritățile insistă că Sicilia nu este în pericol imediat, dar avertizează că vigilența rămâne necesară în contextul tensiunilor internaționale, potrivit CNN.

CITEȘTE ȘI: Iranul amenință că va lovi situl nuclear israelian dacă SUA și Israel încearcă schimbarea regimului
 

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

conflict iran
iran
israel
sua
america
italia
sicilia
razboi
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 23 minute
Uite ce elegant spune Coita că Țoiu e varză
Publicat acum 33 minute
Șeful NATO, Mark Rutte, răspuns la inițiativa umbrelei nucleare franceze a lui Macron
Publicat acum 37 minute
Trump vrea să decidă cine va conduce Iranul, după modelul din Venezuela
Publicat acum 41 minute
Decizia surprinzătoare luată de Xi Jinping înainte de vizita lui Donald Trump în China
Publicat acum 48 minute
Risc major în instanță cu dosarele trimise spre judecare. De ce face DNA mai puțin spectacol. Dezvăluire din ÎCCJ
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 6 ore si 6 minute
Oana Țoiu, criză de nervi după ce a lăsat-o pe fiica lui Ponta în mijlocul războiului. Update: A plecat din conferința de presă
Publicat acum 7 ore si 49 minute
Ponta: Doamna Țoiu a dat-o pe fiica mea minoră jos din avionul care aducea români
Publicat acum 7 ore si 3 minute
Fiica lui Ponta, lăsată de Oana Țoiu în mijlocul războiului. Chirieac: O asemenea bestialitate eu nu am cum să o comentez
Publicat acum 11 ore si 40 minute
Război în Orientul Mijlociu/ZIUA 6: Trump vrea să decidă viitorul lider al Iranului / Kremlinul afirmă că războiul din Iran nu este al Rusiei
Publicat acum 8 ore si 51 minute
Demisii record ale magistraților. Victor Alistar (ÎCCJ): De ce s-a ajuns la exod
 
solutia simpla la criza zapezii de neimaginat in romania Soluția simplă la ”criza zăpezii”, de neimaginat în România

de Val Vâlcu

platforma sau norma o noua dezbatere dupa o drama nationala Platforma sau norma? O nouă dezbatere după o dramă națională

de Val Vâlcu

rodica mitu nu avea impulsul de a merge dar a avut impulsul de a trai 31 ianuarie o zi a oftatului in culori trei ani fara colega noastra de la dc news Rodica Mitu nu avea impulsul de a merge, dar a avut impulsul de a trăi. 31 ianuarie, o zi a oftatului în culori: Trei ani fără colega noastră de la DC News

de Anca Murgoci

vezi arhiva de editoriale
 
x close