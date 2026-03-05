Avertisment de la FMI: războiul din Orientul Mijlociu zguduie din nou economia globală

Economia globală este "din nou pusă la încercare" de războiul din Orientul Mijlociu, a declarat joi directorul general al Fondului Monetar Internaţional (FMI), Kristalina Georgieva, informează AFP.

„Trăim într-o lume în care şocurile sunt mai frecvente şi mai neaşteptate şi ne avertizăm membrii de ceva vreme că incertitudinea este acum noua normalitate", a declarat Kristalina Georgieva, la o conferinţă despre Asia în 2050.

„Acest conflict, dacă va dura, ar putea afecta evident preţurile globale la energie, sentimentul pieţei, creşterea economică şi inflaţia", a adăugat şefa FMI.

Petrolul se scumpește, iar piețele devin volatile

Declanşat sâmbătă de o ofensivă americano-israeliană împotriva Iranului, războiul a cuprins Orientul Mijlociu, provocând o creştere vertiginosă a preţurilor globale ale petrolului şi aruncând pieţele în turbulenţe.

„Pieţele au fost într-un carusel în ultimele zile", a precizat Kristalina Georgieva .

„Cu cât se va termina mai repede această nenorocire, cu atât va fi mai bine pentru întreaga lume", a continuat ea, referindu-se la o „perioadă de volatilitate potenţial prelungită".

În contextul în care românii sunt îngrijorați de posibilitatea ca prețul carburanților să explodeze în zilele următoare, ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a explicat care sunt măsurile luate de autorități pentru prevenirea unei astfel de situații.

„Pentru a evita acest lucru (depășirea pragului psihologic de 10 lei pe litru n.r.) am făcut două lucruri foarte importante. În primul rând, am blocat orice posibilitate ca orice agent economic să profite de febra creată de un conflict armat în Orientul Mijlociu, să crească artificial prețurile, lucru care a făcut ca în România, sunt date oficiale, să crescă prețul cu 20 de bani, sunt date raportate în medie pe piața carburanților din România.

Din acest punct de vedere, am renegociat contracte, am crescut contactele pe care le aveam cu vechii furnizori tocmai pentru a anticipa aceste lucruri și de această dată da, România s-a mișcat mai bine decât aceste țări care nu au anticipat lucrurile cum le-am făcut noi în urmă cu câteva zile.

Așa că românii chiar sunt într-o situație în care se întreabă ce se va întâmpla, pe bună dreptate, dar vreau să fiu foarte coeerent și foarte clar atunci când le spun că statul își face treaba. Nu controlează nici ministrul Energiei, nici premierul, modul în care se derulează lucrurile în strâmtoarea Hormuz sau modul în care e cotația mondială a petrolului, iar astăzi suntem în această situație de o creștere de 5-7 ori mai mică decât în restul Europei doar pentru că am acționat la timp", a declarat Bogdan Ivan la Antena 3 CNN.

FMI va analiza impactul conflictului în raportul global din aprilie

Fondul Monetar Internațional monitorizează îndeaproape conflictul din Orientul Mijlociu şi va include concluziile sale în raportul „World Economic Outlook" care va fi publicat în aprilie, a mai spus Georgieva.

În luna ianuarie, FMI şi-a revizuit uşor previziunile de creştere globală la 3,3% pentru 2026 şi la 3,2% pentru anul viitor.

Şefa FMI a lăudat Asia pentru reconstrucţia instituţiilor, a amortizoarelor externe şi a credibilităţii în rândul investitorilor după criza financiară din 1997-1998. Georgieva a avertizat însă că regiunea trebuie să se pregătească în continuare pentru o lume de „şocuri repetitive" care includ tehnologii disruptive, comerţ şi geopolitică.